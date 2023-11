Volvo EM90 vorgestellt: Konkurrenz für den Volkswagen ID Buzz

Große E-Autos mit Van-Charakter werden nicht nur in den USA, sondern insbesondere auch in China immer beliebter. Deswegen gibt es jetzt unter anderem den Kia EV9 (Test) zu kaufen. Und die chinesische Automarke Geely, seit 2010 Besitzer der schwedischen Marke Volvo, sorgt jetzt mit dem Volvo EM90 für Aufsehen. Der Luxus-Van mit sechs klimatisierten Sitzen in drei Sitzreihen wurde jüngst in Shanghai vorgestellt. Er soll aber nicht nur in China, sondern langfristig wohl auch in Europa für Aufsehen sorgen. Wenn man so will, als große und deutlich umfangreicher ausgestattete Alternative zum Volkswagen ID Buzz.

Volvo EM90: Erstmals ein Van von der schwedischen Marke

Wie große Autos von Volvo aussehen können, hat der Hersteller mit dem EX90 bereits eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Jetzt wagt man sich mit dem EM90 in ganz neue Fahrwasser. Denn zum ersten Mal überhaupt stößt man mit diesem Elektroauto in die Kategorie der Vans vor. Und beim EM90 soll es gleich ein Premium-Van sein, der mit einem Radstand von mehr als 3,20 Metern neue Käuferschichten erschließt. Die Großraumlimousine soll nämlich nicht nur Familien, sondern ausdrücklich auch Geschäftskunden ansprechen, die viel von unterwegs arbeiten müssen – und dabei auf attraktive Extras nicht verzichten möchten.

Dafür ist das Auto nicht nur mit stilvollen Lounge-Sitzen sowie umfangreichen Assistenz- und Sicherheitssystemen ausgestattet, sondern über 5G auch mit dem Internet verbunden. Zudem bietet der Luxus-Van auf Basis der Snapdragon-Cockpit-Plattform von Qualcomm eine besonders hohe Rechenleistung für die Bordunterhaltungssysteme. Für Komfort während der Fahrt soll unter anderem spezielles Schallschutzglas sorgen, viel Tageslicht dringt über ein Panoramadach in den Innenraum. Passagiere im Fond haben Zugriff auf einen 15,6 Zoll großen Bildschirm, der bei Nichtnutzung im Dachhimmel verschwindet; nutzbar auch für Videokonferenzen. Das serienmäßige Soundsystem mit 21 Lautsprechern stammt von Bowers & Wilkins.

Viel komfortabler geht es wohl nicht: Lounge-Sitze im Volvo EM90. Extra-Monitor für die hinteren Sitzreihen im Volvo EM90.

180 km/h Höchstgeschwindigkeit

Mit Blick auf die Leistung dürfen sich Käufer des Volvo EM90 auf einen Elektromotor mit 200 kW (272 PS) freuen; bei einem maximalen Drehmoment von 343 Nm. Ein Sprint von 0 auf 100 km/h ist nach Angaben des Herstellers per Heckantrieb in 8,3 Sekunden möglich, die Höchstgeschwindigkeit auf 180 km/h begrenzt. Um eine möglichst hohe Reichweite zu erreichen, ist eine 116 kWh große Hochvoltbatterie an Bord, die unter optimalen Bedingungen eine Aufladung von 0 auf 80 Prozent an passenden Schnellladesäulen in 28 Minuten erlaubt, verspricht der Hersteller.

Konkrete Angaben zur maximal möglichen Ladeleistung behält Volvo noch für sich. An Normalladesäulen und an einer heimischen Wallbox ist eine Wiederaufladung mit bis zu 11 kW möglich. Die Reichweite nach chinesischem CLTV-Testzyklus gibt der Hersteller mit bis zu 738 Kilometern an. Nach dem hierzulande geläufigen WLTP-Testverfahren fällt die Reichweite circa 20 Prozent geringer aus, dürfte also zwischen 550 und 600 Kilometern liegen.

Schiebetür für die hinteren Sitzreihen

Wie groß der Volvo EM90 ist, wird auch mit Blick auf die Abmessungen deutlich. Dort stehen nämlich stattliche 5,21 Meter Länge im Datenblatt. Deswegen ist der bequeme Einstieg hinten auch nur über eine Schiebetür möglich. In der Breite kommt Volvos erster Van auf 2,02 Meter, in der Höhe auf 1,86 Meter. Das Gepäckraumvolumen lässt sich durch Umklappen der Rücksitze von 342 auf bis zu 2.376 Liter vergrößern, eine elektrische Heckklappe ist Teil der Serienausstattung.

Praktisch für komfortables Ein- und Aussteigen: eine Schiebetür an der Seite des Volvo EM90.

Grundsätzlich sind 19 Zoll große Räder montiert, gegen Aufpreis ist ein Upgrade auf 20 Zoll möglich. Bei den Sitzen können Käufer zwischen Stoffsitzen und Nappaleder-Überzug wählen. Der Infotainment-Touchscreen oberhalb der Mittelkonsole ist 15,4 Zoll groß, hinter dem Lenkrad informiert eine 10,25 Zoll große digitale Instrumententafel über alle wichtigen Fahrdetails. Viele Funktionen des E-Autos lassen sich über eine Sprachsteuerung bedienen.

Was kostet der Volvo EM90?

Die Preise beginnen in China bei umgerechnet knapp 105.000 Euro. Dabei besteht die Auswahl zwischen vier Lackierungen. Erste Auslieferungen sollen ab März 2024 erfolgen. Wann mit einer Einführung des vollelektrischen Volvo EM90 in Europa zu rechnen ist, hat Volvo bisher nicht verraten.