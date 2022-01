Vodafone-Netz für unter 5 Euro: Das sind die günstigsten Tarife

Wir geben dir in diesem Kaufratgeber einen Überblick über drei verschiedene Nutzerprofile und die aktuell attraktivsten LTE-Tarife im Vodafone-Netz.

Der Wenignutzer: 1 GB, wenig Telefonie, Tarife ab 4 Euro/Monat

Der Normalnutzer, 3 GB, Flatrate-Telefonie, Tarife ab 8 Euro/Monat

Der Vielnutzer: 10 GB, Flatrate-Telefonie, Tarife ab 15 Euro/Monat

Vor noch gar nicht allzu langer Zeit konntest du LTE bei Vodafone nur mit einem Vertrag bekommen. Dann kamen Prepaid-Anbieter dazu – aber oftmals nur gegen Extra-Kosten. Nun, wo UMTS verschwunden ist, steht LTE für alle bereit und du kannst schon für unter 5 Euro pro Monat Tarife mit LTE im Vodafone-Netz nutzen – wenn auch mit bescheiden kleinem Datenvolumen.

Beim Wenignutzer nehmen wir einen monatlichen Verbrauch von bis zu 1 GB an und nehmen an, dass er nicht oder nur sehr wenig abgehend telefoniert. Beim Normalnutzer und Vielnutzer haben wir uns entschieden, eine Telefon-Flatrate vorauszusetzen und nehmen einen monatlichen Datenverbrauch von mindestens 3 GB respektive 10 GB an.

Stand 06.01.2022 Vodafone CallYa Start Lidl Connect Smart XS fyve

Smart XS freenet mobile

LTE Minuten Tarif 5 GB Grundgebühr

(SIM only) 4,99 Euro / 4 Wochen 4,99 Euro / 4 Wochen 6,95 Euro / Monat 5,99 Euro Einrichtungspreis 0 Euro 9,99 Euro inkl. 10 Euro Startguthaben 10 Euro inkl. 10 Euro Startguthaben 9,99 Euro

19,99 Euro ohne Laufzeit Gesprächskosten 50 Minuten oder SMS inklusive, danach 9 Cent 100 Minuten oder SMS inklusive, danach 9 Cent 9 Cent/Min 100 Minuten inklusive, danach 9 Cent SMS-Kosten 50 Minuten oder SMS inklusive, danach 9 Cent 100 Minuten oder SMS inklusive, danach 9 Cent 9 Cent 100 SMS inklusive, danach 9 Cent Daten-Paket 1 GB inklusive 1 GB inklusive 1 GB inklusive 1 GB inklusive max. Download-

Geschwindigkeit 500 Mbit/s 21,6 Mbit/s 21,6 Mbit/s 21,6 Mbit/s Vertragslaufzeit 28 Tage 28 Tage 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate oder 1 Monat Auslandsgespräche 50 Minuten-Kontingent zählt auch für EU, danach ab 9 Cent/Minute ab 9 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute Roaming ja ja ja ja Bezahlung Prepaid Prepaid Prepaid Vertrag hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Alle drei ausgewählten Tarife sind Prepaid-Tarife, die eine entsprechende Flexibilität in Sachen Laufzeit aufweisen.

CallYa Start ist vor allem dann ein interessanter Tarif, wenn du ab und an auch mal ins EU-Ausland telefonierst. Die Inklusivminuten zählen auch für diese Gespräche – dafür sind es nur 50 statt 100 Minuten wie bei den anderen Anbietern. Fyve ist übrigens nur scheinbar deutlich teurer. Da die anderen beiden Tarife pro vier Wochen abgerechnet werden, sind sie aufs Jahr gerechnet ein Abrechnungsintervall teurer. Der vergleichbare Preis pro Monat muss also etwas höher, bei 5,99 Euro, angesetzt werden.

Stand: 06.01.2022 Lidl Connect Smart S Freenet Flex SIMon mobile Vodafone CallYa Allnet S Grundgebühr

(SIM only) 7,99 Euro / 4 Wochen 10 Euro / Monat 11,99 Euro / Monat

(bei Nummernportierung auch 8,99 oder 14,99 Euro) 9,99 Euro / 4 Wochen Einrichtungspreis 9,95 Euro inkl 10 Euro Startguthaben 10 Euro 0 Euro 9,99 Euro inkl 10 Euro Startguthaben Gesprächskosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS-Kosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Daten-Paket 3 GB inklusive 7 GB inklusive 8 GB inklusive 3 GB inklusive max. Download-

Geschwindigkeit 21,6 Mbit/s 21,6 Mbit/s 50 Mbit/s 500 Mbit/s Vertragslaufzeit 4 Wochen 1 Monat 1 Monat 4 Wochen Auslandsgespräche ab 9 Cent pro Minute nicht möglich ab 22 Cent Minute ab 9 Cent pro Minute Roaming ja ja, nur EU möglich ja ja Bezahlung Prepaid Paypal Lastschrift Prepaid hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Schaut man rein auf den Preis, so dürfte Lidl Connect der Favorit unter den genannten Tarifen sein. Allerdings: Letztlich sind es durch unterschiedliche Laufzeiten bei der Abrechnung auf das Jahr gesehen nur knapp 2 Euro, die du gegenüber Freenet Flex sparst.

Freenet Flex ist ein Tarif, den du nur per App buchen und nur per Paypal bezahlen kannst. Er hat den Nachteil, dass du nicht ins Ausland telefonieren kannst und auch Roaming nicht außerhalb der EU möglich ist. Dafür bekommst du 5 GB Datenvolumen und die Garantie, nicht mehr als 10 Euro monatlich zu zahlen. Allerdings: Dein Datenvolumen kannst du monatlich verringern oder erhöhen – dann entstehen auch höhere Kosten.

SIMon Mobile kann für dich vor allem interessant sein, wenn du eine Nummer von einem Anbieter mitbringst, bei dem SIMon Mobile dir Grundkosten von 8,99 Euro monatlich anbietet. Für unseren Vergleich haben wir die Zuteilung einer neuen Nummer angenommen. Großer Pluspunkt: 8 GB Datentraffic – deutlich mehr, als bei den anderen.

Stand 06.01.2022 freenet Flex freenet mobile Allnet Flat 12 GB Fyve Allnet Flat Classic Vodafone CallYa Digital Grundgebühr

(SIM only) 15 Euro 13,99 Euro 19,99 Euro/Monat 20 Euro / 4 Wochen Einrichtungspreis 10 Euro 9,99 Euro / 19,99 Euro / 29,99 Euro 9,99 Euro 0 Euro Gesprächskosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate SMS-Kosten Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Daten-Paket 12 GB inklusive 12 GB inklusive 15 GB inklusive 15 GB max. Download-

Geschwindigkeit 21,6 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 500 Mbit/s inkl. 5G Zugriff Vertragslaufzeit 1 Monat 24 Monate / 12 Monate / 1 Monat 24 Monate 4 Wochen Auslandsgespräche nicht möglich ab 22,6 Cent pro Minute ab 22,6 Cent pro Minute ab 9 Cent pro Minute Roaming ja, nur EU möglich ja ja ja Bezahlung Paypal Lastschrift Lastschrift Prepaid/Lastschrift hier bestellen hier bestellen hier bestellen

Bei diesem Tarif-Vergleich sind die Unterschiede besonders groß. An der unteren Preis-Front hast du die Wahl zwischen freenet Flex mit den zuvor beschriebenen Vor- und Nachteilen und einem freenet mobile Vertrag. Der Fyve-Vertrag kostet etwas mehr, bietet aber auch mehr Datenvolumen. Daher gehört er für dieses Nutzerprofil zu unserer Auswahl der sinnvollen Vertrags-Tarife.

Als einzig preislich interessanter Prepaid-Tarif ist CallYa Digital im Angebot. Hier bekommst du für 20 Euro ein Datenvolmen von 15 GB pro vier Wochen – aufs Jahr gerechnet also ein Abrechnungsintervall mehr als bei einer monatlichen Abrechnung. Dafür hast du eine Prepaid-Vertragsbeziehung direkt mit dem Netzbetreiber. Das macht sich auch in einem höheren LTE-Tempo bemerkbar.