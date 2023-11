8,6 von 10! Das ist der beste Familienfilm von allen – gratis auch ohne Abo

Die Internet Movie Database (IMDb) listet beinahe sämtliche weltweit verfügbaren Streifen. Filme und Serien werden jedoch nicht einfach in einer Datenbank gesammelt, sondern von Filmfreunden mit einer Wertung zwischen einem und zehn Sternen versehen. Das Ergebnis: eine Liste mit den besten Titeln überhaupt. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um den beliebtesten Familienfilm aller Zeiten handelt.

Bester Familienfilm – die Filmgeschichte lässt Grüßen

Filme für die ganze Familie gibt es viele. Ganz oben im Ranking landet jedoch ein Streifen, der vermutlich eher für seine historische Bedeutung ausgewählt wurde – obgleich mit knapp 500.000 Stimmen und folglich nicht nur von eingeschworenen Filmenthusiasten. Gewonnen hat der im Jahr 1946 erschienene Film „Ist das Leben nicht schön?“ des Regisseurs Frank Capra.

Der Streifen dreht sich um einen George Bailey, der ausgerechnet an Weihnachten aus allen Wolken stürzt. In seinem Unternehmen ging ein Betrag in Höhe von 8.000 US-Dollar verloren. Es droht der Bankrott und eine Haftstrafe. Völlig niedergeschlagen und sich im Klaren darüber, dass er keines der sich selbst in seiner Jugend gesetzten Ziele erreicht hat, möchte er sich das Leben nehmen. Glücklicherweise wird er von dem Engel Clarence (Henry Travers) aufgehalten. Dieser führt ihm vor Augen, wie seine Kleinstadt ausgesehen hätte, wäre er nie geboren worden.

Wer sich den besten Familienfilm aller Zeiten anschauen möchte, kann dies wahlweise mit einem Joyn PLUS+-Abonnement oder völlig kostenlos auf Plex tun. Hier allerdings in der englischen Sprache. Ansonsten lässt sich der Film auch auf zahlreichen weiteren Streaming-Plattformen für knapp 4 Euro ausleihen oder für rund 10 Euro kaufen.

Modernere Familienfilm-Alternativen

Am oberen Ende der Top-250-Filme-Liste von IMDb sind Familienfilme Mangelware. Am ehesten geeignet wären da noch die „Herr der Ringe“- und „Star Wars“-Streifen. Doch diese empfehlen Experten erst ab 12 Jahren. Genauso, wie der zurzeit beste Animationsfilm: „Spider-Man: Across the Spider-Verse“. Freigegeben ab 6 Jahren ist nach „Ist das Leben nicht schön?“ die Tragikomödie „Das Leben ist schön“, bei der es sich jedoch kaum um einen Familienfilm handelt. Für einen gemütlichen Filmabend wären die ersten beiden Filmen ohne Altersfreigabe sicherlich die bessere Wahl: „Chihiros Reise ins Zauberland“ und „Der König der Löwen“.