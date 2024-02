Das gab es noch nie: Dieser Saugroboter kann Treppen steigen

Saugroboter sind in den vergangenen Jahren immer besser geworden. Mit cleverer Technik kommen sie in jede Ecke des Raumes und saugen sowie wischen jeden Winkel. Ein großes Problem bleibt jedoch bisher ungelöst: Treppen oder höhere Türschwellen sind bisher unüberwindbare Hindernisse für jeden Saugroboter auf dem Markt. Ein Hersteller will nun eine Lösung für dieses Problem gefunden haben.

Dieser Saugroboter kann Treppen steigen

Der treppensteigende Saugroboter kommt von der Firma Migo Robotics. Diese hat bisher noch keine Produkte auf den Markt gebracht, aber konnte bereits vor über einem Jahr mit einer Patent-Anmeldung für einen treppensteigenen Saugroboter für Aufsehen sorgen. Jetzt präsentiert man den Saugroboter in einem kurzen Video und kündigt an, dass der Verkauf bereits in Kürze starten soll.

Damit der Saugroboter mit dem passenden Namen „Ascender“ Treppen überwinden kann, verfügt er über zwei seitliche Arme. Mit diesen kann er sich selbst über Stufen heben und ist sogar in der Lage, auf den Stufen zu reinigen. So kann er nicht nur vor und zurück, sondern auch seitlich fahren. In einem spielerischen Video des Herstellers kannst du den Roboter in Aktion erleben:

Ist die Technik marktreif?

Bei vielen Elementen in dem Video handelt es sich um Animationen. So bleibt abzuwarten, wie gut der Saugroboter in der Realität funktioniert. Die restliche Ausstattung des Roboters ist weitestgehend mit anderen Saugrobotern vergleichbar. Zur Navigation setzt man auf einen Laser-Sensor mit Kamera-Unterstützung und bietet laut Hersteller eine Saugkraft von 9.700 Pascal. Auch soll eine Wischfunktion mit oszillierender Wischplatte an Bord sein. Zudem ist eine große Service-Station für den Saugroboter im Video zu sehen.

Insgesamt haben wir keine Zweifel daran, dass die Technologie in der Theorie funktioniert. In der Praxis wird es nicht nur von der verbauten Hardware, sondern auch von der Software zur Navigation abhängen, wie gut sich der treppensteigende Saugroboter im Alltag schlägt. Und hier zeigt sich das unbekannte Unternehmen wenig transparent.

Vorbestellung startet in Kürze

Vor etwas über einem halben Jahr präsentierte man einen Prototyp des Roboters. Damals noch ohne Station und mit etwas weniger Leistung. Dennoch nahm man bereits Vorbestellungen für eine geringe Anzahlung entgegen. Die Auslieferung sollte im August 2023 erfolgen, daraus wurde jedoch nichts. Schon damals hatten wir Bedenken, da auf der Website des Unternehmens kein Impressum angegeben und die Firma laut Handelsregister in einem Wohngebiet einer polnischen Kleinstadt gemeldet war.

Nun können sich interessierte Kunden in eine Warteliste eintragen. So möchte Migo in Kürze eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung der Produktion starten. Ob diese erfolgreich sein wird, wird sich zeigen. Bei genügend Unterstützern dürfte das Potenzial da sein, das Produkt nun doch auf den Markt zu bringen.

Doch unabhängig davon, ob der Migo Ascender schlussendlich auf den Markt kommt, arbeiten die etablierten Saugroboter-Hersteller bereits an ähnlicher Technik und dürften in den kommenden Jahren mit vergleichbaren Technologien auf den Markt kommen. So wurden bereits mehrere Patente eingereicht und die Anzahl der potenziellen Kunden ist groß.