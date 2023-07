Brandgefährlich: ADAC warnt vor Ladeanschluss an Elektroauto

Wer schon einmal ein Elektroauto geladen hat, wird das Geräusch kennen, das auftritt, wenn ein Ladekabel mit dem Ladeanschluss des Fahrzeugs verbunden wird. Ein kurzes Surren signalisiert, dass das Ladekabel fortan in Form einer Verriegelung fest mit dem Fahrzeug verbunden ist und sich auch nicht ohne Weiteres wieder lösen lässt. Denn das Ladekabel während eines aktiven Ladevorgangs einfach vom Auto abzuziehen, kann schwerwiegende Folgen haben. Beim neuen Ora Funky Cat aus dem chinesischen GWM-Konzern ist aber genau das unter gewissen Umständen ohne Probleme möglich. Vor diesem Sicherheitsmangel warnt jetzt der ADAC.

Auto entriegeln unterbricht den Ladestrom – denkste!

Im Test des Ora Funky Cat stellte der ADAC fest, dass es möglich ist, den Ladestecker während eines aktiven Ladevorgangs abzuziehen. Und zwar genau dann, wenn man das Elektroauto über den Funkschlüssel entriegelt. Während andere Fahrzeuge an dieser Stelle auch die Verriegelung des Ladeanschlusses aufheben und parallel dazu den Ladevorgang unterbrechen, fließt im Ora Funky Cat laut ADAC weiter Strom. Im Extremfall habe das nicht nur einen lauten Knall, sondern auch Funkenflug und Brandgeruch zur Folge. Langfristig sei ein Verschleiß der Kontakte und die Erhitzung der Kontaktflächen möglich.

Für den Automobilclub stellt der weiter fließende Strom nach Entriegelung des Autos ein nicht zulässiges Sicherheitsrisiko dar. Der Club fordert den Hersteller auf, die Funktionen zur Entriegelung und Beendigung des Ladevorgangs umgehend zu überarbeiten. Ein Entriegeln ohne vorherige Trennung vom Stromnetz sollte nicht länger möglich sein. Ob diese Forderung etwas bringt? Hersteller und Importeur teilten dem ADAC recht lapidar mit, dass das Fahrzeug alle gültigen Normen einhalte und somit sicher sei.

ADAC schaltet Kraftfahrt-Bundesamt wegen Sicherheitsmangel am Ora Funky Cat ein

Eine Einschätzung, der der ADAC ausdrücklich widerspricht. Und weil Hersteller und Importeur nicht in gebotener Form auf die ADAC-Hinweise reagierten, sei nun auch das Kraftfahrtbundesamt eingeschaltet worden. Das Amt muss jetzt entscheiden, ob ein Rückruf zur Beseitigung des Sicherheitsmangels an bereits ausgelieferten Modellen des Ora Funky Cat angeordnet wird. Besitzern des Elektroautos rät der ADAC, genau zu prüfen, ob der Ladevorgang bereits beendet ist. Erst dann sollte das Ladekabel am Ora Funky Cat tatsächlich abgezogen werden.