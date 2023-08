Honor Magic5 Pro im Test: Die beste Handykamera überhaupt?

Das Honor Magic5 Pro ist das Flaggschiff von Honor. Laut Honor kann das Handy vor allem mit einer exzellenten Kamera überzeugen, die für fantastische Aufnahmen sorgt. Kann Honor dieses Versprechen halten? Wie viel Leistung steckt wirklich in diesem 1.000 Euro teuren Premium-Smartphone?

Design und Verarbeitung

Das Honor Magic5 Pro wird mit vielen Accessoires geliefert. Zum Lieferumfang gehören ein USB-C-Ladekabel, ein Netzteil und ein SIM-Tool, mit dem die SIM gewechselt werden kann. Auch eine passende Hülle liegt in der Box und eine Displayschutzfolie ist bereits installiert. Von Drittanbietern eine passende Hülle zu finden, erwies sich als schwierig.

Unser Testgerät kam in der Farbe Schwarz an und fällt vor allem durch das Kamera-Design auf. Ob das runde Design der Kamera gefällt, ist vermutlich recht subjektiv, es wirkt jedoch hochwertig und modern. Beim Benutzen des Handys ist die Kamera vielen aufgefallen, sie fungiert also in jedem Fall als Alleinstellungsmerkmal. Das Handy ist in den Farben Schwarz und Meadow Green verfügbar.

Anzumerken ist jedoch, dass gerade die schwarze Variante des Smartphones sehr rutschig ist. Das runde Kameradesign hilft dabei nicht und macht das Handy eher noch rutschiger. Selbst auf fast flachen Oberflächen schafft es das Handy, ins Rutschen zu kommen. Eine Hülle empfiehlt sich deswegen sehr.

Das Honor Magic5 Pro sieht elegant ist, ist aber rutschig.

Solides Display

Das Display des Honor Magic5 Pro konnte im Test überzeugen. Es lässt sich auch an hellen Tagen gut ablesen, wirkt scharf und die Farben sind intensiv. Es handelt sich um ein 6,81 Zoll (ca. 17 cm) OLED Display mit einer Auflösung von 2858 x 1312 Pixel. Das Display schafft eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Das Smartphone bietet eine Option zur dynamischen Anpassung der Bildwiederholrate. Dies bedeutet, dass das Handy die Bildwiederholrate automatisch an die aktuelle Nutzung anpasst. So kannst du beim Spielen die vollen 120 Hertz genießen, das Handy regelt aber bei anderer Nutzung auf bis zu 1 Hertz herunter, um Akku zu sparen.

Das Display schafft eine Helligkeit von bis zu 1.300 Nits und ist damit angenehm hell. Nur Samsung und das neueste iPhone schaffen es, diese Helligkeit abermals zu überbieten. Das Display lässt sich auch bei Regen gut bedienen. Das Gleiche gilt allerdings nicht für den Fingerabdrucksensor. Es handelt sich hier nämlich um einen optischen Sensor, der sich bei nassem Display nicht funktioniert. Ansonsten funktioniert der Sensor jedoch schnell und problemlos.

Das Display ist hell, scharf und lässt sich auch bei Regen gut bedienen.

Schwächelnde Leistung bei Belastung

Leider zeigt das Honor Magic5 Pro Schwächen, was die reine Leistung angeht. Trotz eines Snapdragon 8 Gen 2 erreichte das Smartphone im AnTuTu-Test nur 953.000 Punkte. Gewöhnlich sind bei einem Prozessor dieser Art rund 1,2 Millionen Punkte zu erwarten. Dieses Ergebnis bedeutet jedoch nicht, dass es sich um ein grundlegend leistungsschwaches Handy handelt. Trotz dass die Punktzahl niedriger ist, als man es von diesem Prozessor erwarten würde, ist das Smartphone nicht etwa schwach oder langsam. Spiele laufen sehr flüssig, bis das Handy jedoch überhitzt.

Das Honor Magic5 Pro hat ein Problem damit, kühl zu bleiben. Selbst bei normaler Nutzung läuft das Handy sehr schnell sehr warm und beginnt dann, an Leistung abzubauen. Besonders im Sommer ist dies ein großes Problem, da auch die Akkuleistung sehr stark beeinflusst wird. Ein Beispiel: Nach nur 10 Minuten Spielzeit in Pokémon Go hat das Handy bei einer Außentemperatur von knapp über 20 Grad eine Prozessortemperatur von 53 Grad erreicht.

Kurze Akkulaufzeit durch Überhitzen

Leider beeinflusst das Überhitzen des Honor Magic5 Pro auch dessen Akkulaufzeit. Teilweise entleert sich der Akku des Handys fast schon in Rekordgeschwindigkeit, beispielsweise wenn man ein Spiel wie Pokémon Go spielt. So entlädt sich der 5.000 mAh Akku teilweise deutlich schneller, als man es erwarten würde. Durch den hohen Energieverbrauch schafft es dann auch eine herkömmliche Powerbank teilweise nicht, den Akku effektiv aufzuladen.

Im Benchmark-Test kam der Akku auf eine Laufzeit von 12 Stunden und 19 Minuten. Bei normalem Gebrauch kommt man bei diesem Wert mit dem Handy durch den Tag. Der Akku kann mit bis zu 66 Watt geladen werden. Ein entsprechendes Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Benutzt man das mitgelieferte Ladekabel und Netzteil, dann lädt das Handy auch angenehm schnell auf.

Angenehmer Klang der Lautsprecher

Wie viele andere Handys bietet auch das Honor Magic5 Pro keinen echten Kopfhörer-Anschluss mehr. Möchtest du kabelgebundene Kopfhörer anschließen, dann musst du dazu auf einen USB-C auf Klinke-Adapter zurückgreifen. Oder du setzt alternativ auf die kabellose Übertragung via Bluetooth 5.2.

Ansonsten verwendet das Honor Magic5 Pro zwei Lautsprecher für die Audioausgabe ohne Kopfhörer. Die beiden Lautsprecher befinden sich jeweils an der Ober- und Unterseite des Smartphones. Der untere Lautsprecher ist dabei etwas lauter als der obere, dies fällt vor allem auf, wenn man das Handy im Querformat verwendet. Insgesamt ist der Klang ausgeglichen, bei niedrigeren Lautstärken fehlt es jedoch etwas an Bass. Positiv anzumerken ist, dass das Handy den Ton auch bei hohen Lautstärken nicht verzerrt.

Kamera: Die wahre Stärke des Honor Magic5 Pro

In der Kamera liegt die Stärke des Honor Magic5 Pro. Das Smartphone ist mit einem Kamera-System mit drei Objektiven auf der Rückseite ausgestattet. Es handelt sich dabei um eine Hauptkamera, eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 122° FOV und eine Periskop-Teleobjektiv-Kamera. An der Vorderseite findet sich eine Selfie-Kamera, mit einem begleitenden 3D-ToF-Sensor.

Die Kamera ist nicht nur optisch ein Hingucker: Hier steckt die wahre Stärke dieses Handys.

Kamera-Ausstattung im Detail

50,3 Megapixel Hauptkamera (f/1.6 mit OIS)

50,3 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera (112 Grad; f/2.0)

50,3 Megapixel Teleobjektiv-Kamera (3,5-fach; f/3.0 mit OIS)

12,2 Megapixel Selfie-Kamera (f/2.4)

Die Kamera kann im Alltag vollends überzeugen. Fotos sehen selbst bei nicht idealen Lichtbedingungen erstaunlich gut aus und vor allem der Zoom kann begeistern. Im Nachtmodus schafft die Kamera beeindruckende Detailbilder in der Dunkelheit und dank der optischen Bildstabilisierung verwackelt selten mal ein Foto. Zoomt man mehr als 10-fach an ein Motiv heran, dann beginnen Bilder zu verschwimmen. Das ist bei einer Handykamera allerdings zu erwarten und selbst auf einem 99,9x herangezoomten Bild, lässt sich ein Vogel als solcher erkennen.

Aufnahme eines Feuerwerks über Berlin. Quelle: Corinna Oettinger Ein Foto des Big Ben bei Nacht. Quelle: Corinna Oettinger Die Detailaufnahme eine Station in London. Quelle: Corinna Oettinger Ein Gebäude in London. Quelle: Corinna Oettinger Eine Aufnahme mit der Weitwinkelkamera des Honor Magic5 Pro Quelle: Corinna Oettinger

Das Smartphone verfügt zudem über einen Beauty-Modus, der es dir erlaubt, Bilder entweder direkt, oder im Nachhinein zu bearbeiten. Dazu erkennt das Handy dein Gesicht und retuschiert beispielsweise Unreinheiten oder dunkle Ringe unter den Augen. Ist der Modus aktiv, kommt es hin und wieder zu leichten Farbverzerrungen. Schaltet man ihn jedoch aus, dann wirken die Farben auf den Fotos authentisch und realitätsnah. Es entsteht nicht der Eindruck eines gestellten, oder technisch veränderten Bildes.

Insgesamt stellt die Kamera die größte Stärke des Honor Magic5 Pro dar. Es macht einfach Spaß, mit dieser Kamera Fotos aufzunehmen. Ich selbst nahm das Testhandy gar mit in den Urlaub, um mit der Kamera die bestmöglichen Fotos zu machen. Um mit diesem Handy gute Bilder zu schießen, brauchst du kein Vorwissen über Fotografie. Auch wer einfach nur die Kamera-App öffnet und einen Schnappschuss schießt, kann mit dem Resultat mehr als zufrieden sein.

Fotografieren mit dem Honor Magic5 Pro

Gute Software mit kleinen Schwächen

Das Honor Magic5 Pro ist mit Android 13 ausgestattet zusammen mit Honors eigener Oberfläche MagicOS 7.1. Sich an die Software zu gewöhnen ist nicht schwer, sofern man andere Android-Smartphones gewöhnt ist. Honor bietet für seine Flaggschiffmodelle monatliche Sicherheitsupdates an. Das Honor Magic5 Pro gehört zu den Smartphones, die von diesen monatlichen Updates profitieren sollen.

Auf unserem Testhandy kam das letzte Sicherheitsupdate jedoch im Mai 2023 an. Zum Zeitpunkt des Tests ist dies schon 3 Monate her. Honor verspricht also zwar monatliche Sicherheitsupdates, diese scheinen allerdings nicht anzukommen, obwohl das Honor Magic5 Pro sie erhalten soll.

Ansonsten lässt sich das Smartphone jedoch gut bedienen. Das MagicOS ist sinnvoll und nicht unnötig verwirrend. Man findet sich schnell zurecht und wichtige Funktionen sind nicht etwa versteckt, oder schwer zu finden. Hin und wieder reagiert das Handy etwas zu stark auf Bediengesten, dies ist allerdings vor allem eine Gewöhnungssache.

Fazit zum Honor Magic5 Pro

Insgesamt ist das Honor Magic5 Pro ein Smartphone mit sehr ausgeprägten Stärken und Schwächen. Wo die Kamera beispielsweise ihre Stärke zeigt, schwächelt die Leistung des Handys durchs Überhitzen. Es handelt sich bei diesem Handy um kein gutes Gesamtpaket seiner Preisklasse. Die Kamera ist sehr gut, aber das reicht nicht aus, um vom Problem des Überhitzens abzulenken. Es empfiehlt sich deswegen, lieber bei der Kamera einige geringfügige Abstriche hinzunehmen und dafür ein Handy der gleichen Preisklasse zu kaufen, das ein runderes Gesamtpaket bietet.

Nutzt man das Smartphone nur, um Fotos zu schießen und auf WhatsApp zu schreiben, dann tritt das Problem des Überhitzens vermutlich nicht auf. Von einem Handy, das laut UVP über 1.000 Euro kostet, ist allerdings deutlich mehr zu erwarten. Eine kurze Pokémon Go-Session sollte das Handy nicht an seine Grenzen treiben.

Das Honor Magic5 Pro ist ein Handy mit ausgeprägten Stärken und Schwächen.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 4,5 von 5 Sternen

Software: 4 von 5 Sternen

Akku: 4,5 von 5 Sternen

Leider liefert Honor auch die versprochenen monatlichen Sicherheitsupdates für das Honor Magic5 Pro nicht. Zudem gibt Honor an, dass nur die wichtigsten Flaggschiffmodelle der Marke überhaupt monatliche Updates erhalten. Welches Smartphone aktuell als Flaggschiff gilt, könnte sich dabei schnell ändern und somit verfällt dann auch das Anrecht auf monatliche Sicherheitsupdates. Immerhin garantiert man das Smartphone 3 Jahre mit neuen Android-Versionen und 5 Jahre mit Sicherheits-Updates zu versehen.

Pros des Honor Magic5 Pro

hervorragende Kamera

übersichtliche Software

wasserdicht

schönes, helles Display

dynamische Bildwiederholrate

Contras des Honor Magic5 Pro