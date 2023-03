Sky kündigt Abschaltung zahlreicher Sender an

Sky Deutschland hat damit begonnen, seinen Kunden viele bisher nur in SD-Qualität empfangbare Sender ersatzweise in HD freizuschalten; automatisch und ohne zusätzliche Kosten. Welche es sind, hängt vom gebuchten Pay-TV–Paket ab. Die erfolgte HD-Freischaltung hat allerdings auch Auswirkungen auf die bestehende Sender-Struktur. Mitte März soll es zu einer technischen Umstellung in Netz von Sky Deutschland kommen. Sie führt dazu, dass dann einige Sender nur noch in HD-Qualität nutzbar sind.

Sky: Zahlreiche SD-Sender werden abgeschaltet

Voraussichtlich bereits ab dem 23. März werden zahlreiche über Sky in SD-Auflösung empfangbare TV-Sender nicht mehr nutzbar sein. Dazu zählen unter anderem fünf Sender des Pay-TV-Pakets Sky Cinema. Nämlich Sky Cinema Premieren, Cinema Premieren +24, Cinema Best Of, Cinema Action und Cinema Family (Programmplätze 320, 321, 322, 324 und 325). Im Sportpaket sind die Sender Sky Sport 1 bis 9 (Programmplatz 271 bis 279), Sport Tennis (Programmplatz 256) und Sport Top Event (Programmplatz 251) von der geplanten Abschaltung betroffen. Und Abonnenten des Fußball-Bundesliga-Pakets müssen künftig auf die SD-Sender von Sky Sport Bundesliga 1 bis 9 (Programmplatz 261 bis 269) sowie auf Sport Bundesliga (Programmplatz 260) und ebenfalls auf Sport Top Event verzichten.

Die entsprechenden HD-Sender sollten alle Kunden bereits jetzt über ihren Sky Q Receiver empfangen können. Eine automatische Freischaltung hat der Pay-TV-Konzern nach eigenen Angaben bereits vorgenommen. Gegebenenfalls kann es über nicht direkt von Sky stammende Empfangshardware notwendig sein, manuell einen Sendersuchlauf zu starten. Wichtig: Solltest du gegebenenfalls Serienaufnahmen programmiert haben, die auf einem der oben genannten SD-Sender laufen, solltest du sie neu auf die dir freigeschalteten HD-Sender programmieren. „Technisch ist es leider nicht möglich, die Programmierungen von deinen SD-Sendern automatisch auf die HD-Sender zu übertragen“, schreibt das Unternehmen.

TV-Favoriten müssen neu sortiert werden

Ebenfalls ist es notwendig, die persönliche Favoritenliste der am häufigsten genutzten TV-Sender anzupassen. Aber natürlich nur, sollten darin alle oder Teile der oben genannten SD-Sender gespeichert sein. Auch hier ist eine automatische Übertragung von alten SD-Sendern auf neue HD-Sender aus technischen Gründen nicht möglich. Solltest du keinen HD-fähigen Fernseher nutzen: Auch für dich ist der Empfang der oben genannten Sender in HD-Qualität möglich. Du siehst aber alle Inhalte wie gewohnt nur in SD-Qualität.