Volvo EX30: Neuer Kompakt-SUV sorgt für Aufsehen

Schon länger geistert durch die Gerüchteküche ein kleines, kompaktes SUV aus dem Hause Volvo. Der schwedische Automobilkonzern selbst hat in den vergangenen Tagen immer wieder kleinere Details zu dem neuen Stromer verraten und jetzt endlich die ganze Katze aus dem Sack gelassen. Der Volvo EX30 ist ab sofort bestellbar und zu Preisen ab 36.590 Euro exklusive Umweltbonus erhältlich; optional auch als Auto-Abo zu Preisen ab 599 Euro pro Monat. Die Lieferzeit wird aktuell auf der Volvo-Homepage mit 8 bis 10 Monaten angegeben. Vor Anfang 2024 steht der Kompakt-SUV also nicht vor deiner Tür.

Volvo EX30: Der Preis ist heiß

Angeboten wird der 4,23 Meter lange und mit Außenspiegeln rund 2 Meter breite sowie 1,55 Meter hohe Volvo EX30 ab sofort in drei Varianten (Single Motor, Single Motor Extended Range und Twin Motor Performance AWD) sowie in drei Ausstattungsvarianten (Core, Plus und Ultra). Die Leistung der Ein-Motoren-Variante liegt bei 200 kW (272 PS), mit Allradantrieb sind 315 kW (428 PS) abrufbar. Die Preise variieren vom Basismodell (36.590) bis zur Top-Motorisierung (52.090 Euro) recht stark. Außerdem ist zu beachten, dass zwei Batteriegrößen und hinsichtlich der Lackierung fünf Optionen zur Wahl stehen.

Fünf Personen finden in dem neuen Kompakt-SUV Platz, der auf bis zu 180 km/h beschleunigen kann. Der Fahrer hat über einen vertikal ausgerichteten, 12,3 Zoll großen Touchscreen Zugriff auf Android als Betriebssystem, das unter anderem auch Google Maps als Navigationssystem umfasst. Mobile Datenverbindungen sind über 5G möglich, im Kaufpreis inklusive und bringen unter anderem Verkehrsinformationen in Echtzeit ins Elektroauto. Für Volvo typisch sind verschiedene Assistenzsysteme, die frühzeitig auf potenzielle Gefahren aufmerksam machen sollen. Der Türöffnungsalarm Safe Exit soll zum Beispiel verhindern, dass Fahrer und Beifahrer beim Türöffnen mit Radfahrern kollidieren.

Aufgeräumt und schnörkellos: der Innenraum des Volvo EX30.

Bis zu 22 kW AC-Ladeleistung sind möglich

Ab der mittleren Ausstattungsvariante (Plus) gehört unter anderem ein Premium-Soundsystem von Harman-Kardon zur Ausstattung des Volvo EX30; mit 1.040 Watt Leistung, neun Lautsprechern und einem Subwoofer. Auch eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik ist dann ab Werk verbaut. Zudem lässt sich die Heckklappe elektrisch öffnen und schließen. Elektrisch einstellbare Vordersitze und ein Panorama-Glasdach sowie eine Parkkamera mit 360-Grad-Umsicht gibt es hingegen nur in der Top-Ausstattung (Ultra). Auch schnelles Laden an AC-Ladesäulen und Wallboxen mit bis zu 22 kW ist den Top-Modellen vorbehalten. Sonst müssen 11 kW reichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

An Schnellladesäulen stellt Volvo unter optimalen Bedingungen bis zu 153 kW in Aussicht, um den Akku des Volvo EX30 mit neuer Energie zu versorgen. Das Basismodell bietet eine nutzbare Kapazität von 49 kWh (LFP-Akku), die Extended-Range- und die Allrad-Variante nutzen einen NMC-Akku mit 64 kWh Netto-Kapazität. Und die WLTP-Reichweite? Sie liegt beim Basismodell bei 344 Kilometern, beim Modell mit erweiterter Reichweite bei 480 Kilometern und bei der Allrad-Variante bei 460 Kilometern. Auf der Autobahn dürften etwa 100 Kilometer weniger realistisch sein.

Volvo EX30 bekommt ein Offroad-Modell – aber erst 2024

Ab 2024 will Volvo den EX30 um eine Cross Country Variante erweitern. Das vollelektrische Allroad-Modell knüpft an die lange Cross Country Tradition der schwedischen Premium-Marke an und setzt eigenständige Akzente mit einer erhöhten Bodenfreiheit, Unterfahrschutz, schwarzen Paneelen am vorderen Stoßfänger und am Kofferraumdeckel sowie schwarzen 19-Zoll-Rädern.

Jetzt weiterlesen Polestar 4: Schnittiges, flinkes SUV-Coupé