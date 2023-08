Letzte Chance: Amazon wirft 3 legendäre Marvel-Blockbuster raus

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Amazon löscht Blade, Blade II & Blade: Trinity

Auch nach knapp 25 Jahren gehören die Blade-Filme zu den beliebtesten Verfilmungen eines Marvel-Comics. Die Streifen erzählen die Geschichte von Blade, einem sogenannten Dhampir – halb Mensch, halb Vampir. Er selbst wählt jedoch die Seite der Menschen und fristet sein Dasein daher als Vampirjäger; auf der Suche nach Rache.

Die Welt, in die Blade geboren wurde, wirkt wie eine klassische Dystopie, obwohl die Handlung nicht in der Zukunft spielt. Stattdessen wird sie von einer Parallelgesellschaft bevölkert. Vampire leben verborgen unter Menschen und betrachten diese als eine Mischung aus Spielzeugen und Nahrung. Doch auch unter den Vampiren gibt es blutige Machtkämpfe; bis ein Vampir mit weitreichenden Plänen sich durchzusetzen vermag. Kein gutes Omen für die Menschheit.

In die Rolle des Blade schlüpft Action-Legende Wesley Snipes (The Expendables 3, Demolition Man), während Kris Kristofferson seinen Mentor und einzigen Freund mimt. In den beiden Nachfolgefilmen gesellen sich weitere große Namen wie Ron Perlman, Jessica Biel und Ryan Reynolds hinzu. Im Regiestuhl sitzen derweil drei unterschiedliche Filmemacher: Stephen Norrington, Guillermo del Toro sowie David S. Goyer. Letzterer war in allen drei Blade-Filmen zudem für das Drehbuch verantwortlich.

Übrigens: Im Jahr 2025 soll ein Remake der beliebten Action-Reihe in die Kinos kommen – mit Mahershala Ali (Die Tribute von Panem, Der seltsame Fall des Benjamin Button, House of Cards) in der Hauptrolle.

