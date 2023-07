Netflix: Packende Neustarts im August

Piraten! Ende August, konkret ab dem 31. August 2023, darfst du dich als Abonnent von Netflix auf ein neues Seeräuber-Abenteuer freuen: „One Piece“. Als Vorlage dieser Realverfilmung in Serienform diente die erfolgreiche, gleichnamige Manga-Reihe von Eiichirō Oda. In der Hauptrolle agiert Monkey D. Ruffy, ein junger Abenteurer, der schon immer den Wunsch nach Freiheit hatte. Eines Tages kehrt er seinem kleinen Dorf den Rücken und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um einen legendären Schatz zu finden, der ihn zum König der Piraten machen soll. Doch dazu benötigt er zunächst ein Segelschiff und natürlich eine Mannschaft. Auf der Suche nach dem Schatz erforschen sie gemeinsam die Weiten des Meeres, hängen Marine-Soldaten ab und überlisten gefährliche Rivalen, die überall lauern.

„War Sailor“: Neue Miniserie startet bei Netflix

Wiederum schon ab kommenden Dienstag, 1. August 2023, steht bei Netflix die Miniserie „War Sailor“ zur Verfügung. Und auch hier geht es ab aufs Meer. Allerdings in einer ganz anderen Zeit und Umgebung: Zwei Seemänner werden auf einem norwegischen Handelsschiff vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überrascht und müssen unter brutalen Umständen ums Überleben kämpfen. Da ihr Schiff jederzeit von deutschen U-Booten angegriffen werden könnte, beginnt für die zwei Männer ein brutaler Kampf ums Überleben. Ihr einziges Ziel ist es, lebend nach Hause zurückzukehren.

Noch mehr Action in der Miniserie „Who is Erin Carter?“

Lieber in eine actionreiche Miniserie mitten im schönen Barcelona abtauchen? Dann darfst du ab dem 24. August 2023 „Who is Erin Carter“ nicht verpassen. Das ruhige Leben einer in der katalanischen Hauptstadt lebenden Britin gerät in dieser Serie plötzlich außer Kontrolle, als ein Raubüberfall in einem Supermarkt ihre geheime und brutale Vergangenheit ans Licht bringt.

„The Lincoln Lawyer“: Zweiter Teil der zweiten Staffel startet

Mehr Drama steht ab dem 3. August 2023 im zweiten Teil der zweiten Staffel von „The Lincoln Lawyer“ im Mittelpunkt. Während Lisas Prozess naht, hat Mickey mit Zweifeln, Rückschlägen und unerwarteten Enthüllungen zu tun. Lorna und Cisco planen ihren großen Tag. Izzy macht einen gewagten Schritt.

„Heartstopper“: Staffel 2 schon kurz vor dem Start

Und wenn ganz viel Romantik und Liebe deinen Serienalltag versüßen soll, bitte ebenfalls den 3. August 2023 notieren. Denn dann startet bei Netflix die zweite Staffel von „Heartstopper“. Prüfungen, eine Klassenfahrt nach Paris und der Abschlussball stehen auf dem Programm. Im Leben, der Liebe und der Freundschaft erwarten Nick, Charlie, Tara und Darcy neue Herausforderungen. Die neuen Phasen im Leben, in der Liebe und der Freundschaft verlangen der Clique einiges ab.

Serie Staffel verfügbar ab The Witcher 3b 27. Juli 2023 Captain Fall 1 28. Juli 2023 D.P. 2 28. Juli 2023 Der Schneider 2 28. Juli 2023 Eine perfekte Geschichte 1 28. Juli 2023 War Sailor 1 1. August 2023 The Lincoln Lawyer 2b 3. August 2023 Heartstopper 2 3. August 2023 Fatal Seduction 2 4. August 2023 The Big Nailed It Baking Challenge 4. August 2023 Zombieverse 8. August 2023 Painkiller 10. August 2023 Behind Your Touch 12. August 2023 Der Auserwählte 16. August 2023 Zuhause bei den Furys 16. August 2023 The Upshaws 4 17. August 2023 Mask Girl 18. August 2023 Lighthouse 22. August 2023 Destined with You 23. August 2023 The Ultimatum: Marry or Move On 2 23. August 2023 Baki Hanma 2 24. August 2023 Ragnarök 3 24. August 2023 Who is Erin Carter? 24. August 2023 Miss Adrenaline: A Tale of Twins 30. August 2023 One Piece 31. August 2023 Guns & Gulaabs August 2023 Risqué Business: Taiwan August 2023

Neue Filme bei Netflix im August 2023

Bist du mehr Film- als Serien-Fan? Dann darfst du dich im August 2023 bei Netflix natürlich ebenfalls auf so einige spannende Streifen freuen. Etwa auf das Action-Spektakel „Heart of Stone“. Ab dem 11. August 2023 muss darin eine Agentin einer friedensstiftenden Geheimorganisation eine Hackerin schleunigst davon abhalten, deren wertvollste – und gefährlichste – Waffe zu stehlen.

Möchtest du über den Verlauf des von dir gesehenen Films selbst entscheiden? Dann auf jeden Fall den 31. August 2023 merken. Denn dann ist bei Netflix „Choose Love“ verfügbar und du kannst während einer Laufzeit von 77 Minuten interaktiv selbst entscheiden, ob der Film eine Wendung nehmen soll oder nicht. Im Mittelpunkt steht Cami Conway, deren Leben perfekt wäre, wenn sie nur aufhören würde, ihre alten Beziehungen aufzuwärmen. Ihre Sentimentalität, stellt sie vor Entscheidungen, die der Betrachter vor dem Bildschirm für sie treffen muss. Die Produzenten des Films zeigen unterschiedliche Wege auf, aber für welchen Weg Cami sich entscheidet, hängt von der Wahl des Zuschauers ab. Obacht: Die Dinge entwickeln sich nicht immer so, wie du denkst.

Titel Verfügbar ab Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti 27. Juli 2023 Küssen und andere lebenswichtige Dinge 27. Juli 2023 Paradise 27. Juli 2023 Scream 28. Juli 2023 Heart of Stone 11. August 2023 Choose Love 31. August 2023 Soulcatcher 2. August 2023 Kopf an Kopf 3. August 2023 Zom 100: Bucket List of the Dead 3. August 2023 Marry My Dead Body 10. August 2023 Love, Sex and 30 Candles 18. August 2023 10 Tage eines schlechten Mannes 18. August 2023 Für immer Liebe² 23. August 2023 Mord, wie er im Buche steht 25. August 2023 Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen 25. August 2023 The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh 2 8. August 2023

Weniger erfreulich: Netflix könnte auch für dich bald teurer werden. In immer mehr Ländern verschwindet nämlich das Basis-Abo ohne Werbung. Die Folge: Filme und Serien gibt es dann nur noch mit Werbung zu einem günstigeren Preis oder eben ohne Werbung zu ungleich höheren Kosten.