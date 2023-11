OLED-TV, Dyson V15 & Co. Die 15 besten Black Friday Deals bei MediaMarkt

Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Bei MediaMarkt ist der große Black Friday Sale nun offiziell gestartet. Damit du dich nicht selbst durch die unzähligen Angebote kämpfen musst, stellen wir dir hier unsere absoluten Highlights der Aktion genauer vor. Suchst du beispielsweise einen neuen Akku-Sauger? Dann können wir dir den Dyson V15 zum absoluten Tiefstpreis von 589 Euro empfehlen. Doch auch ein günstiges Philipps-Modell für 179 Euro ist einen Blick wert. In Sachen Küchengeräte, Heimkino und Gaming gibt’s ebenfalls einige tolle Deals zu entdecken. Was sich dabei wirklich lohnt, erfährst du hier.

Dyson V15 Akku-Sauger zum Tiefstpreis & günstige Alternative von Philips

Bleiben wir doch direkt bei den Akku-Saugern. Unser absolutes Highlight ist dabei der bereits erwähnte Dyson V15 Detect Absolute. Das Modell aus dem Jahr 2023 liefert dir mit 660 Watt, einer smarten Bodendüse und vielen weiteren nützlichen Aufsätzen alles, was du für die tägliche Reinigung benötigst. Egal, ob Teppiche, Hartböden, Polster und Möbel oder sogar dein PKW – mit dem Dyson V15 saugst du stets effektiv und überaus flexibel. Und dank der starken Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten geht dir dabei auch nicht allzu schnell der Saft aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Kein Wunder also, dass der Akku-Sauger eigentlich mit einem Preisschild von rund 760 Euro versehen ist. Bei MediaMarkt kommst du am Black Friday jetzt allerdings schon für 589 Euro an den Dyson-Sauger. Ein Blick auf den Preisverlauf (siehe oben) zeigt: Günstiger gab’s das Gerät zuvor noch nie!

→ Dyson V15 Akku-Sauger für 589 Euro

Dank des langen Saugrohrs kommst du mit dem Dyson V15 sogar an deine Decke

Wer hingegen einen deutlich günstigeren Akku-Staubsauger sucht, sollte sich dieses Philips-Gerät für 179 Euro genauer anschauen. Hier musst du in Sachen Saugkraft und Extras zwar kleine Abstriche machen, für die tägliche Reinigung kann der Sauger mit seiner Akkulaufzeit von maximal 60 Minuten aber ebenfalls ausreichen. Und das Beste: Auch hier liefert dir MediaMarkt zum Black Friday einen Tiefstpreis-Deal!

→ Philips 3000 Series Akku-Sauger für 179 Euro

Tefal-Deals zum Black Friday: Neuer OptiGrill jetzt deutlich günstiger

Für die Küche gibt’s währenddessen direkt zwei spannende Tefal-Geräte zu Tiefstpreisen am Black Friday. Den Anfang macht der beliebte OptiGrill. Die neue 4-in-1-Variante erweitert den smarten Kontaktgrill noch um Funktionen zum Backen, zum offenen BBQ-Grillen sowie um eine Kombi-Funktion. Gleichzeitig profitierst du aber natürlich auch hier von allen Vorteilen wie den unterschiedlichen Grillprogrammen und den smarten Sensoren. MediaMarkt haut den OptiGrill am Black Friday im Set mit einem Kochbuch und einem Tefal Fleischmesser für unschlagbare 219 Euro raus. Günstiger geht’s nicht!

→ Tefal OptiGrill 4-in-1 für 219 Euro

Der neue OptiGrill liefert dir insgesamt vier coole Funktion

Ebenfalls von Tefal, und ebenfalls ein Kombi-Gerät, ist der Easy Fry & Grill Classic+. Für lediglich 77 Euro holst du dir hiermit eine Heißluftfriseuse samt Grillfunktion, wodurch du neben knusprigen Pommes auch problemlos saftiges Steak zaubern kannst – inklusive Grillstreifen! Der Black Friday Angebotspreis von 77 Euro bei MediaMarkt ist dabei im Netz ungeschlagen.

→ Tefal Easy Fry & Grill Classic+ Heißluftfritteuse/Grill für 77 Euro

Black Friday Entertainment-Schnäppchen: PS5, 4K-TVs und Co. deutlich günstiger

Im Entertainment-Bereich kannst du rund um den Black Friday natürlich ebenso massiv sparen. Beispielsweise wenn es um hochwertige 4K-Fernseher geht. So kostet dich dieses OLED-Modell von LG mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale, 120 Hz und vielen Bildoptimierungen aktuell nur noch 999 Euro. Kein anderer Anbieter kann diesen Black Friday Deal schlagen.

→ LG 55 Zoll OLED-TV für 999 Euro

Wer auf OLED-Technik verzichten kann, kommt noch günstiger weg: Dieser LG 4K-Fernseher in 65 Zoll kostet dank 50 Prozent Rabatt rund um den Black Friday nämlich lediglich 599 Euro! Bei den Schwarztönen mag dieser NanoCell-TV zwar nicht mit der OLED-Alternative mithalten können, schicke UHD-Bilder samt HDR und 60 Hz gibt’s hier aber dennoch.

→ LG 65 Zoll 4K-Fernseher für 599 Euro

Mit seinen 65 Zoll holst du dir am Black Friday schon für unter 600 Euro einen TV-Riesen

Wer sich noch vor dem Weihnachtsgeschäft eine neue Konsole anschaffen möchte, hat bei MediaMarkt während des Black Fridays gleich drei tolle Optionen. So gibt’s zum einen die Sony PlayStation 5 in der Disc-Edition zum aktuellen Bestpreis von 429 Euro im Angebot. Die Konkurrenz von Microsoft – die Xbox Series X – ist aber sogar noch günstiger. Hier stehen nur 399 Euro auf der Rechnung. Am preiswertesten ist währenddessen die Nintendo Switch in der OLED-Variante. Im Bundle mit dem Spiel Mario Kart 8 Deluxe zahlst du hier lediglich 329 Euro.

Diese Black Friday Deals sind ebenfalls einen Blick wert:

Alle Black Friday Angebote bei MediaMarkt laufen übrigens nur bis zum 27. November (8:59 Uhr).