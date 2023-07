Letzte Chance: Amazon wirft 4 Mega-Blockbuster aus Prime Video

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, diese noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Prime Video: Vier Mega-Blockbuster verschwinden aus Amazon

Operation: Kingdom

Ein Terroranschlag, der während eines Softballspiels in den USA verübt wurde, erschüttert das gesamte Land. Dennoch werden die Ermittlungen des FBI aktiv ausgebremst, denn man möchte nicht, dass die Beziehungen zu Saudi-Arabien Schaden nehmen. Mittels einer List schafft es FBI-Agent Ronald Fleury (Jamie Foxx) dennoch, zusammen mit einem kleinen Team nach Saudi-Arabien aufzubrechen, um die Hintermänner des Anschlags ausfindig zu machen.

Peter Berg (Battleship) führte Regie in dem 2007 erschienenen Streifen. In die Rollen der Protagonisten schlüpften derweil unter anderem Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner und Jason Bateman.

Ted & Ted 2

In den beiden Ted-Filmen verkörpert Schauspieler Mark Wahlberg John Bannett. Dieser wünschte sich als achtjähriger Junge, dass sein Teddybär zum Leben erwacht und sein Freund wird. Und genau das geschieht. Knapp 30 Jahre später leben John und sein Teddybär, Ted, nach wie vor zusammen. Doch niedlich und unschuldig ist letzterer schon lange nicht mehr. Ganz im Gegenteil.

Die Filmkomödie entstammt der Feder des Family Guy- und The Orville-Schöpfers Seth MacFarlane, welcher auch die Regie übernahm und Ted seine Stimme lieh. In den Hauptrollen finden sich neben Mark Wahlberg auch weitere bekannte Schauspieler wie Mila Kunis, Giovanni Ribisi und Patrick Warburton.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins

2009 kam mit G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra ein Film in die Kinos, der auf einer Spielzeug-Serie beruhte. Dennoch kam der Film mit Channing Tatum und Joseph Gordon-Levitt gut bei den Zuschauern an. Und so folgten mehrere Ableger, wie der 2021 veröffentlichte Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Dieser stellt die Lebensgeschichte des schweigsamen Maskenträgers Snake-Eye in den Vordergrund. Und diese ist voller Mord, Verrat und hervorragend choreografierter Kämpfe.

Regie führt Robert Schwentke (R.E.D. – Älter, Härter, Besser, R.I.P.D.), während Henry Golding in die Rolle des Snake Eyes und Andrew Koji in die des Storm Shadow schlüpften.

