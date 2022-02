Power-Tarif! 50 GB Vodafone-LTE für nur knapp mehr als 20 Euro

Bei mobilcom-debitel gibt es anlässlich des Schnapszahldatums nur über den 22.2.22 ein der Zahl Zwei angemessenes Angebot. Vom Nachmittag des 21. bis zum Abend des 23. Februar ist es gültig. Und – in aller Kürze – das steckt drin: Zum Monatspreis von passenden 22,22 Euro erhältst du eine Allnet-Flat und ein sattes Datenpaket mit 50 GB Volumen pro Monat. Zu verbrauchen im LTE-Netz von Vodafone.

Keine 50 Cent pro Gigabyte: Mega-Deal mit Vodafone-LTE Schnapszahlpreis

Heruntergebrochen sind das keine 50 Cent pro Gigabyte im SIM-Only-Deal. Für Power-User eine gute und günstige Tarif-Alternative, denn: Vor nicht allzu langer Zeit waren mehr als 3 Euro je GB in Deutschland noch Standard. Dazu gibt es weitere Vorteile beim Tarif und auch einige Dinge, die du wissen solltest.

Im Vergleich zum Listenpreis des Tarifs „green LTE“ mit 50 GB (49,99 Euro) ist das Angebot hier preislich um 55 Prozent reduziert. Den Vertrag schließt du für 24 Monate ab, danach solltest du kündigen, da der Rabatt nur in diesen ersten zwei Jahren gilt. Aber: Der Anbieter gewährt dir ein flexibles Extra: Du musst lediglich im Angebotszeitraum (bis 23.2., 22:22 Uhr) buchen, das Startdatum des Tarifs kann allerdings auch deutlich nach diesem Zeitraum liegen. Du kannst es flexibel auf einen Tag zwischen jetzt und dem 3. Mai legen. Das spart im Zweifel Geld, wenn du etwa deinen laufenden Vertrag noch nutzt und in dessen Restzeit nicht oder möglichst kurze Zeit doppelt zahlen willst.

Außerdem lässt sich die Anschlussgebühr sparen. Die per Rechnung fälligen 29,99 Euro bekommst du zurück, wenn du nach Freischaltung des Vertrags eine SMS mit dem Inhalt „AG online“ an die Nummer 22240 sendest.

eSIM möglich, hoher Speed-Deckel, echte Allnet-Flat

Budget-Tarife wie dieser haben häufig eine niedrig gedeckelte Download-Geschwindigkeit bei 10 oder 21 MBit/s. Hier ist dem nicht so. Auch wenn Vodafones Netzbetreiber-Versprechen von 500 MBit/s nicht erreicht wird, so ist der Downstream im mobilcom-debitel-Tarif bei 100 MBit/s gedeckelt, was völlig ausreichend ist. Außerdem gibt es eine echte Allnet-Flat, die sowohl für Anrufe als auch für SMS gültig ist. Hier sind alle Tarifdaten und Kosten auf einen Blick:

Monatliche Grundgebühr: 22,22 Euro

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

50 GB Datenvolumen

Vodafone-Netz

LTE mit bis zu 100 MBit/s (LTE100)

EU-Roaming

Freenet–Hotspot-Flat

VoLTE & WiFi Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

Anschlusspreis (29,99 Euro) lässt sich per SMS erstatten

5G-Zugang gibt es in diesem Angebot noch nicht, das wird erst peu à peu für Nicht-Netzbetreiber-Tarife geöffnet. Oft werden solche günstigen Tarife jedoch durch Testversionen von Abo-Software gegenfinanziert, die du erst kostenlos bekommst und bei Nicht-Kündigung ab dem zweiten oder dritten Monat bezahlen musst. So eine Option, die zur Kostenfalle wird, ist in diesem Aktionsangebot jedoch explizit nicht enthalten. Insgesamt sprechen wir nicht nur deshalb von einem absoluten und beinahe kompromisslosen Tarif-Tipp für Power-User.