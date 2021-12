Letzte Chance: Mit diesen Tricks sparst du 2021 noch hunderte Euro

Es gibt Verträge, an denen kommt eigentlich keiner vorbei. Doch kaum jemand hinterfragt die Kosten und Leistungen, die dadurch entstehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, das zu ändern. Denn wenn du bei nur einem dieser Vertragsarten Geld sparen kannst, hast du die nächste Stunde oder auch nur Minuten schon gut investiert. Denn die Wechsel sind einfach und alle online mit wenigen Mausklicks möglich.

Der Handy-Vertrag

Den eigenen Handyvertrag regelmäßig zu wechseln kann sich enorm lohnen. Nicht nur, um Geld zu sparen, sondern auch, um mehr Leistung zu bekommen. Wann hast du dich das letzte Mal geärgert, dass dein Netz zu schlecht ist? Hast du dich damals für einen teuren Vertrag oder einen Discounter im O2-Netz entschieden, weil dieser LTE hatte? Das hat sich geändert: Inzwischen bieten auch alle Discounter ihren Kunden LTE an – auch im Netz von Telekom und Vodafone. Wichtig zu wissen: Du kannst nach dem neuen TKG, das seit diesem Monat gilt, jederzeit kündigen. Denn nach der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit kannst du monatlich kündigen.

Dein geschätztes Sparpotential pro Monat: 5 bis 30 Euro

Zeitlicher Aufwand: unter 15 Minuten

Vor allem Wenignutzer können hier enorm sparen. So gibt es derzeit den billigsten Vertrag im Telekom-Netz schon für 4,99 Euro. 1 GB Daten reichen für WhatsApp aus und mit 100 enthaltenen Gesprächsminuten können die wichtigsten Telefonate auch erledigt werden. Das Besondere: Der Tarif ist auf Wunsch monatlich kündbar, wenn du 19,99 Euro Anschlusskosten zahlst. Risiko also fast gleich Null.

Ein ähnliches Angebot bekommst du bei Lidl Connect. Hier wird die Grundgebühr aber alle 28 Tage abgerechnet und nicht einmal pro Monat. Der Tarif wird im Vodafone-Netz angeboten.

Soll es dann doch eine Gesprächs-Flatrate sein und dein Datenhunger ist auch größer? Dann gibt es derzeit – aber nur noch bis 30. Dezember – einen 20-GB-Tarif im Telekom-Netz für 14,99 Euro monatlich. Dieser Preis gilt für zwei Jahre.

Der Internet-Vertrag

Mal ehrlich – wann hast du das letzte Mal deinen Internet-Anbieter gewechselt? Wir würden mal wetten: Du hast noch einen normalen DSL-Anschluss und zahlst dafür 40 Euro monatlich oder mehr? Das solltest du ändern! Und du kannst nach dem neuen TKG, das seit diesem Monat gilt, jederzeit kündigen. Denn nach der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit kannst du monatlich kündigen.

Dein geschätztes Sparpotential pro Monat: 5 bis 15 Euro

Zeitlicher Aufwand: unter 30 Minuten

Brauchst du wirklich nur 16 Mbit/s – also DSL? Dann wäre 1&1 DSL 16 eine Empfehlung für dich. Auf zwei Jahre gesehen bekommst du für rechnerisch 24,99 Euro eine Telefon-Flatrate, eine Internet-Flatrate, zwei Rufnummern und auf Wunsch sogar noch eine SIM-Karte mit einer Handy-Flatrate.

Wenn es dann doch etwas schneller sein soll, dann schau doch mal bei O2 oder Vodafone nach. Bei O2 kostet dich ein VDSL-Anschluss mit 50 Mbit/s Down- und 10 Mbit/s Upstream ein Jahr lang 19,99 Euro pro Monat, danach 29,99 Euro.

Es geht aber auch kostenlos: Vodafone berechnet für einen Anschluss mit 50 Mbit/s Downstream per Kabel in den ersten sechs Monaten nichts, danach dann 29,99 Euro monatlich. Kosten für den Standard-Router oder den Anschluss fallen nicht an. Wir empfehlen dir aber, einen anderen Router zu nutzen.

Noch günstiger ist der Wechsel zu 1&1: Egal welchen DSL-Anschluss ab 50 Mbit/s du buchst: Er kostet dich 10 Monate lang nichts. Das gilt auch für eine zubuchbare Fritzbox. Danach kostet der Anschluss dann allerdings 39,99 Euro monatlich, die rechnerischen Kosten liegen somit über zwei Jahre bei etwa 23,33 Euro monatlich. Höhere Bandbreiten sind aber teurer.

Hast du andere Anforderungen und Vorstellungen von deinem Internetvertrag? Dann schau doch mal bei unserem Partner Verivox. Dort findest du sicher einen passenden Tarif.

Briefe verschicken

Es klingt trivial und spart doch eine Menge Geld, wenn du noch Post zu verschicken hast. Denn zum 1. Januar 2022 hebt die Post das Porto an.

Dein geschätztes Sparpotential: 5 bis 15 Cent

Zeitlicher Aufwand: keiner

Musst du also noch einen Brief oder eine Postkarte verschicken, wirf diese Post noch bis Freitag ein. Denn dann gilt für dich noch das alte Porto. Auch wenn du umziehen solltest, lohnt es sich, den Nachsendeantrag noch in diesem Jahr zu stellen. Denn auch dieser Dienst wird teurer.

Neues Porto ab 2022 Porto bisher Standardbrief 0,85 € 0,80 € Kompaktbrief 1,00 € 0,95 € Großbrief 1,60 € 1,55 € Maxibrief 2,75 € 2,70 € Postkarte 0,70 € 0,60 € Zusatzleistungen Prio 1,10 € 1,00 € Einschreiben Standard 2,65 € zzgl. Briefporto 2,50 € zzgl. Briefporto Einschreiben Einwurf 2,35 € zzgl. Briefporto 2,20 € zzg. Briefporto Bücher- und Warensendung Bücher- und Warensendung 500 1,95 € 1,90 € Bücher- und Warensendung 1000 2,25 € 2,20 € Nachsendeservice 6 Monate 23,90 € Online

26,90 € Filiale 23,90 € (nur Online) Nachsendeservice 12 Monate 30,90 € (nur Online) 26,90 € Online

29,90 € Filiale

Tanken

Zum 1. Januar 2022 steigt erneut die CO2-Abgabe – und damit wird auch Benzin und Diesel wieder teurer. Du solltest also noch in diesem Jahr deinen Tank füllen, statt am kommenden Montag zur Tankstelle zu rollen.

Dein geschätztes Sparpotential: Einige Euro

Zeitlicher Aufwand: wenige Minuten

Immerhin: Ganz so heftig wie im vergangenen Jahr wird der Preisanstieg nicht werden. Derzeit geht man von etwa 2 Cent pro Liter aus, die der Treibstoff extra kosten wird. Welche Tankstelle am günstigsten ist in deiner Umgebung und wann der richtige Zeitpunkt zum Tanken ist, erfährst du übrigens in speziellen Tank-Apps.

Steuererklärung

Der letzte Tipp, den wir dieses Jahr noch zum Sparen haben, ist sicherlich der unbeliebteste und aufwändigste, bringt aber vermutlich auch das meiste Geld ein. Deine Steuererklärung. Dabei geht es um das Jahr 2017. Hast du hier bisher keine freiwillige Steuererklärung abgegeben, hast du noch bis Silvester Zeit.

Dein geschätztes Sparpotential: mehrere hundert Euro

Zeitlicher Aufwand: wenige Stunden

Bist du normaler Arbeitnehmer, ist deine Steuererklärung relativ einfach zu erledigen. Diverse Tools im Internet helfen dir dabei. Auch das Finanzamt bietet mit Elster eine entsprechende Hilfe an. Der größte Aufwand dürfte wohl sein, die möglichen Belege herauszusuchen. Dabei lohnt sich die Steuererklärung für die allermeisten Arbeitnehmer, da sie beispielsweise durch die Pendelpauschale viel Geld zurückbekommen. Nimm dir die Zeit.

