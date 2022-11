Android 13: Zwei der beliebtesten Samsung-Handys bekommen das Update

Samsung ist aktuell damit beschäftigt, ein großes Update mit Android 13 und One UI 5 auf die Smartphones seiner Kunden zu bringen. Im Gegensatz zu den monatlichen Sicherheitsupdates, kannst du dich hier auf neue Funktionen und ein überarbeitetes Design freuen. Wir zeigen dir, wie du an das Update kommst und welche Smartphones bereits versorgt werden.

Zwei der beliebtesten Samsung-Smartphones bekommen Android 13

Ab sofort kommen zwei der beliebtesten Samsung-Smartphones in den Genuss des Updates. So steht Android 13 und One UI 5.0 ab sofort für das Samsung Galaxy S21 FE und das Galaxy S20 FE zum Download bereit. Hierbei werden sowohl die LTE-Version als auch die teureren 5G-Varianten bedacht. Auf unserem S20 FE konnten wir das Update bereits installieren.

Mit den beiden FE-Smartphones ist das Android 13 Update für Samsungs Oberklasse beinahe komplett. Nur die beiden Lite-Modelle „Galaxy Note 10 Lite“ Galaxy S10 Lite“ fehlen noch auf der Liste.

Parallel hat die Verteilung auch in der Mittelklasse bereits begonnen. So hat etwa das beliebte Samsung Galaxy A53 das Update bereits vergangene Woche erhalten. Viele weitere Modelle folgen in Kürze. Eine komplette Liste auch für die kommenden Monate haben wir dir hier zusammengestellt.

So kommt Android 13 auf dein Smartphone

Möchtest du das Update auf Android 13 und One UI 5 installieren, kannst du dies in den Einstellungen tun. Öffne hierzu die Einstellungen-App auf deinem Smartphone und wähle den Punkt „Software-Update“ und anschließend „Herunterladen und installieren“. Hier wird dir das Update angezeigt. Mit einem Klick auf „Herunterladen“ startet der Download. Anschließend muss das Handy einmal neu gestartet werden. Wir geben dir einen Überblick, welche Funktionen sich in Android 13 selbst und in Samsungs One UI 5 verstecken.

Gegebenenfalls wird dir hier noch ein anderes Update angeboten, welches vorab installiert werden muss. Siehst du noch gar keinen Hinweis auf das Update? Dann sollte es in den nächsten ein bis zwei Tagen so weit sein. Hast du ein Gerät mit Provider-Branding, kann es auch länger dauern, da hier der Mobilfunkanbieter das Update erst absegnen muss.

Wichtig: Auch wenn bei diesen Updates in der Regel nichts schiefgeht, solltest du ein aktuelles Backup deiner Daten parat haben. Das gilt jedoch nicht nur für dieses Update, sondern generell. Schließlich kann ein Smartphone jederzeit abhandenkommen oder nicht mehr funktionieren.