Deutsche Bahn sperrt 40 wichtige Bahnstrecken komplett

In den kommenden Jahren solltest du im Schienennetz der Deutschen Bahn mehr Zeit einplanen. Nicht nur, weil an vielen Stellen kleinere Baustellen und Instandsetzungsarbeiten den Betrieb stören werden, sondern auch, weil ein umfangreiches Infrastrukturprogramm auf der Agenda steht. Bis zum Jahr 2030 wird auf 40 großen Streckenabschnitten eine Generalsanierung des deutschen Schienennetzes stattfinden. Jetzt steht die Reihenfolge fest, wo in den kommenden Jahren von der Bahn besonders intensiv gebaut wird.

Deutsche Bahn modernisiert ihr Netz umfangreich

Auf dem Schienengipfel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) wurden am Freitag in Frankfurt am Main Eckpunkte dazu festgelegt, wie der Zugverkehr in Deutschland in Zukunft nachhaltig pünktlicher unterwegs sein kann. Seit der Bahnreform im Jahr 1994 wird dafür das größte und umfassendste Infrastrukturprogramm für das Schienennetz und die angeschlossenen Bahnhöfe umgesetzt. Der Bund stellt für die Baumaßnahmen zusätzliche Mittel in Höhe von 45 Milliarden Euro zur Verfügung.

Ziel ist es, bis 2030 ein 9.000 Kilometer langes Hochleistungsnetz zu schaffen. Dazu gehören unter anderem auch Maßnahmen, die die Kapazität des Bahnnetzes steigern sollen. Etwa die Errichtung zusätzlicher Überleitstellen, neuer Weichen und eine dichtere Signalisierung. Bis zu 30 Prozent mehr Kapazität soll auch die Digitalisierung des Schienennetzes bringen. Dafür wird deutschlandweit das European Train Control System (ETCS) ausgerollt.

Diese Strecken werden bald komplett gesperrt

Bahn-Chef Richard Lutz sagt: „Es ist jetzt an uns, zusammen mit der Bauindustrie die Ärmel hochzukrempeln. Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Das enorme Baupensum wird für Reisende und Güterverkehrsunternehmen ebenfalls herausfordernd.“ Damit spielt er auf zu erwartende Verspätungen an, mit denen sich Bahnkunden in den kommenden Jahren wohl noch etwas stärker als bisher herumplagen dürften. Denn für die zu sanierenden Streckenabschnitte werden jeweils für mehrere Monate komplett gesperrt; was Umleitungen und Zugausfälle zur Folge haben wird. Und um diese Bereiche im Netz der Deutschen Bahn wird es bei der Generalsanierung gehen:

2025

Hamburg <> Berlin

Emmerich <> Oberhausen

2026

Hamburg <> Hannover (vorbehaltlich weiterer Entscheidungen)

Hagen <> Wuppertal <> Köln

Troisdorf <> Koblenz

Koblenz <> Wiesbaden

Nürnberf <> Regensburg

Obertraubling <> Passau

2027

Lübeck <> Hamburg

Bremerhaven <> Bremen

Lehrte <> Berlin

Hamm <> Düsseldorf <> Köln

Frankfurt/Main <> Heidelberg

München <> Rosenheim

Rosenheim <> Salzburg

2028

Bremen <> Hamburg

Nordstemmen <> Göttingen

Uelzen <> Stendal

Stendal <> Magdeburg

Hagen <> Unna <> Hamm

Köln <> Bonn <> Koblenz

Koblenz <> Mainz

Bebra <> Fulda

Würzburg <> Nürnberg

2029

Hamburg <> Hannover (vorbehaltlich weiterer Entscheidungen)

Bremen/Rothenburg <> Wunstorf

Lehrte <> Groß-Gleidingen

Bebra <> Erfurt

Aachen <> Köln

Forbach <> Ludwigshafen

Stuttgart <> Ulm (Altbaustrecke)

2030

Bremen <> Osnabrück

Osnabrück <> Münster

Münster <> Recklinghausen

Minden <> Wunstorf

Weddel <> Magdeburg

Kassel <> Friedberg

Würzburg <> Ansbach <> Treuchtlingen

Mannheim <> Karlsruhe

Ulm <> Augsburg

Die grundsätzliche Reihenfolge möchte die Deutsche Bahn in Abstimmung mit Politik und betroffenen Kommunen einhalten. Parlamentarische Beschlüsse zur Finanzierung und vertiefende Erkenntnisse im Rahmen der Detailplanung können die genannten Vorhaben aber auch verzögern.