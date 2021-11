Handy Jahrespakete von Aldi, Lidl & Co. im Vergleich: Viele Unterschiede

In unregelmäßigen Abständen stehen zum Beispiel bei Aldi Talk oder Lidl Connect im Rahmen von Sonderaktionen sogenannte Jahrespakete für günstigen Mobilfunk zur Verfügung. Die Grundidee: Einmal im Jahr im Prepaid-Verfahren eine Grundgebühr bezahlen und anschließend für 360 oder 365 Tage mobil mit dem Smartphone kommunizieren können. Wir verraten dir, auf was du beim Kauf eines Jahrespakets achten musst und bei welchen Anbietern ein solcher Tarif überhaupt zur Verfügung steht.

Mobilfunk Jahrespakete sind zeitlich begrenzte Sondertarife

Die wichtigste Botschaft vorweg: Die Jahrespakete auf dem deutschen Mobilfunkmarkt stehen oft nicht durchgehend zur Verfügung. Vielmehr werden sie von verschiedenen bekannten Mobilfunk-Discountern im Rahmen von zeitlich begrenzten Zeitspannen angeboten. In den vergangenen Jahren war das unter anderem vor Weihnachten und vor Ostern der Fall. Als Anbieter in Erscheinung traten unter anderem die Lebensmittel-Einzelhändler Aldi, Lidl und Edeka. Zuletzt aber auch der Kaffeeröster Tchibo. Und sogar die Netzbetreiber Deutsche Telekom und Telefónica Deutschland (O2) sind inzwischen mit eigenen Jahrestarifen aktiv.

Inklusive sind bei vielen (aber nicht bei allen!) Jahrestarifen die folgenden Tarif-Bestandteile:

Sprach-Flat für unbegrenzt viele Telefonate innerhalb Deutschlands

SMS-Flat für unbegrenzt viele Kurznachrichten innerhalb Deutschlands

Internet-Flat mit einem festgelegten Datenvolumen pro Monat oder pro Jahr

Insbesondere der letzte Punkt ist wichtig. Denn das zur Verfügung gestellte Datenvolumen in den Jahrespaketen gilt oft für 365 Tage. Anders als bei klassischen Allnet-Flatrates gibt es dann nicht Monat für Monat neues Datenvolumen, sondern das gebuchte Datenvolumen muss für ein ganzes Jahr reichen. Es gibt aber auch Jahrespakete, bei denen du Monat für Monat mit neuem Datenvolumen versorgt wirst. Optional ist es immer möglich, zusätzliches Datenvolumen kostenpflichtig nachzubuchen.

Jahrespakete im Vergleich: Diese Provider bieten Jahrestarife

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Anbietern du Jahrespakete buchen kannst. Beachte dabei, dass die hier genannten Tarife nicht bei allen Anbietern durchgehend zur Verfügung stehen.

Netz Grundgebühr (365 Tage) inkludiertes Datenvolumen (pro Jahr / rechnerisch pro Monat) max. mögliche Surfgeschwindigkeit Allnet-Flat inklusive SMS-Flat inklusive Aldi Talk Jahrespaket XS

Telefónica Deutschland 59,99 Euro

hier bestellen 12 GB /

1 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja Aldi Talk Jahrespaket S

Telefónica Deutschland 99,99 Euro

hier bestellen 50 GB /

4,16 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja Aldi Talk Jahrespaket L

Telefónica Deutschland 149 Euro

hier bestellen 100 GB /

8,33 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja Deutsche Telekom MagentaMobil 5G Jahrestarif

Deutsche Telekom 99,95 Euro

hier bestellen 24 GB /

2 GB 300 Mbit/s down

50 Mbit/s up nein



Flat nur ins Telekom-Mobilfunknetz; für alle anderen Gespräche

200 Freiminuten pro Monat



danach 9 Cent / Min. nein



9 Cent / SMS Edeka Smart Jahrespaket Start

Deutsche Telekom 59,95 Euro

hier bestellen 12 GB /

1 GB 300 Mbit/s down

50 Mbit/s up nein



Flat nur ins Telekom-Mobilfunknetz; für alle anderen Gespräche

1.200 Freiminuten pro Jahr



danach 9 Cent / Min. nein



Flat nur ins Telekom-Mobilfunknetz; für alle anderen SMS

1.200 Frei-SMS pro Jahr



danach 9 Cent / SMS Edeka Smart Jahrespaket Premium

Deutsche Telekom 94,95 Euro

hier bestellen 24 GB /

2 GB 300 Mbit/s down

50 Mbit/s up nein



Flat nur ins Telekom-Mobilfunknetz; für alle anderen Gespräche

200 Freiminuten pro Monat



danach 9 Cent / Min. nein



Flat nur ins Telekom-Mobilfunknetz



9 Cent / SMS Lebara Jahrespaket

Deutsche Telekom



(Wechsel ins Netz von Telefónica Deutschland für 2022 fest eingeplant) 99,99 Euro

hier bestellen 24 GB /

2 GB 18 Mbit/s down

2,5 Mbit/s up nein



Flat nur zu anderen Anschlüssen von Lebara Mobile; für alle anderen Gespräche

180 Freiminuten pro Monat; auch für viele internationale Verbindungen nein



19 Cent / SMS Lidl Connect Jahrespaket XS



Vodafone 59,99 Euro

hier bestellen 12 GB /

1 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja Lidl Connect Jahrespaket S



Vodafone 99,99 Euro

hier bestellen 50 GB /

4,16 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja Lidl Connect Jahrespaket L

Vodafone 149 Euro

hier bestellen 100 GB /

8,33 GB 50 Mbit/s down

25 Mbit/s up ja ja O2 my Prepaid Internet-to-Go

Telefónica Deutschland 49,99 Euro

hier bestellen 30 GB /

2,5 GB 225 Mbit/s down

50 Mbit/s up nein



keine Sprachverbindungen möglich nein



kein SMS-Versand möglich O2 my Prepaid Smartphone Jahrespaket

Telefónica Deutschland 69,99 Euro

hier bestellen 12 GB /

1 GB 225 Mbit/s down

50 Mbit/s up ja ja Tchibo Mobil Jahrespaket S

Telefónica Deutschland 69 Euro

hier bestellen 12 GB /

1 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja Tchibo Mobil Jahrespaket M

Telefónica Deutschland 99 Euro

hier bestellen 42 GB /

3,5 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja Tchibo Mobil Jahrespaket L

Telefónica Deutschland 129 Euro

hier bestellen 72 GB /

6 GB 25 Mbit/s down

10 Mbit/s up ja ja

Eine Besonderheit ist das Angebot der Deutschen Telekom. Denn während alle anderen Jahrespakete nur in den jeweiligen LTE-Netzen zur Verfügung stehen, lässt sich beim Telekom-Angebot auch das 5G-Netz ohne Aufpreis nutzen. Dafür ist trotz einer recht hohen Jahresgebühr weder eine Allnet-Flat, noch eine SMS-Flatrate inklusive.

Teilweise werden Jahrespakete übrigens auch im Bundle mit einem neuen Smartphone angeboten. In aller Regel handelt es sich zwar nur um Einsteiger-Smartphones, die zur Verfügung stehen. Doch das Preis-Leistungs–Verhältnis ist in vielen Fällen richtig gut, wie unter anderem Aldi Talk immer wieder unter Beweis stellt.

Wo kann ich die Handy-Jahrespakete kaufen?

Erhältlich sind die Jahrespakete in der Regel direkt über die Homepage des jeweiligen Anbieters. Außerdem stehen die Pakettarife – eine entsprechende Verfügbarkeit vorausgesetzt – in Form von Startersets inklusive SIM-Karte auch in den Filialen der jeweiligen Anbieter zur Verfügung. Teilweise handelt es sich um Optionen, die zum klassischen Prepaid-Tarif des jeweiligen Anbieters zubuchbar sind.

Nach einem Jahr: Verlängern oder kündigen?

Was nach einem Jahr Nutzung passiert, ist von Tarif zu Tarif unterschiedlich. Teilweise verlängern sich die Jahrespakete automatisch, sollte ausreichend Guthaben auf dem Prepaid-Konto vorhanden sein. Teilweise laufen die Pakete aber auch einfach aus und müssen manuell neu gebucht werden.

Für wen lohnt sich ein Handy Jahrestarif?

Lohnenswert sind die Jahrespakete unter anderem für Menschen, die nicht viel mobiles Datenvolumen im Monat benötigen. Das können unter anderem auch Kinder sein, die lernen sollen, nicht dauerhaft mit dem Handy das mobile Internet zu nutzen, sondern sich ihr mobiles Datenvolumen sinnvoll einzuteilen. Als Prepaidkarte angeboten, eignen sich die Jahrestarife auch gut als Geschenk. Vor allem für Menschen, die noch keine SIM-Karte besitzen.

Grundsätzlich gilt, dass Jahrestarife eine gute Alternative zu Allnet-Flatrates sein können. Sie sind aber in der Regel mit der Gültigkeit für ein ganzes Jahr praktisch, jedoch keinesfalls konkurrenzlos günstig. Menschen, die Monat für Monat viel mobiles Datenvolumen nutzen möchten, sind ohnehin mit einem klassischen Handytarif und viel inkludiertem LTE- oder sogar 5G-Datenvolumen besser bedient.

Jetzt weiterlesen Handy Flat und Allnet Flat Tarife im Vergleich