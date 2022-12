Deutschen Bahn: Hier drohen 2023 heftige Verspätungen

Gleich zehn Großbaustellen sind für die kommenden Monate im Kalenderjahr 2023 von der Deutschen Bahn bereits fest eingeplant. Sie erstrecken sich in der Regel über einen Zeitraum von mehreren Wochen und wirken sich nicht nur auf Fahrten im Nah- und Fernverkehr einzelner Bundesländer aus, sondern haben bei betroffenen Fernverkehrsverbindungen auch überregionale Auswirkungen. Denn Züge müssen auf den betroffenen Streckenabschnitten in der Regel deutlich langsamer fahren, Umleitungen befolgen oder fallen zum Teil sogar komplett aus.

Große Bahn-Baustellen im Jahr 2023

So müssen sich kommendes Jahr unter anderem Bahnkunden mit dem Start- oder Zielbahnhof Bremen auf Einschränkungen einstellen. Und zwar nicht nur zwischen Mitte März und Mitte Mai, sondern auch zwischen Mitte Juni und Ende August sowie zwischen Anfang September und Anfang Oktober. Weil die Eisenbahnüberführung „Sebaldsbrücker Heerstraße“ das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer erreicht, muss eine neue Brücke gebaut werden, was vor Ort den Wegfall eines Gleises zur Folge hat. Etwa die Hälfte der Halte in Bremen und Oldenburg entfällt aus diesem Grund während der genannten Zeiträume.

Zwischen Anfang April und Anfang Dezember 2023 wird zudem die Schnellfahrstrecke zwischen Kassel und Fulda saniert. Neue Gleise und neue Weichen können aber nur verbaut werden, wenn die Strecke voll gesperrt wird. Das hat massive Umleitungen zur Folge. Die Fahrzeiten in Richtung Hamburg verlängern sich um bis zu 60 Minuten, in Richtung Berlin um bis zu 50 Minuten.

Störungen in Berlin und Brandenburg

Zwei neue Gleise sollen zwischen Mitte April und Mitte November kommenden Jahres auf der Dresdner Bahn zwischen Berlin Südkreuz und Blankenfelde entstehen. Dafür müssen nicht nur S-Bahn Gleise teilweise verschoben werden. Auch die Errichtung von Eisenbahnbrücken und Straßenüberführungen ist als Ersatz für vorhandene Bahnübergänge vorgesehen. Einzelne Züge halten in diesem Zusammenhang nicht am Flughafen BER sowie in Elsterwerda, Doberlug-Kirchhain und Dresden.

In Bayern finden zwischen Ende Mai und Mitte September 2023 Oberleitungsarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Rottendorf und Fürth statt. Die Folge ist eine Komplettsperrung, was unter anderem mit einem Ausfall der ICE-Sprinter von München über Frankfurt/Main nach Düsseldorf verbunden ist. Auf anderen Linien ist im Fernverkehr mit Fahrzeitverlängerungen von planmäßig bis zu 35 Minuten zu rechnen.

Einschränkungen bei der Bahn auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Weitere Einschränkungen sind in Niedersachsen einzukalkulieren, wo zwischen Mitte Juni und Mitte August die Hälfte aller ICE-Fahrten zwischen Göttingen und Berlin entfällt. Grund ist der Ausbau der aktuell eingleisigen Strecke zwischen Wolfsburg und Braunschweig. Im fast gleichen Zeitraum sorgt eine Streckensperrung zwischen Rheine und Osnabrück für Behinderungen im Bahnverkehr. Das hat unter anderem Auswirkungen auf die IC-Linie zwischen Amsterdam und Berlin, die über Münster umgeleitet wird.

Ob es auch auf den von dir häufig genutzten Streckenabschnitten der Deutschen Bahn zu Einschränkungen kommt, kannst du übrigens nicht nur über den DB Navigator einsehen, sondern tagesaktuell auch über die Homepage der Deutschen Bahn ermitteln. Zudem ist die App „DB Bauarbeiten“ insbesondere für Pendler ein wichtiges Informationsmittel auf dem Smartphone.