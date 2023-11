Deutschlandticket im ICE & IC: Viele weitere Züge ab sofort nutzbar

Bisher hatte sich der VBB, der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, nicht mit der Deutschen Bahn über die Nutzung und Bezahlung verständigen können. Deswegen waren einzelne Intercity- und ICE-Züge zwar parallel mit einer Regional-Express-Zugnummer unterwegs, durften aber nicht mit dem Deutschlandticket genutzt werden. Hattest du hingegen ein konventionelles VBB-Ticket, durftest du die Züge fahren. Der Hintergrund: Die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn nutzen die Takttrassen der eigentlich auf dieser Strecke fahrenden Regionalzüge. Damit der Fernverkehr rollen kann und der Regionalverkehr nicht zu kurz kommt, hat man die Intercity und ICE zur Nutzung mit dem Regionalverkehr freigegeben.

Intercity ersetzen Regional-Express

Dieses Konstrukt gibt es an vielen Stellen in Deutschland. In den meisten Fällen hat man die Nutzung des Deutschlandtickets schon im Sommer zugelassen. Nicht so in Berlin und Brandenburg. Der Hintergrund: Der jeweilige Verkehrsverbund muss der Deutschen Bahn Ausgleichsgelder zahlen. Jetzt haben sich offenbar auch der VBB und die Deutsche Bahn geeinigt. Deswegen kannst du jetzt mit dem Deutschlandticket weitere Verbindungen nutzen.

Dabei handelt es sich um

Berlin Hbf – Elsterwerda (IC)

Berlin Südkreuz – Prenzlau (ICE)

und ein IC-Zugpaar Potsdam Hbf – Cottbus

Wichtig: Für alle übrigen Leistungen im Fernverkehr in Berlin und Brandenburg gilt das Deutschlandticket nicht. Du darfst also beispielsweise nicht mit dem IC aus Elsterwerda weiter nach Berlin-Gesundbrunnen fahren.

Deutschlandticket in vielen weiteren IC und ICE nutzbar

Die Anerkennung des Deutschlandtickets ist nicht nur eine Erleichterung für die Pendler auf den jeweiligen Strecken, sondern auch für Gelegenheitsfahrer. Denn immer wieder hatte es aufgrund der Regionalexpress-Zugnummern dieser IC und ICE Missverständnisse bei den Fahrgästen gegeben. Sie waren in die Züge eingestiegen, bei denen auf den Anzeigen im Bahnhof sogar auf die Gültigkeit von Nahverkehrstickets hingewiesen wurde. Dass das Deutschlandticket ausgenommen war, wurde den Fahrgästen oft nicht angezeigt.

Welche Intercity und ICE in anderen Teilen Deutschlands freigegeben sind, haben wir dir auf einer Ratgeber-Seite zusammengestellt.