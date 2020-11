Vivo X51 5G im Test: Integrierter Gimbal-Stabilisator übertrifft alle Erwartungen Artem Sandler 8 Minuten

Vivo-Smartphones werden ab sofort auch in Europa verkauft. Die erste Riege führt das Vivo X51 5G an – ein Handy, das es so noch nicht gab. Das Gerät verfügt nämlich über einen integrierten Gimbal-Bildstabilisator. Doch ist die Kamera damit wirklich so gut, wie der Hersteller behauptet?