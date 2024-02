Geniale Brötchen-App: Sie kennt die besten Bäcker in der Nähe

In einer Zeit, in der große Handelsketten und industriell gefertigte Lebensmittel dominieren, haben viele traditionelle Bäcker längst aufgegeben. Viele Kunden gehen auf dem Weg zur Arbeit lieber bei einer der klassischen Ketten mit fertig belegten Brötchen vorbei oder kaufen ihr Brot und Brötchen im Supermarkt an der SB-Theke. Dabei ist das oft alles anderes als gesund, da die Ware oft mit Konservierungsstoffen und anderen Zusatzstoffen gespickt ist. Mit Handarbeit hat das nichts mehr zu tun.

Bäckerinnung listet Handwerks-Bäcker auf

Doch noch immer gibt es viele Bäcker, die, wie einst gelernt, nachts in der Backstube stehen, damit du deine frischen Brötchen und Brote bekommst. Doch nicht nur das: Nichts geht über eine handwerklich erstellte Apfeltasche, ein Schoko-Croissant oder ein schönes Stück Apfelkuchen. Die meisten dieser traditionellen Handwerks-Bäcker sind Mitglieder in Bäckerinnung.

Die Bäckerinnung ist eine bedeutende Institution im Handwerk, die die Interessen der Bäcker und Bäckereien vertritt. Sie fungiert als Dachverband für zahlreiche Betriebe und setzt sich für die Förderung und den Schutz des Bäckerhandwerks ein. Zu ihren Aufgaben gehören die Beratung in rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen, die Organisation von Weiterbildungen sowie die Vertretung der Interessen gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Aber auch, auf die Arbeit und Qualität der Handwerks-Bäcker aufmerksam zu machen, gehört dazu.

Suche per Web oder in der App

Mit dem Bäckerfinder der Bäckerinnung kannst du ganz einfach sehen, welche Bäcker es in deiner Nähe gibt. Außerdem siehst du, mit welchem Ergebnis der Bäcker mit seinen eingereichten Produkten im Test des Deutschen Brotinstitutes abgeschnitten hat. Ein „sehr gut“ bei einem Dinkel-Käse-Krusti oder einem Roggenmischbrot dürfte wohl für sich sprechen und mehr als eine Kaufempfehlung sein.

Den Bäckerfinder findest du auf der Webseite der Bäckerinnung. Es gibt ihn aber auch als App für iOS und natürlich als Android-App. Wichtig: Das Tool listet alle Mitglieder der Innung auf, also auch größere Ketten. Umgekehrt gibt es aber auch Handwerks-Bäcker, die keine Mitglieder in der Innung sind. Dennoch hilft der Bäckerfinder, die ein oder andere Bäckerei in deiner Nähe zu finden, die du vielleicht noch nicht kanntest.