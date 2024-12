congstar: Internet für Zuhause wird auf Wunsch schneller

Seit Jahren vermarktet congstar den congstar Homespot. Er soll eine Alternative für jene sein, die kein Internet per DSL, Kabel oder Glasfaser bekommen oder haben wollen. Der Homespot nutzt das Telekom-Mobilfunknetz zur Versorgung mit Internet, ist aber nicht mobil nutzbar. Bisher war die Nutzung auf das Telekom-LTE-Netz und eine Datenrate von 50 Mbit/s reduziert.

Doch ab sofort können auch Homespot-Kunden von congstar 5G dazubuchen. Die Nutzung des 5G-Netzes ist für Prepaid-Kunden kostenlos, Vertragskunden bittet die Telekom-Discountmarke aber weiterhin zur Kasse. Wie beim Smartphone-Tarif kostet die 5G Speed Option auch beim Homespot 3 Euro monatlich extra. Dafür bekommst du dann Datenraten von bis zu 100 Mbit/s im Downstream.

Unterstützt dein Router 5G, so profitierst du nach Angaben des Anbieters auch von kürzeren Reaktionszeiten und einer Datenübertragung in nahezu Echtzeit. Tatsächlich stehen dir dann aber oftmals auch zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung – insbesondere, solltest du in der Nähe eines Senders mit dem 3,5 GHz-Band sein. Möglich auch, dass du aufgrund von 5G auf Frequenzen um 700 MHz eine bessere Versorgung auf dem Land oder in deiner Wohnung bekommst.

Zum Start der 5G Speed Option bei den congstar Homespot Tarifen hat congstar zudem Aktionstarife gestartet. Hier profitieren aber nur Neukunden. Bis zum 24. Februar 2025 enthalten die Tarife congstar Homespot M (früher Homespot 100) und congstar Homespot L (früher Homespot 200) mehr Datenvolumen. So bietet der congstar Homespot M bei Buchung innerhalb des Aktionszeitraums 150 GB (statt 125 GB) monatliches Datenvolumen für 30 Euro im Monat. Der Tarif congstar Homespot L umfasst 300 GB (statt 250 GB) monatliches Datenvolumen für 40 Euro im Monat. Für 3 Euro extra nutzt du 5G und bekommst bis zu 100 Mbit/s, sonst sind es nur 50 Mbit/s. Beide Tarife gibt es wahlweise als Flex-Tarif mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit oder als Laufzeitvertrag mit zwei Jahren.

05.12.2024 congstar Homespot S congstar Homespot M congstar Homespot L Datenvolumen/Monat 50 GB 150 GB 300 GB Datenrate 50 MBit/s LTE

oder 100 Mbit/s 5G (+ 3 Euro) 50 MBit/s LTE

oder 100 Mbit/s 5G (+ 3 Euro) 50 MBit/s LTE

oder 100 Mbit/s 5G (+ 3 Euro) Laufzeit 24 Monate oder monatlich kündbar 24 Monate oder monatlich kündbar 24 Monate oder monatlich kündbar Kosten/Monat 20 Euro 30 Euro 40 Euro Einmalkosten Flex-Variante 35 Euro

Laufzeit 15Euro Flex-Variante 35 Euro

Laufzeit 15Euro Flex-Variante 35 Euro

Laufzeit 15Euro Gerätekosten optional, zwischen 85 und 187 Euro oder zur Miete optional, zwischen 85 und 187 Euro oder zur Miete optional, zwischen 85 und 187 Euro oder zur Miete Mobile Nutzung Nein, nur innerhalb einer „Homezone“, Adresswechsel kostenpflichtig möglich Nein, nur innerhalb einer „Homezone“, Adresswechsel kostenpflichtig möglich Nein, nur innerhalb einer „Homezone“, Adresswechsel kostenpflichtig möglich hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Jetzt weiterlesen Internet ohne DSL: Vodafone GigaCube, Telekom Speedbox & Co. im Vergleich