DFB-Pokal im TV: So geht es jetzt weiter

Wie schon bisher bleibt Sky Deutschland der wichtigste Partner des DFB bei diesem Wettbewerb. Während der Pay-TV-Sender die Rechte an der Champions League komplett verloren hat und auch bei der Bundesliga Federn lassen musste, zeigt man die nächsten vier Jahr als einziger Sender alles Spiele des DFB-Pokals live.

Der neue Vertrag beinhaltet die plattformneutralen Rechte am Wettbewerb für die Spielzeiten 2022/23 bis einschließlich 2025/26. Sky überträgt alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs pro Saison live, 48 davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der Original Sky Konferenz zeigen. Die Halbfinalspiele und das Finale sollen auch in UHD zu sehen sein.

Auch Highlights aller Spiele auf Abruf können Sky Kunden als erste sehen. Neben den Live-Übertragungsrechten und den im Anschluss an die Spiele zu sehenden Spielzusammenfassungen, hat sich Sky auch digitale Clip-Rechte gesichert. Sie kann Sky sowohl für die eigenen Kunden aber auch frei empfangbar nutzen. Sie sollen offenbar vor allem bei Social Media zum Einsatz kommen. Seinen Kunden wird Sky bereits während der noch laufenden Spiele In-Match Videos von Toren und weiteren Highlights zur Verfügung stellen können. Außerdem werden Kunden von Sky die Zusammenfassungen aller Begegnungen unmittelbar nach Spielende auch auf Abruf sehen können.

DFB-Pokal im Free-TV

Ein weiteres Rechtepaket für Spielzusammenfassungen ging an Sport 1. Der Sender ist künftig nicht mehr live dabei. Sport 1 hat ab nächstem Jahr die Rechte zur TV-Verwertung aller 63 DFB-Pokal Begegnungen pro Saison in Spiel-Zusammenfassungen von bis zu 6 Minuten. Allerdings: Ausgestrahlt und zum Abruf bereitgestellt werden dürfen diese Zusammenfassungen erst ab 6 Uhr am nächsten Tag. Etwas schneller kann der Streaming-Dienst DAZN diese Zusammenfassungen anbieten: Auf der digitalen Plattform des Streaming-Dienstes werden Fans künftig ab Mitternacht des Spieltags Highlights der Pokalpartien abrufen können.

Deutlich interessanter ist da das Rechtepaket das die Sportrechte-Agentur SportA GmbH für ihre Gesellschafter ARD und ZDF erworben hat. Neben der Live-Übertragung von insgesamt fünfzehn Live-Spielen pro Spielzeit beinhaltet die Vereinbarung auch weiterhin umfangreiche Nachverwertungsrechte – sowohl fürs klassische Fernsehen als auch für sämtliche digitalen Angebote von ARD und ZDF. Insgesamt 15 Spiele des Wettbewerbs wirst du also pro Jahr auch gebührenfinanziert im Free-TV sehen können.

Diese Rechtevergabe gilt bis zur Saison 2025/2026.