OptiGrill-Kracher bei MediaMarkt: MwSt-Rabatt sorgt für Bestpreise

Egal, ob knuspriges Grillgemüse, ein Sandwich als schneller Snack zwischendurch oder das perfekt medium gegarte Steak – mit dem Tefal OptiGrill zaubern selbst Kochanfänger im Nu zahlreiche leckere Gerichte. Die unterschiedlichen Grillprogramme und smarten Funktionen machen den Kontaktgrill zu einem Must-have in der Küche. Du möchtest auch in den Genuss eines OptiGrills kommen? Dann kannst du im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt aktuell massiv sparen. So kommst du etwa bereits für nur 128,56 Euro an den OptiGrill+ XL. Alle Vorzüge des Tefal-Geräts zeigen wir dir in diesem Artikel.

Smarte Grillprogramme und eine XL-Grillfläche – Darum lohnt sich der OptiGrill

Mit einem OptiGrill holst du dir viel mehr als nur einen Kontaktgrill. Ein großer Vorteil sind dabei die Grillprogramme. Bei dem OptiGrill+ XL stehen dir hiervon gleich neun zur Verfügung, mit denen du Burger, Sandwiches, Fisch, Geflügel und Co. optimal grillst. Für alle weiteren Zutaten, wie etwa Grillgemüse, greifst du hingegen zum manuellen Modus mit vier Temperaturstufen.

Die smarten Sensoren des Tefal-Geräts messen dabei zusätzlich auch die Dicke und Größe des Grillguts, um stets perfekte Ergebnisse zu garantieren. Und das klappt wirklich jedes Mal! Bei uns im Test gelangen uns so im Nu zahlreiche leckere Gerichte. Insbesondere Steak-Liebhaber dürfen sich den OptiGrill nicht entgehen lassen. Dank des Lichtindikators, welcher dich fortlaufend über den aktuellen Garzustand informiert, kannst du Fleisch genau deinen Vorlieben entsprechend garen.

Den Tefal OptiGrill+ XL zeichnet dabei – wie der Name schon verrät – vor allem seine XL-Grillfläche aus. Diese fällt mit 800 cm² nämlich satte 33 Prozent größer aus, wodurch du auch für Grillabende mit Freunden und der Familie optimal ausgestattet bist. Nicht zu vernachlässigen ist zudem die einfache Reinigung: Die abnehmbaren und antihaftbeschichteten Grillplatten können nämlich problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Mehrwertsteuer geschenkt: OptiGrill zum aktuellen Bestpreis

Noch bis zum 30. Oktober (8:59 Uhr) läuft bei MediaMarkt die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion. Hier streicht der Elektromarkt im Warenkorb 15,966 Prozent vom Kaufpreis, was für zahlreiche tolle Angebote sorgt. Und auch der OptiGrill+ XL ist im Rahmen der Aktion jetzt deutlich günstiger zu haben: Nach Abzug des Rabatts stehen hier lediglich 128,56 Euro auf der Rechnung – der aktuelle Bestpreis im Netz! Den Rabatt bekommst du dabei übrigens immer erst im Warenkorb abgezogen, wunder dich also nicht über das Preisschild auf der Produktseite.

Alternativ kannst du dir das Tefal-Gerät übrigens auch mit einem coolen Extra im Angebot sichern. Der OptiGrill+ (GC714D) kostet bei MediaMarkt nach Abzug des Mehrwertsteuer-Rabatts nur noch 143,70 Euro. Das Besondere: Zusätzlich bekommst du hierbei noch eine praktische Backschale. Hiermit machst du aus dem Kontaktgrill auf Wunsch einen Mini-Heißluftofen und zauberst so noch mehr tolle Gerichte: von krossen Pommes bis hin zu Desserts wie Cheesecakes – die Möglichkeiten sind wirklich fast grenzenlos. Der Angebotspreis von 143,70 Euro kann sich dabei auch sehen lassen und ist ebenfalls der aktuelle Bestpreis im Netz.

→ OptiGrill+ mit Backschale für 143,70 Euro