Congstar startet neuen Prepaid-Tarif: Dreifach-Flat der besonderen Art

Insbesondere in der Zeit vor Weihnachten spielen seit einiger Zeit Prepaid-Jahrespakete in der Vermarktung zahlreicher Mobilfunk-Discounter eine zentrale Rolle. Sie lassen sich – teilweise kombiniert mit einem neuen Smartphone – gut verschenken und erfreuen sich offenbar großer Beliebtheit. Anders ist die inzwischen recht stattliche Anzahl solcher Tarife nicht zu erklären. Congstar, bisher nicht mit einem Jahrespaket am Markt vertreten, möchte jetzt auch mitmischen. Allerdings in einer etwas abgewandelten Form.

Congstar: Dreifach-Flat als Halbjahrespaket

Denn bei Congstar ist ab sofort nicht ein Prepaid-Paket zu haben, das ein ganzes Jahr im Voraus bezahlt wird, sondern ein Halbjahres-Paket. Es kostet für sechs Monate 50 Euro und beinhaltet eine Dreifach-Flat. Heißt: Neben unbegrenzt vielen Telefonaten in die deutschen Fest- und Mobilfunknetze ist auch eine SMS-Flat innerhalb Deutschlands zu Standard-Rufnummern inklusive. Ferner gibt es natürlich eine Internet-Flat mit monatlich 3 GB LTE-Datenvolumen, das sich mit bis zu 25 Mbit/s (down) bzw.10 Mbit/s (up) versurfen lässt. Ist das monatliche Inklusivvolumen verbraucht, erfolgt für den Rest des laufenden Abrechnungszeitraums eine Drosselung der Surfgeschwindigkeit auf 64 Kbit/s im Down- und 16 Kbit/s im Upstream.

Um eine solche Drosselung zu vermeiden, ist es möglich, zusätzliches Datenvolumen nachzubuchen. Für 1 weiteres GB werden 6 Euro fällig, 2 GB extra sind für 10 Euro zu haben. Jeweils mit einer Laufzeit bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums. Optional bietet Vodafone auch Datenpässe an. Ein 10-GB-Datenpass mit einer Gültigkeit von 24 Stunden kostet 5 Euro, 15 GB mit einer Gültigkeit von 48 Stunden sind für 8 Euro zu haben. Für sieben Tage steht zudem ein Datenpass mit 20 GB für 20 Euro pro Buchung zur Verfügung.

Es gibt preiswertere Alternativen – aber nur mit monatlicher Abrechnung

Rein rechnerisch kostet das Congstar Halbjahrespaket 8,33 Euro pro Monat. Das ist im Vergleich mit anderen Allnet-Flats auf Prepaid-Basis nicht sonderlich preiswert. Denn zu Beispiel bei JaMobil, Kaufland Mobil, Norma Connect oder auch Penny Mobil gibt es Tarife im Netz der Deutschen Telekom, die nur 7,99 Euro kosten – pro 30 Tage.

Ebenfalls wichtig: Congstar berechnet für sein Halbjahrespaket eine sehr hohe einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 50 Euro. Aber keine Sorge, das spielt nur eine eher untergeordnete Rolle. Denn diese 50 Euro werden direkt mit einem Startguthaben in Höhe von 50 Euro gegengerechnet. Du zahlst also rein rechnerisch nur die 50 Euro Grundgebühr für dein Halbjahrespaket.

Adressieren möchte der Discounter aus dem Hause der Deutschen Telekom mit dem neuen Prepaid-Tarife nach eigenen Angaben unter anderem Schulkinder, Großeltern oder Gaststudierende aus dem Ausland. Also jene Menschen, die sich einen Handytarif mit einer vollen Kostenkontrolle über einen längeren Zeitraum wünschen. Bestandskunden von Congstar können auf Wunsch ab Ende März in das neue Halbjahrespaket wechseln.

Weitere neue Congstar-Angebote

In den vergangenen Wochen hat Congstar schon einige weitere neue Angebote gestartet. Neben Hardware-Abos mit Apple-Produkten kannst du noch bis Anfang März Postpaid-Tarife mit kostenlosem Tinder-Gold-Extra für drei Monate buchen. Außerdem steht bei Congstar ein neuer Aktionstarif (Congstar Allnet Flat Extra M) zur Verfügung und du kannst neuerdings von einer höheren Upload-Geschwindigkeit profitieren.