Unfassbar aber wahr: Galaxy S23 umsonst zum 25 GB O2-Tarif

MediaMarkt haut aktuell einen waschechten Tarif-Kracher rund um das Galaxy S23 raus. So bekommst du das beliebte Samsung-Handy hier nämlich komplett gratis zu einem O 2 -Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen. Während der Tarif monatlich 34,99 Euro kostet, gibt’s das Galaxy S23 – unter anderem dank eines 100-Euro-Bonus – wirklich umsonst.

Der 5G-Tarif mit 25 GB im Überblick

Bei dem Tarif zum Galaxy S23 handelt es sich um den O 2 Mobile M mit 25 GB 5G-Datenvolumen für monatlich 34,99 Euro. Das Besondere: Dank des sogenannten Grow-Vorteils bekommst du hierbei jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten on top! Gesurft wird zudem mit einer tollen Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommt dann noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Als Anschlusspreis musst du mit 39,99 Euro rechnen.

Zum Vergleich: Einzeln kostet der O 2 -Tarif 32,99 Euro pro Monat – du zahlst also einen monatlichen Aufpreis von 2 Euro für das Galaxy S23. Außerdem fällt ein einmaliger Gerätepreis in Höhe von 19,99 Euro an, plus 4,95 Euro Versandkosten. Lass dich hiervon jedoch nicht abschrecken. Wir zeigen dir im Anschluss, wieso du wirklich kostenlos an das Samsung-Smartphone kommst.

Galaxy S23 komplett umsonst zum Tarif? Wir rechnen vor

Schauen wir uns dafür zunächst mal die Kosten für das Handy genauer an. Neben dem einmaligen Gerätepreis von 24,94 Euro (inklusive Versand) zahlst du über die 24 Monate noch weitere 48 Euro für das Galaxy S23 extra (24 x 2 Euro Aufpreis). Insgesamt fallen für das Gerät dadurch 72,94 Euro an – ein waschechtes Schnäppchen, denn einzeln kostet das Oberklassen-Smartphone im Netz mindestens 649 Euro. Doch es geht sogar noch günstiger: Machst du nämlich vom Wechselbonus gebrauch, werden weitere 100 Euro von der Rechnung gestrichen. Und so kommst du dann wirklich umsonst an das beliebte Handy.

Gleichzeitig lohnt sich ebenfalls ein Blick auf die Gesamtkosten. Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monate fallen bei dem Tarif-Bundle 804 Euro an. Holst du dir das Top-Smartphone und den O 2 -Tarif hingegen einzeln, musst du satte 1.480 Euro blechen. Du sparst bei dem Tarif-Deal von MediaMarkt also 676 Euro – und somit mehr, als das Galaxy S23 einzeln kostet.

Kompaktes Smartphone mit schickem Display & ordentlich Power – Das zeichnet das Galaxy S23 aus

Mit dem Galaxy S23 bekommst du hierbei ein Smartphone der absoluten Spitzenklasse. Auf den ersten Blick punktet das Samsung-Gerät direkt mit seiner kompakten Größe rund um das 6,1 Zoll große AMOLED-Display. Gleichzeitig setzt der Hersteller hierbei auf einen äußerst hochwertigen Bildschirm mit 120 Hz und einer Pixeldichte von 422 ppi. Das Display zählte dementsprechend bei uns im Test auch zu den Highlights bei dem Smartphone.

Samsung Galaxy S23 Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.900 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 168 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 (8/256 GB): 1009 €, Galaxy S23 (8/128 GB): 949 € Marktstart Februar 2023

Positiv aufgefallen ist uns darüber hinaus ebenfalls die Leistung. Kein Wunder, setzt Samsung beim Galaxy S23 mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 doch auch auf einen Top-Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Die Akkulaufzeit kann sich ebenso sehen lassen: Das Handy hält nämlich locker einen Tag durch. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einem starken Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68. Als Speicherplatz stehen dir hingegen lediglich 128 GB zur Verfügung.

