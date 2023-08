AirPods bekommen Update: Kostenlose Neuheiten für deine Kopfhörer

Während iOS 17 für das iPhone die Schlagzeilen rund um Apples Entwicklerkonferenz dominierte, gab es abseits davon auch noch viele kleine Neuheiten, auf die sich Apple-Fans freuen dürfen. So kündigte das Unternehmen aus Kalifornien diverse Updates für seine AirPods an. Die kabellosen Kopfhörer erhalten dabei, je nach Modell, eine Reihe von neuen Funktionen. Die neue Software wird – wie bei Apple üblich – kostenlos für die Besitzer zur Verfügung stehen.

AirPods Pro stehen im Mittelpunkt

Wie bereits erwähnt, hängt die Verfügbarkeit der neuen Features davon ab, welches Modell zum Einsatz kommt. Insbesondere die jüngsten AirPods Pro der 2. Generation stehen dabei im Mittelpunkt von Apples Update-Offensive.

Nur dieses Kopfhörermodell erhält den vom Unternehmen auf den Namen „Adaptives Audio“ getauften Hörmodus. Apple mischt dabei automatisch den bereits bekannten Transparenzmodus und die aktive Geräuschunterdrückung. Ziel ist es dabei, die Wiedergabe von Musik oder Sprache zu optimieren, um den optimalen Klang zu erreichen.

Diese drei neuen Features gibts nur für die AirPods Pro 2

Teil dieses adaptiven Audios sind diverse Unterfunktion, die dazu beitragen sollen, den Sound an deine jeweilige Umgebung anzupassen. Dazu gehören „Personalisierte Lautstärke“, „Konversationserkennung“ und „Reduktion lauter Geräusche“. Bei der personalisierten Lautstärke passt sich sich diese automatisch an deine Umgebung an. Ist es still, müssen also beispielsweise auch die Kopfhörer nicht superlaut eingestellt sein.

Bei der Konversationserkennung wechseln die AirPods automatisch in den Transparenzmodus, wenn ein Gespräch erkannt wird. Gleichzeitig wird auch die Lautstärke von bereits laufender Musik reduziert. Die letzte Neuheit erkennt, wenn du dich in der Nähe von lauten Geräuschen befindest. Ist dies der Fall, reduziert die neue Software automatisch deren Lautstärke in deinem Ohr.

Diese drei Features können separat aktiviert oder deaktiviert werden. Leider stehen sie nur für die AirPods Pro 2 zur Verfügung. Selbst Besitzer von Apples teuren Over-Ear-Kopfhörern gehen leer aus. Voraussetzung ist außerdem ein iPhone XS und iPhone XR oder neuer.

Neues für die älteren Apple-Kopfhörer

Eine Änderung, die alle Pro-Modelle, die AirPods (3. Generation) und die AirPods Max erhalten, betrifft die Steuerung der Kopfhörer beim Telefonieren. So kannst du nun während eines Anrufs mit einem Druck auf den Stamm oder der Krone dein Mikrofon stummschalten. Wenn du ein Telefonat beenden willst, musst du zweimal drücken. Die Anrufannahme gelingt weiterhin über einen einfachen Tastendruck.

Die letzte Neuheit ist das Versprechen, den automatischen Wechsel der AirPods zwischen mehreren Apple-Geräten zu verbessern. Laut dem Unternehmen sollen die Kopfhörer „noch einfacher, schneller und nahtloser“ umschalten können. In unseren ersten Versuchen mit der Beta-Firmware funktionierte dieses Feature in der Tat besser als in der Vergangenheit.

Für all diese neuen Features muss die aktuellste Firmware auf den AirPods und teilweise auch auf dem iPhone, iPad oder Mac installiert sein. Es muss also unter anderen iOS 17, iPadOS 17 oder macOS Sonoma installiert sein. Die finalen Versionen der Betriebssysteme und der oben beschriebenen Kopfhörerfunktionen werden voraussichtlich im kommenden September für alle Nutzer verfügbar sein.