Jetzt nur 89 Euro: MediaMarkt verkauft original Philips Airfryer zum Sparpreis

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Fritteuse arbeitet eine Heißluftfritteuse mit deutlich weniger Fett. Dadurch nimmst du weniger Kalorien zu dir und ernährst dich insgesamt gesünder. Nebeneffekt: Der Fettabschnitt als Abfall fällt auch nicht an. Darüber hinaus entstehen bei der Zubereitung weniger unangenehme Gerüche und ein Airfryer ist insgesamt deutlich vielfältiger. Denn damit kannst du nicht nur frittieren, sondern etwa auch Braten oder Backen. Die Firma Philips hat die Heißluftfritteusen mit dem originalen „Airfryer“ in Serie gebracht und weltweit bekannt sowie salonfähig gemacht. Bei MediaMarkt gibt’s das Original jetzt erfreulich günstig.

Philips Airfryer: Das steckt in dem Gerät

Im Angebot ist der Philips HD9252/90 Airfryer Essential, der einst 139,99 Euro (UVP) kostete. Dank 36 Prozent Rabatt rutscht er jetzt auf nur noch 89 Euro und ist damit nirgendwo sonst so preiswert (siehe Preisvergleich). Er bietet eine Füllmenge von gut vier Litern und ist damit für ein Abendessen mit bis zu vier Personen geeignet. Er erzeugt Temperaturen von 60 bis 200 Grad und ist daher auch zum sanften Aufwärmen oder Warmhalten geeignet.

Insgesamt verfügt die Heißluftfritteuse über 13 Kochfunktionen. Darunter Backen, Grillen, Trocknen, Auftauen und Rösten. Im Warmhaltemodus hältst du Steak oder Grillgemüse zudem auf der optimalen Temperatur. Weiterhin gibt es einige voreingestellte Programme, die die Zubereitung von Pommes, Fisch oder – ja, sogar das geht – Kuchen vereinfacht.

Des Weiteren ist die Zubereitung mit dem Airfryer bis zu 50 Prozent schneller als mit einem Backofen und deutlich energieschonender. Cool ist zudem: Mit der dazugehörigen kostenfreien NutriU App findest du leckere Rezepte für den Airfryer. Bist du fertig mit Kochen, lassen sich die einzelnen Bestandteile abnehmen und ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. Du musst also nicht selbst noch lästig mit dem Spülschwamm schrubben.

Heißluftfritteuse für unter 90 Euro: So gut ist der Deal

89 statt knapp 140 Euro klingen erstmal gut. Ob der Preis aber auch im Gegensatz zu anderen Shops und im zeitlichen Verlauf gut ist, zeigt immer erst ein Blick auf den Preisvergleich. Und hier sieht man, dass aktuell kein anderer Anbieter günstiger ist. Es handelt sich also um den sogenannten Bestpreis. Im zeitlichen Verlauf war die Heißluftfritteuse zwar bereits einmal ein paar Euro günstiger, kostete aber Ende 2023 teils noch 99 Euro und sogar mehr. Der Zeitpunkt ist also keinesfalls schlecht. Der Versand ist übrigens gratis – es kommen also keine weiteren Kosten hinzu.

Falls du ein noch umfangreicheres Modell suchst mit einem größeren Frittierkorb, kannst du dir übrigens auch das Modell Combi XXL 7000 Series einmal anschauen. Das bietet 8,3 Liter Füllmenge und ist bei MediaMarkt gerade 32 Prozent reduziert.