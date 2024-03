9,5 von 10! Das ist die beste Krimi-Serie der Welt

Das Portal IMDb führt als wohl bekannteste Datenbank für Serien und Filme die meisten weltweit verfügbaren Titel. Ein Ansatz, der vor allem dadurch interessant wird, dass Serienfans die Werke nicht nur begutachten, sondern auch bewerten können. Auf dieser Datenbasis lassen sich die beliebtesten Serien und Filme der Welt identifizieren. Genauso wie auch solche, die die einzelnen Genres dominieren. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um die populärste Krimi-Serie aller Zeiten handelt.

Beste Krimi-, Drama- & Thriller-Serie

Üblicherweise ist es bereits eine große Leistung, die Führungsposition in einem einzelnen Genre in der IMDb-Top-250-Serie zu übernehmen. Doch mit dieser Errungenschaft gab sich „Breaking Bad“ nicht zufrieden. Daher findet sich die Serie gegenwärtig auf den ersten Plätzen in den Genres „Krimi“, „Drama“ sowie „Thriller“ wieder. Und auch der generelle Titel der weltweit besten Serie gehört der Drogen-Story.

Die Handlung von „Breaking Bad“ folgt dem Highschool-Chemielehrer Walter White (Bryan Cranston). Nach einem schweren Schicksalsschlag entscheidet sich Walter dazu, zusammen mit seinem früheren Schüler Jesse Pinkman (Aaron Paul) eine Methamphetamin-Produktion auf die Beine zu stellen – mit einer Droge von höchster Qualität. Doch natürlich heißt die lokale Unterwelt den neuen Spieler nicht mit offenen Armen willkommen.

„Breaking Bad“ basiert auf einer Idee des US-amerikanischen Drehbuchautors, Fernsehproduzenten und Regisseurs Vince Gilligan. Die Serie wurde erstmals zwischen 2008 und 2013 ausgestrahlt und umfasst insgesamt 62 Episoden in 5 Staffeln. Neben Bryan Cranston und Aaron Paul schlüpften unter anderem auch Dean Norris, Anna Gunn, Giancarlo Esposito und Betsy Brandt in Rollen, die mittlerweile als Kult bezeichnet werden können.

Passend dazu:

„Breaking Bad“ im Stream

Wer sich die Krimi-Serie ohne zusätzliche Kosten anschauen möchte, benötigt ein Netflix-Abo. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um das volle Abonnement oder die Basis-Variante mit Werbung handelt. Und auch der Breaking-Bad-Film „EL Camino“ sowie die Spin-off-Serie „Better Call Saul“ lassen sich mit einem Netflix-Abo derzeit kostenlos streamen. Letztere wartet in der finalen Staffel sogar erneut mit dem dynamischen Duo Walter und Jesse auf. Doch Achtung: Beide Werke werden – genauso wie „Breaking Bad“ – erst ab 16 Jahren zur Ansicht empfohlen.