Die besten Filme 2023: Das sind die Top 10, die du sehen musst

Das Jahr 2023 war geprägt von Streiks in der Filmindustrie. Mittlerweile haben sich die beteiligten Studios und Gewerkschaften weitestgehend geeinigt und der Betrieb läuft wieder in Hollywood. Der Blick zurück ins Jahr 2023 bringt aber nicht nur Arbeitsniederlegungen zutage, sondern auch einige starke Filme. Und die hat die Film-Bewertungsseite imdb zu einer Liste der besten Filme 2023 zusammengestellt.

Barbenheimer und ein Animationsfilm

Wer sich die Kinoprogramme des Jahres 2023 genauer anschaut, kommt an einem Filmpaar nicht vorbei. Zur gleichen Zeit liefen nämlich Oppenheimer und Barbie in den Kinos. Und während das düstere Porträt des „Erfinders“ der Atombombe auf Platz eins der Rangliste platziert ist, schafft es die feministische und erste Realverfilmung im Barbie-Franchise auf Platz zwei. Der Hype war so groß, dass die Filmtitel sogar einen gemeinsamen Trendbegriff prägten: Barbenheimer. So wurde häufig nur diskutiert, welchen der beiden Filme man zuerst und welchen als Zweiten anschaut.

Doch während die ersten beiden Plätze keine große Überraschung sind, wird es in der Folge bei den besten Filmen des Jahres 2023 interessanter. Denn es gab aus vielen Franchises neues Futter für Cineasten und Fans. Nicht nur Disney hat in den Marvel-Studios nachgelegt, sondern auch die alte Indiana Jones Reihe bekam einen neuen Film. Dazu wurden die Filmserien Mission: Impossible und John Wick um einen Streifen erweitert. Also quasi das Duell zwischen Tom Cruise und Keanu Reeves. Ebenfalls aus zwei Franchises kamen die Filme Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves und Spider Man: Across the Spider-Verse. Letzterer kommt überraschend auf Platz 9 der Rangliste und zeigt animiert eine Fülle an Spider-Mans und -Woman.

Die besten Filme 2023 – Die Top 10

Damit sind nur drei Filme in der Liste keine Franchise-Adaptionen, sondern stehen monolithisch im Raum. Der schon angesprochene Oppenheimer, Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio und The Creator, der sich den letzten Platz in der Top 10 der besten Filme 2023 schnappen kann: