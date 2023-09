Volvo: Beliebter Antrieb verschwindet für immer

Schluss mit Diesel. Dass bei der schwedischen Pkw-Marke alles auf die E-Mobilität ausgerichtet wird, ist schon länger klar. Ab 2030 will Volvo nur noch Elektroautos verkaufen. Jetzt steht aber auch fest, dass schon bald grundsätzlich keine Dieselmotoren mehr von Volvo gebaut werden. Anfang 2024 soll der letzte Dieselmotor gefertigt werden, wie der Hersteller im Rahmen der Climate Week in New York erklärte.

Volvo setzt eigene Strategie konsequent um

Bereits im vergangenen Jahr hatte Volvo angekündigt, aus der Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren auszusteigen und entsprechende Budgets für Forschung und Entwicklung anderweitig einzusetzen. „Elektrische Antriebe sind unsere Zukunft und den Verbrennungsmotoren überlegen“, sagt Jim Rowan, Chef der Autosparte von Volvo. „Sie verursachen weniger Lärm, weniger Vibrationen, weniger Wartungskosten für unsere Kunden und keine Auspuffemissionen.“

Eine geschickte Wortwahl, denn bei der Produktion der Autos, insbesondere bei der Produktion der Akkus, werden natürlich CO₂-Emissionen freigesetzt. Rowan ist trotzdem von dem eingeschlagenen Kurs überzeugt. „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Entwicklung eines breiten Portfolios von Premium-Elektroautos, die alles bieten, was unsere Kunden von einem Volvo erwarten – und ein wichtiger Teil unserer Antwort auf den Klimawandel sind.“

Diesel verliert immer mehr an Bedeutung

Noch vor vier Jahren war der Dieselmotor bei Volvo und den meisten anderen Autoherstellern in Europa die bevorzugte Antriebsvariante. Die meisten der im Jahr 2019 verkauften Volvo-Modelle in Europa waren mit Dieselmotor unterwegs, während elektrifizierte Modelle erst in den Anfängen steckten. Dieser Trend hat sich seitdem weitgehend umgekehrt – getrieben von einer veränderten Marktnachfrage, strengeren Emissionsvorschriften und dem zunehmenden Fokus auf Elektrifizierung. Die Mehrheit des europäischen Absatzes der schwedischen Pkw-Marke entfällt inzwischen auf elektrifizierte Modelle – mit reinem Elektro- oder mit Plug-in-Hybridantrieb.

Weniger Dieselfahrzeuge auf den Straßen wirken sich auch positiv auf die Luftqualität in den Städten aus. Dieselfahrzeuge stoßen zwar weniger CO 2 als Benziner aus, dafür aber mehr Stickoxide (NOx), die vor allem in Ballungsgebieten die Luftqualität beeinträchtigen.