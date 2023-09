Apple-Event im September: Diese Neuheiten schafften es nicht ins Rampenlicht

Die neuen iPhones und die beiden Apple-Watch-Modelle waren die großen Stars der Ankündigung am 12. September. Im Anschluss an das Event zeigten sich jedoch auch wieder einmal Neuheiten, für die das Unternehmen aus Kalifornien keine Zeit im Rampenlicht verschwenden wollte. Dazu gehören etwa Details zu den neuen AirPods Pro mit USB-C sowie diverse Veränderungen am Zubehörangebot und technische Daten der Neuheiten.

USB-C auf dem Apple-Event: Enttäuschung für AirPods-Pro-Besitzer

Neben dem iPhone 15 spendierte man auch einem wichtigen Zubehör den USB-C-Port: die AirPods Pro. Diese wurden zwar im Apple-Event erwähnt, viele Details kamen aber erst nach der Ankündigung ans Tageslicht. So müssen Besitzer der bisherigen Modelle auf ein separat erhältliches Lade-Case mit USB-C verzichten. Wer sich von Lightning verabschieden will, muss tief in die Tasche greifen.

Der Grund dafür sind weitere Veränderungen an den eigentlichen Kopfhörern und nicht nur der schlichte Austausch der Ladebuchse im Case. Die „AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB‑C)“ bieten laut Apples US-Website verlustfreies Audio mit geringerer Latenz in Kombination mit dem kommenden Visio Pro. Außerdem erhält das neue Modell ein IP54-Rating für besseren Schutz gegen Staub; der Vorgänger hatte ein IPX4-Rating. Software-Neuheiten wie das „Adaptive Audio“ bekommen jedoch alle Versionen der AirPods Pro 2.

USB-C-Zubehör kommt, Lightning geht

Falls du dir ein iPhone 15 anschaffst und weiterhin Zubehör benutzen musst, welches nur mit einem Lightning-Stecker ausgestattet ist, hat Apple eine Lösung parat. Der „USB‑C auf Lightning Adapter“ ermöglicht nicht nur das Laden, sondern auch die Übertragung von Daten und Audio. Damit kannst du ihn beispielsweise im Auto mit CarPlay verwenden, wenn das Kabel mit Lightning-Stecker fest verbaut sein sollte. Der Adapter erleichtert aber auch den Smartphone-Wechsel, wenn mehrere Fahrer mit unterschiedlichen iPhone-Generationen dasselbe Auto benutzen.

Eine weitere Neuheit beim USB-C-Zubehör ist das „Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro Kabel“, welches nun auch mit einer Länge von nur 1 Meter erhältlich ist. Für maximale Ladeleistung hat Apple auch ein „240W USB‑C Ladekabel“ im Angebot.

Apropos USB-C im iPhone 15. Während Apple stolz die Übertragungsraten in den Pro-Modellen mit 10 Gbit/s erwähnt hatte, muss man bei den beiden regulären Versionen ins Kleingedruckte schauen. Hier findet sich die Angabe, dass wie erwartet leider nur „USB 2“ unterstützt wird. Für die meisten Nutzer dürfte dies heutzutage aber kein großes Manko darstellen, da sie das Kabel nur fürs Laden verwenden.

Ein weiterer Blick in diesen Vergleich zwischen den einzelnen iPhones offenbart eine weitere Neuheit im iPhone 15 Pro und Pro Max. Hier ist zu sehen, dass die beiden Flaggschiffe Thread unterstützen. Dies soll eine direkte Steuerung von Smart-Home-Geräte erlauben, die diese Technologie verwenden. Apple schreibt außerdem in der Pressemitteilung, dass dies „zukünftige Möglichkeiten für Home App Integrationen“ eröffnen soll.

Abschied nehmen müssen wir allerdings von einigem Lightning-Zubehör. So ist das MagSafe-Duo-Ladegerät nicht mehr auf Apples Website zu finden. Gleiches gilt für den MagSafe-Akku fürs iPhone. Beim Akku gibt es jedoch Hoffnung, dass in Zukunft eine neue Variante mit USB-C folgt.

Ebenfalls verschwunden ist das iPhone 13 mini. Das kleine iPhone gibt es in neuer Form ab sofort nur noch bei Händlern. Apple listet es derzeit auch bis auf Weiteres im eigenen Refurbished-Angebot neben dem iPhone 12 mini.

Die Home-App in iOS 17 enthält eine neue Stromnetzprognose

Kleine Neuheiten in der iPhone-Software

Apple hat der finalen Version von iOS 17 ebenfalls kleine Updates verpasst, die im Beta-Test nicht vorhanden waren. So findet sich in der Home-App nun eine neue Stromnetzprognose. In Deutschland ist diese aber offenbar derzeit noch nicht verfügbar.

Wie 9to5Mac berichtet, hat Apple dem Betriebssystem außerdem überraschend mehr als 20 neue Klingeltöne spendiert. Des Weiteren hat das Unternehmen auch einige ältere Sounds überarbeitet, damit diese nun besser klingen.

Apple Watch mit mehr Platz

Aber auch bei der Apple Watch 9 und Ultra 2 gibt es ein kleines Detail, das nur im Kleingedruckten zu finden ist. Während unter anderem die Series 8 und erste Ultra-Generation über 32 GB internen Speicher verfügen, stehen dir in den neuen Modellen 64 GB für Apps, Musik oder andere Inhalte zur Verfügung.

Die neuen Hüllen aus Feingewebe fürs iPhone 15

Neues Feingewebe-Zubehör ersetzt Leder

Für Apple Watch und iPhone 15 hat sich Apple außerdem mit sofortiger Wirkung von Leder verabschiedet. Die Leder-Armbänder, -iPhone-Hüllen oder -Wallets sind damit Geschichte. Stattdessen setzt das Unternehmen verstärkt auf recycelte Altmaterialien, die in Form von Hüllen oder Bändern aus Feingewebe die Nachfolge antreten.

Laut Apple fühlt es „sich weich und wie Wildleder an“. Gleichzeitig weist man jedoch darauf hin, dass mit der Zeit Abnutzungs­erscheinungen zu sehen sein können. Außerdem kann auch MagSafe Abdrücke hinterlassen.