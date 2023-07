Nach Huawei-Aus: Honor will in der Mittelklasse durchstarten

Beim Honor 90 handelt es sich um ein Smartphone der gehobenen Mittelklasse. Neben der 200-Megapixel-Kamera kann das Handy mit einem hochauflösenden Display sowie einem edlen Design glänzen. Doch der Preis fällt ungewohnt hoch aus.

Das ist das Honor 90

Das Honor 90 ist in drei Farben erhältlich: Neben klassischem Schwarz und einem wirklich schicken Mattgrün gibt es exklusiv im Honor-Store eine silberne Variante mit Diamant-Muster für alle, die es gerne etwas extravaganter mögen. Beim Speicher stehen stolze 512 Gigabyte zur Verfügung.

Das Honor 90 ist in Schwarz und diesen beiden farbenfrohen Varianten zu haben

Das Display misst 6,7 Zoll und bietet eine schnelle Bildwiederholrate von 120 Hertz. Überzeugen soll es vor allem durch eine hohe Helligkeit von 1600 Nits in der Spitze. So ist das Anschauen von HDR-Content möglich. Die normale, maximale Helligkeit liegt laut unseres Tests bei rund 900 Nits. Außerdem ist es mit 1,5K schärfer als das übliche Full-HD. Das sorgt zwar für eine gestochen scharfe Darstellung, jedoch auf Kosten der Akkulaufzeit.

Trotz der Größe ist das Honor 90 nur 183 Gram schwer und weniger als 8 Millimeter dick. Ein beinahe randloser Look sowie gebogene Display- und Rückseitenränder verstärken den schlanken Effekt weiter und lassen das Handy gut in der Hand liegen.

Mit seinen gebogenen Rändern liegt das Honor 90 schlank in der Hand

200-Megapixel-Kamera und Mittelklasse-Chip

Als Prozessor kommt der Snapdragon 7 Gen 1 aus dem vergangenen Jahr zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen bewährten Mittelklasse-Chip, welcher im AnTuTu-Benchmark auf rund 550.000 Punkte kommt. Ein solides Ergebnis in der Mittelklasse. Doch bei der Konkurrenz verbaut man bereits den Nachfolger, der mit 70 Prozent mehr Leistung schon fast Oberklasse-Niveau erreicht.

Der Akku ist mit 5.000 mAh recht groß bemessen und mit dem beiliegenden 66-Watt-Netzteil auch schnell wieder aufgeladen. Dennoch erreicht das Honor 90 in unserem Akku-Benchmark nur eine unterdurchschnittliche Laufzeit von 10 Stunden und 24 Minuten. Das ist vermutlich dem hochauflösenden Bildschirm geschuldet. Schraubt man die Auflösung in den Einstellungen herunter, lässt sich die Laufzeit verlängern.

Ein Highlight des Honor 90 ist die 200-Megapixel-Kamera. Hierbei setzt man auf einen Samsung-Sensor, jedoch nicht das gleiche Premium-Modell aus dem Galaxy S23 Ultra. Außerdem zählt eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln und ein Tiefensensor zur Ausstattung des neuen Handys. Vorn ist eine 50 Megapixel Selfie-Kamera in einem kleinen Loch im Display eingelassen.

Die Rückseite des Honor 90

In unserem Ersteindruck macht die Kamera einen guten Eindruck. Auch bei schwierigen Lichtbedingungen wie bei direktem Gegenlicht gelingen ansehnliche Fotos. Und auch bei Nacht kann sich das Handy behaupten, zumindest so lange ein wenig Licht zur Verfügung steht. Jedoch kann man dies für rund 600 Euro auch erwarten. Kommt es dir auf eine besonders gute Kamera an, würden wir in dieser Preisklasse zum Google Pixel 7 raten.

Quelle: Timo Brauer / inside digital 12 MP Ultraweitwinkel Quelle: Timo Brauer / inside digital 2x Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Aufnahme mit Gegenlicht Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital

Software: Magic UI mit Google-Diensten

Softwareseitig setzt das Honor 90 auf aktuelles Android 13 mit dem eigenen Software-Überzug Magic OS 7.1. Die Oberfläche macht einen modernen und aufgeräumten Eindruck. Dabei hat das Design weiterhin viele Parallelen mit der Oberfläche von Huawei. Wechsler werden sich also gleich zu Hause fühlen.

Honor 90 mit Magic UI

Der Play Store und sämtliche Google-Dienste sind wie gewohnt vorinstalliert. Seit Honor eigenständig von Huawei ist, fällt man nicht mehr unter das Embargo. Auch eine Update-Garantie gibt es: So garantiert Honor dem Mittelklasse-Smartphone zwei große Android-Updates (Android 14 und 15) sowie drei Jahre Sicherheitsupdates. Diese erscheinen jedoch nicht jeden Monat.

Honor 90: Lohnt der Kauf?

Das Honor 90 ist ab sofort für 599,90 Euro (12+512 GB) erhältlich. Für diesen Preis bekommst du ein erstklassig verarbeitetes Smartphone, welches mit einem schlanken und hochwertigen Gehäuse überzeugen kann. Andere Pluspunkte beim Honor 90 sind das scharfe, randlose Display, der große Speicherplatz sowie die überraschend gute Kamera. Beim Prozessor hätten wir uns jedoch über ein etwas aktuelleres Modell gefreut, um auch in ein bis zwei Jahren noch genug Leistung sicherzustellen. Insbesondere, da andere Smartphones zum selben Preis bereits einen Flaggschiff-Prozessor bieten.

Und damit wären wir auch schon beim größten Problem des neuen Honor 90. Für ein Mittelklasse-Smartphone ist der aufgerufene Preis von 599,90 Euro schlichtweg zu hoch. Smartphones wie das Pixel 7 oder das Samsung Galaxy S22 bieten für weniger Geld eine echte High-End-Ausstattung ohne Kompromisse. Hier bleibt abzuwarten, wie sich der Preis des Honor 90 in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Bereits jetzt können sich alle Besteller bis zum 13.07. mit dem Code „ADEH90100“ einen Rabatt von 100 Euro auf das neue Smartphone sichern.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 3,5 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

Kamera: 3 von 5 Sternen

Software: 4 von 5 Sternen

Akku: 3,5 von 5 Sternen

Pros des Honor 90

scharfes und helles Display

gute Kamera

sehr viel Speicherplatz

eSIM-Support

Contras des Honor 90

deutlich zu teuer

mittelmäßige Akkulaufzeit

nicht wasserdicht