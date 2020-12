Apple AirPods Max: Schwindelerregender Preis für neue Luxus-Kopfhörer

Wer ein iPhone von Apple nutzt, verwendet häufig auch ein iPad und einen Mac. Großer Beliebtheit erfreuten sich in den vergangenen Monaten als Zubehör auch die In-Ear-Kopfhörer AirPods beziehungsweise die besser ausgestatteten AirPods Pro. Und jetzt setzt Apple kurz vor Weihnachten noch einen drauf. Denn ab sofort ist auch ein Over-Ear-Kopfhörer von Apple zu haben. Die AirPods Max gibt es in fünf Farben und wenn du sie über den Apple Store bestellst sogar mit einer kostenlosen Gravur. Der Preis allerdings ist – für Apple fast schon typisch – eine Ansage. Und damit ist nicht gemeint, dass die Kopfhörer ein Schnäppchen sind.

Apple AirPods Max – Hoher Preis, aber viele Extras

Satte 597,25 Euro werden fällig, wenn du dir die kabellosen AirPods Max mit 40 mm Treiber und einem Gewicht von knapp 385 Gramm direkt bei Apple bestellst. Ein ziemlich schwindelerregender Preis, wenn man berücksichtigt, dass aktuelle Luxus-Kopfhörer anderer Hersteller weit weniger kosten. So must du momentan für die beliebten Bose QuietComfort 35 II im besten Fall nur knapp 210 Euro bezahlen, die Sony WH-1000XM4 kosten rund 350 Euro. Warum also knapp 600 Euro für die Apple-Kopfhörer ausgeben?

Eine Antwort auf diese Frage versucht Apple mit der Ausstattung der AirPods Max zu geben. Sie zeichnen sich durch drei konkrete Highlights aus. Da wäre zum Beispiel der adaptive EQ. Apple verspricht, dass der Klang in der Ohrmuschel in Echtzeit reguliert wird. Die Kopfhörer messen das Soundsignal und passen kontinuierlich die tiefen und mittleren Frequenzen an. Das soll für einen satten und detailreichen Klang sorgen. Wie bei allen modernen Kopfhörern ist zudem eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) an Bord. Dafür ist jede Ohrmuschel mit drei nach außen gerichteten Mikrofonen ausgestattet. Ein nach innen gerichtetes Mikrofon überwacht zudem den an das Ohr abgegebenen Sound.

Kopfhörer mit 3D-Audio

Außerdem an Bord: 3D-Audio. Damit ist ein dynamisches Head-Tracking für eine dreidimensionale Soundwiedergabe gemeint. Bei speziellen 5.1, 7.1. und Dolby Atmos Audioaufnahmen ist sogar ein immersiver Sound wie im Kino möglich, verspricht Apple. Dafür nutzen die Kopfhörer übrigens integrierte Beschleunigungs- und Gyrosensoren, um Kopfbewegungen zu erkennen. Zudem werden die Sensoren in gekoppelten iPhones und iPads verwendet, um deren Bewegungen in die Sound-Berechnung mit einbeziehen zu können.

Praktisch auch: Wenn du Musik und Umgebungsgeräusche hören möchtest, verfügen Apples AirPods Max über einen Transparenzmodus. An der Außenseite kannst du über eine Taste zwischen Transparenzmodus und aktiver Geräuschunterdrückung hin und her wechseln. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn du aus dem Bus oder Zug aussteigst, wo du die ANC-Technologie den Hörgenuss enorm aufwerten kann, und dich zu Fuß im Straßenverkehr bewegst. Hier solltest du schließlich immer mitbekommen, was um dich herum passiert.

Die weitere Verarbeitung: Der Kopfbügel aus Edelstahl ist mit luftdurchlässigem Netzgewebe versehen, soll für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung sorgen und den Druck auf den Kopf reduzieren. Er lässt sich flexibel an die Kopfgröße seines Trägers anpassen. Die Ohrpolster sind aus akustischem Memory-Schaum gefertigt und schließen das Ohr effektiv ab. Eine Digital Crown, die man auch schon von der Apple Watch kennt, macht es möglich, die Lautstärke und Wiedergabefunktionen zu steuern, Anrufe anzunehmen und zu beenden oder den Sprachassistenten Siri zu aktivieren.

Schon jetzt lange Lieferzeiten

Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 20 Stunden liegen. Und zwar bei eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung und aktiviertem 3D-Audio. Ebenfalls bis zu 20 Stunden hält der Akku durch, wenn du den neuen Apple-Kopfhörer während der Videowiedergabe nutzt. Nach Angaben von Apple reichen fünf Minuten Ladezeit aus, um die Kopfhörer erneut etwa 1,5 Stunden nutzen zu können.

Legst du die Kopfhörer in das mitgelieferte Smart Case, schalten sie sich automatisch in den Stand-by-Betrieb. Wichtig: Die AirPods Max funktionieren per Bluetooth 5.0 Verbindung nur mit Apple-Geräten mit iOS 14.3 oder neuer, iPadOS 14.3 oder neuer, macOS Big Sur 11.1 oder neuer, watchOS 7.2 oder neuer oder tvOS 14.3 oder neuer. Eine Kopplung mit Android-Geräten ist also nicht möglich.

Übrigens: Solltest du mit dem Gedanken spielen, dass du die AirPods Max schnell in den Händen halten kannst, müssen wir dich leider enttäuschen. Denn für die schwarzgraue und die blaue Variante liegt die Lieferzeit aktuell bei satten 12 bis 14 Wochen. Die Varianten in Silber, Grün und Pink stehen etwas eher, nämlich ab dem 8. Januar, zur Verfügung.

jetzt weiterlesen Preissturz: AirPods-Alternative von JBL so günstig wie nie