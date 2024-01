Amazon: Prime Video trumpft mit etlichen Neuheiten auf

Neu im Angebot von Prime Video ist nämlich „Die Teddy Teclebrhan Show“. Begleitet von einer Live-Band nehmen Teddy, Antoine, Percy, Ernst Riedler sowie zahlreiche Gäste und Musik-Acts die Zuschauer mit in eine Welt voller Unterhaltung im Teddy-Style. Neben zahlreichen Show- und Comedyeinlagen – mal mehr, mal weniger geplant – tritt der Entertainer mit seinen Gästen im Stotzenhof auf: ein Studio mit verschiedenen Schauplätzen, inspiriert von Stationen aus Teddys Leben. Sechs Folgen wurden produziert, die ersten beiden stehen ab dem 20. Februar 2024 zur Verfügung. Neue Serien gibt’s bei Prime Video im Februar aber natürlich auch. Und das nicht zu knapp.

„Beasts Like Us“ Staffel 1: Superhelden mal anders

Zu nennen wäre hier etwa die erste Staffel von „Beasts Like Us“. Acht Episoden sind ab dem 14. Februar 2024 verfügbar. Amazon verspricht einen übernatürlichen Mix aus Horror und Comedy, wenn die Serie Natalie, Raffi, Simon und Lukas in eine neue Para-Normalität folgt. Monströse Kreaturen und Menschen leben mehr oder weniger harmonisch Seite an Seite. Zumindest gilt das in der Theorie. Denn manchmal ist es doch brenzlig, eine Monster-Attacke abzuwehren, ohne dabei die „Kreaturenrechts-Charta“ zu verletzen. Und der Ausschluss von Vampiren von der öffentlichen Rentenversicherung stößt eine Diskriminierungsdebatte an – Kopfschmerzen vorprogrammiert. Die größten Probleme der Gruppe bleiben aber die zwischenmenschlichen: Inmitten des übernatürlichen Chaos kämpfen die vier jungen Erwachsenen mit den großen und kleinen Dramen des Erwachsenseins, der Liebe und damit, ihren Platz in der Welt zu finden – wobei es Zombies, Vampire und andere Bestien nicht unbedingt leichter machen.

„Mr. & Mrs. Smith“ Staffel 1: Kann die Serie den Film toppen?

Schon knapp 20 Jahre ist es her, dass Brad Pitt und Angelina Jolie im Hollywood-Blockbuster „Mr. & Mrs. Smith“ Seite an Seite für Aufsehen sorgten. Jetzt schickt Amazon in einer neuen Eigenproduktion John und Jane Smith auf Basis des Films, aber ohne das einstige Hollywood-Traumpaar, auf eine neue Reise: Zwei Fremde, Glover und Maya, finden einen Job bei einer Spionageeinheit, die ihnen ein glamouröses Leben mit Spionage, Reichtum, Weltreisen und einem Traumhaus in Manhattan bietet. Der Haken: Neue Identitäten in einer arrangierten Ehe als Mr. und Mrs. John und Jane Smith. Gemeinsam müssen sie jede Woche hochriskante Missionen bewältigen, während sie gleichzeitig die Probleme ihrer neuen Beziehung bewältigen müssen. Ihr Doppelleben wird aber noch komplizierter, als sie echte Gefühle füreinander entwickeln. Los geht es schon ab dem 2. Februar 2024.

„The Second Best Hospital in the Galaxy“ Staffel 1: Neue Animations-Serie

Gefallen scheint Amazon auch an Animations-Serien für Erwachsene gefunden zu haben. Nach dem Start von „Hazbin Hotel“ geht es ab dem 23. Februar 2024 mit „The Second Best Hospital in the Galaxy“ weiter. Die von Prime Video produzierte Serie folgt Dr. Sleech und Dr. Klak – außerirdische, beste Freunde und intergalaktisch renommierte Chirurgen – bei ihrem Kampf gegen angstfressende Parasiten, illegale Zeitschleifen und Geschlechtskrankheiten im Weltraum. In der ersten Staffel übernehmen die beiden Ärzte einen höchst gefährlichen und potenziell bahnbrechenden Fall und setzen dabei die Existenz selbst aufs Spiel. In Anbetracht ihres trostlosen Privatlebens wäre das Vergessen vielleicht eine Verbesserung.

Titel Staffel abrufbar ab Expats 1 26. Januar 2024 The Handmaid's Tale 1-4 1, Februar 2024 Mr. & Mrs. Smith 1 2. Februar 2024 Dr. House 1-6 9. Februar 2024 The Silent Service 1 9. Februar 2024 Wolf Like Me 2 9. Februar 2024 Beasts Like Us (Followers) 1 14. Februar 2024 Das Büro 1-9 16. Februar 2024 Die Teddy Teclebrhan Show 1 20. Februar 2024 Soltos em Floripa 4 23. Februar 2024 The Second Best Hospital in the Galaxy 1 23. Februar 2024 Shameless 1-11 25. Februar 2024 Reina Roja 1 29. Februar 2024 Fallout 1 12. April 2024 Das Rad der Zeit 3 2024 Diabolical 1 2024 Sausage Party: Foodtopia 1 2024 The 50 1 2024 The Boys 4 2024 Anansi Boys 1 noch unbekannt Cross 1 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Harlem 3 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Februar 2024

Auch aus dem Segment Film darfst du dich im Februar 2024 bei Prime Video auf neue Eigenproduktionen von Amazon freuen. Etwa ab dem 13. Februar auf „Five Blind Dates“. Im Mittelpunkt dieser Romanze steht die Mittzwanzigerin Lia, die in fünf Dates der Prophezeiung folgt, dass das Schicksal ihres chinesischen Teeladens mit ihrem Liebesleben verwoben ist. Schon einen Tag eher, ab dem 12. Februar, kannst du bei Prime Video „Pensati Sexy“ abrufen. Hier steht die 30-jährige Maddalena im Mittelpunkt. Sie meint erkannt zu haben, dass sie für die Männerwelt nicht attraktiv genug ist. Von diesem Moment an tritt ein ganz besonderer Schutzengel in ihr Leben; in Form des Pornostars Valentina Nappi, die sie auf eine Reise in ihr Inneres mitnimmt, um ihr Potenzial als Frau und als Schriftstellerin zu entdecken.

Titel verfügbar ab Trunk:: Locked In 26. Januar 2024 Original Film Tides 27. Januar 2024 Little Joe 29. Januar 2024 Black Mass 31. Januar 2024 Die glorreichen Sieben 1. Februar 2024 Mile 22 1. Februar 2024 Everything, Everything 1. Februar 2024 Natürlich Blond 1. Februar 2024 Natürlich Blond 2 1. Februar 2024 The Spectacular Now 1. Februar 2024 Eat Wheaties! 3. Februar 2024 Ex Machina 4. Februar 2024 Es gilt das gesprochene Wort 4. Februar 2024 High Heat 5. Februar 2024 Justice League 5. Februar 2024 Old Henry 6. Februar 2024 The Witch: Subversion 7. Februar 2024 The Witch: Part 2 - The Other One 7. Februar 2024 Die Känguru-Chroniken 8. Februar 2024 Der Killer 8. Februar 2024 The Underdoggs 9. Februar 2024 Upgraded 9. Februar 2024 Godzilla: King of the Monsters 9. Februar 2024 The Cellar 10. Februar 2024 Lamb 11. Februar 2024 Colossal 11. Februar 2024 Pensati Sexy 12. Februar 2024 Original Film Der weiße Hai 12. Februar 2024 Veronica Mars 12. Februar 2024 King Kong 13. Februar 2024 Kong: Skull Island 13. Februar 2024 Five Blind Dates 13. Februar 2024 Original Film Das Letzte Tabu 15. Februar 2024 This Is Me... Now 16. Februar 2024 Neneh Superstar 16. Februar 2024 Interstellar 19. Februar 2024 E.T. - Der Außerirdische 19. Februar 2024 The Twin 20. Februar 2024 Men - Men Was Dich Sucht, Wird Dich Finden 20. Februar 2024 Meet Joe Black 22. Februar 2024 Split 24. Februar 2024 Meet Cute 25. Februar 2024 Immenhof - Das große Versprechen 27. Februar 2024 Last Looks 27. Februar 2024 Control 28. Februar 2024 The Nun 28. Februar 2024 Blinded by the Light 28. Februar 2024

Sport-Fans können sich unterdessen auf zwei Champions-League-Kracher freuen, die im Februar exklusiv bei Prime Video zu sehen sein werden. Amazon hat sich für den 13. Februar die Partie RB Leipzig gegen Real Madrid herausgepickt. Und eine Woche später, am 20. Februar, überträgt der Streamingdienst die Partie von PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund.

Prime Video startet mit Werbung

Nicht vergessen solltest du zudem: Ab dem 5. Februar 2024 siehst du bei Amazon Prime Video mehr Werbung. Werbefrei ist das Angebot des Streamingdienstes dann nur noch, wenn du 2,99 Euro extra bezahlst und so die Werbeeinblendungen sozusagen aus eigener Tasche kompensierst.

