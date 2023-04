Achtung, Sky-Kunden! Totaler Bildausfall droht

Betroffen von dem möglichen Totalausfall sind zunächst einmal nur Kabel-Kunden. Hier sind dann jene Kunden betroffen, die keinen Sky-Receiver einsetzen. Denn genau diesen will der Pay-TV-Sender mit aller Macht durchdrücken und unterbindet nach und nach alle anderen Empfangswege des linearen Empfangs. Schon im Sommer vergangenen Jahres hatten Sky und Vodafone angekündigt, den Einsatz sogenannter CI+-Module einzuschränken. Nun schreitet man zur Tat. Wie das Fachmagazin digitalfernsehen.de berichtet, können Kunden, die noch immer das CI+-Modul ihres Fernsehers zur Entschlüsselung nutzen, ab sofort erste Sender nicht mehr empfangen. Demnach hat der Sender bereits am 27. März damit begonnen, die Sender Sky Comedy und Sky Crime auf die sogenannte Unique-Pairing-Verschlüsselung umzustellen. Das heißt, die Sender sind nur noch zu entschlüsseln, wenn die Smartcard in einem offiziellen Sky-Receiver steht und die Kombination der beiden bei Sky registriert ist.

Umstellung bei Sky erfolgt nach und nach

Sky habe gegenüber digitalfernsehen.de bestätigt, dass man in naher Zukunft alle Sender, die über Vodafone ausgestrahlt werden, auf das neue Verschlüsselungsverfahren umstellt. Das bedeutet das endgültige Aus der Nutzung mit einem CI+-Modul. Die Umstellung erfolge schrittweise und Sender für Sender, damit der Kundenservice nicht überlastet wird, heißt es. Das impliziert, dass die Zahl der betroffenen Nutzer, die Sky im Kabel noch nicht über einen Sky-Receiver empfangen, recht hoch sein dürfte. Unklar ist, wann die Umstellung abgeschlossen sein soll.

Der Pay-TV-Anbieter will den eigenen Receiver als Standard etablieren, um das Sendesignal besser zu schützen. So sei es bei einem CI+-Modul möglich, das Signal abzufangen, nachdem es entschlüsselt wurde. Auf diesem Weg ließe es sich illegal per Stream verbreiten. Außerdem kann man über den eigenen Receiver weitere Dienste und Abos anbieten. Vorteil für dich bei der Nutzung ist beispielsweise, dass du zahlreiche Inhalte als On-Demand abrufen kannst. Die CI+-Nutzung per Satellit ist dennoch bis auf Weiteres möglich.