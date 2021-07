iPhone 12 kabellos laden: Apple präsentiert neues MagSafe-Zubehör

Nachdem es bereits vor einigen Monaten Berichte zu einem MagSafe-Akku gab, ist der portable Energiespender nun offiziell erhältlich. Insbesondere Besitzer des iPhone 12 mini dürften sich auf derartiges Zubehör freuen, geht dem Akku durch das kleine Gehäuse doch frühzeitig die Luft aus. Aber auch die Nutzer anderer Modelle des iPhone 12 können den Akku dank MagSafe mit ihren Smartphones nutzen.

Fürs iPhone 12: Apple präsentiert Externe MagSafe Batterie

Wie die Bezeichnung „MagSafe“ im Namen bereits nahelegt, kann der neue Akku von Apple einfach an die Rückseite eines iPhone 12 angedockt werden. Dank der Magnete hält dieser auch bei Bewegungen des Smartphones am Gehäuse – genauso wie es schon bei anderem MagSafe-Zubehör der Fall ist.

Die Externe MagSafe Batterie von Apple

Der Ladevorgang gelingt nach dem Andocken kabellos – laut Apple sind bis zu 5 Watt möglich. Der MagSafe Akku selbst wird über ein Lightning-Kabel geladen. Passend zur neuen Hardware wird Apple in den kommenden Tagen auch iOS 14.7 veröffentlichen. Die neue Software bringt unter anderem ein entsprechendes Update mit sich, welche den aktuellen Ladestand der externe MagSafe Batterie anzeigt.

Diese Integration ist ein Vorteil, den andere Produkte wie zum Beispiel Ankers „PowerCore Magnetic 5K“ oder die „Powerbank Wireless Magnetic“ von Xlayer nicht bieten können. Ein weiteres Feature von Apples MagSafe-Akku ist die Möglichkeit, diesen auch Zuhause am Stromnetz als herkömmlichen Ladepuck fürs iPhone nutzen zu können. In dieser Konfiguration ist laut Apple ein Laden des Smartphones zu mit bis 15 Watt möglich. Voraussetzung ist ein passendes Netzteil mit mindestens 20 Watt.

Im selben Support-Dokument versteckt Apple aber auch den Hinweis auf ein Reverse Wireless Charging im iPhone 12. So soll es auch möglich sein, Akku und iPhone gleichzeitig zu laden, indem man zunächst den MagSafe-Akku mit dem Smartphone und danach das iPhone mit einer Stromquelle verbindet. Dies ist etwa dann hilfreich, wenn man Daten vom iPhone übertragen will, während man das Handy lädt. In diesem Fall wird Apples externe MagSafe Batterie aber kabellos vom iPhone mit Strom versorgt. Ob Apple diese Fähigkeit des iPhone 12 auch auf AirPods oder andere Geräte ausweiten wird, ist unbekannt.

Für den vergleichsweise hohen Preis bekommt man eine tiefe Integration in iOS

Die Kapazität gibt Apple mit 11,13 Wh an (7,62 V, 1.460 mAh). Bislang ist nicht bekannt, wie weit man damit die verschiedenen Varianten des iPhone 12 laden kann. Die Konkurrenz von Anker bietet 18,5 Wh (3,7 V, 5.000 mAh) und kann ein iPhone 12 mini laut Herstellerangaben 1,2-Mal aufladen. Beim iPhone 12 Pro Max reicht es jedoch nur für 75 Prozent. Wie sich Apples Powerbank schlägt, werden die ersten Tests zeigen.

Die Externe MagSafe Batterie ist ab sofort im Apple Store zum Preis von 109 Euro erhältlich. Der MagSafe-Akku fürs iPhone ist nur in Weiß verfügbar. Die Auslieferung beginnt am 22. Juli. Ankers Alternative ist bei Amazon für rund 36 Euro erhältlich.