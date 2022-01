Neujahr 2022: Die besten WhatsApp-Sprüche zum Verschicken

2020 war schlimm, 2021 hat uns die Corona-Pandemie ein wenig aus ihren Fängen gelassen – zumindest teilweise. Gleichwohl hatte das alte Jahr nicht nur ihre Krisen und Turbulenzen, sondern auch schöne Momente voller Glück und Freude. Mit dem Jahreswechsel von 2021 hin zu 2022 steht ein Neustart an, den du mit Freunden und Familie teilen kannst.

Egal, wo du dich mit wem befindest – ein paar Neujahrsgrüße erfreuen jeden. Wie deine SMS trotz überlasteter Netze pünktlich zum Jahreswechsel oder bei anderen Großereignissen ankommt und wie du deinen Lieben aus der Ferne eine besondere Freude mit kreativen und schönen Sprüchen für WhatsApp und Co. machst, zeigen wir dir im Folgenden.

Die besten WhatsApp-Sprüche für Silvester und Neujahr

Folgende Auswahl an lustigen, romantischen oder nachdenklichen Sprüchen zum Jahreswechsel geben Anregungen für Neujahrswünsche per WhatsApp. Einfach kopieren und schon kannst du die Grüße-Flut lostreten.

Die Silvester-Klassiker mal anders

Sag „Goodbye“👋 zum alten Jahr, dann werden deine Wünsche wahr. Schau nach vorne und bleib nicht stehen, damit sie in Erfüllung gehen.🎊 🎉

Das neue Jahr soll Glück🍀dir bringen, in Gesundheit, Herz♥️ und allen Dingen…🎉

Lass die Korken knallen.🍾Lass die Gläser klingen.🥂Lass uns das neue Jahr beginnen. 🎉Bleib glücklich und gesund 365 Tag, das sind 8760 Stund.🎉

Das alte Jahr ist jetzt bald futsch, drum wünsch ich Dir einen guten Rutsch. Glück🍀soll uns das neue Jahr gestalten und wir bleiben hoffentlich die Alten!🎉🥂🎊

Es schenke dir das neue Jahr ohne Scherz, Gesundheit, Wohlstand und ein frohes Herz!♥️🍀🎉

Sonne🌞, Mond🌛 und Sterne⭐️, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute ist ganz nah – ein glückliches und schönes neues Jahr! ♥️🍀🎉

Fürs neue Jahr wünsch ich Dir soviel Glück🍀, wie der Regen Tropfen💦 hat, soviel Liebe ♥️wie die Sonne Strahlen🌞hat und soviel Gutes wie der Regenbogen🌈Farben hat!

Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neues Licht, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Einen guten Start ins Jahr 2022 das wünsch ich Dir!🌈♥️🍀🎉

Lustige Grüße für WhatsApp

Das neue Jahr🎆 hat grad begonnen, die ersten Vorsätze sind zerronnen. Was solls! Es gibt kein zurück✖️🔚! Zum neuen Jahr viel Erfolg und Glück!🎊🍀🎉

Dein Horoskop für’s nächste Jahr🔮! Geld💶: die Sterne lächeln🤩. Schule/Beruf📊: die Sterne lächeln🤩. Gesundheit💉: die Sterne lächeln🤩. Liebe♥️: die Sterne lachen sich kaputt🤣

Heute kam ein Schwein 🐖 geflogen, es schwebte vor meinem Fenster 🏠sogar. Es hüpfte, grinste und brüllte: „Hurra, heute ist Neujahr“🎆.

*krach* … ich bin ein WhatsApp-Knallfrosch🐸 und wünsche dir eine schöne Silvesternacht 🎆und einen guten Rutsch ins neue Jahr. *bumm* *krach*

Ich bin die kleine Neujahrsfee 🧚‍♀, ich stecke gerade fest im Schnee. ⛄ Drum schicke ich auf diese Weise meine Silvestergrüße auf die Reise. 🎊

Es knallt und kracht in dieser Nacht🎆 – wieder ein Jahr rumgebracht.’nen Kater 🐈dann am nächsten Morgen🌄, doch das sind dann die kleinsten Sorgen.

🐖 Es klopft ganz leise an deine Türe, ein fettes rosa Rüsseltier. Mach auf der Sau, lass sie herein, so hast du im neuen Jahr viel Schwein!🐖🍀

Sonne 🌞, Mond🌛 und Sterne ⭐️, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute ist ganz nah – ein glückliches und schönes neues Jahr! 🍀

Was meldet sich hier mit Geläut und Getute? Es ist dein Handy📱: Für das neue Jahr viel Glück und alles Gute!🎊🍀🎉

Romantische Silvestergrüße

Wenn dieser Gruß💌 Dich jetzt erreicht, hoffe ich, dass Glück🍀 Dich beschleicht. Ein frohes neues Jahr🎆 will ich wünschen Dir, und dass ich Dich nie aus den Augen verlier!😍

Zwar ist das Jahr neu, doch bin ich Dir noch immer treu. So wird es auch in Zukunft sein – auch im kommenden Jahr bin ich ganz allein Dein!🎆🎉🥂🎊♥️

Um Mitternacht beim letzten Schuss🎆, da klau ich Dir den ersten Kuss😘. Ins neue Jahr, Du wirst es sehen, werden wir gemeinsam gehen💏 . Ich seh das alles sternenklar🤩, und freue mich aufs neue Jahr.♥️

Habe gerade auf deine Kontonr. 20(22) bei der Zukunftsbank🏦 365 Tage Glück🍀, Freude😊, Liebe😍 und süße Träume😴 eingezahlt. Viel Spaß beim Ausgeben!💶

Englische Neujahrsgrüße für WhatsApp

New Year🎉, New Feels🥳, New Chances🤩, Same Dreams😍, Fresh Starts!💪🏼

Have a blissful💕, awesome magnificent, cheerful🤩 & rocking year ahead. HAPPY NEW YEAR!🥳🎉

May this year give you the opportunity to follow your dreams🤩, love like there is no tomorrow🥰 and smile unconditionally😊. Happy New Year!🥳

Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book📖. Write a good one.✍🏼

Roses🌹 are red, violets are blue💙, it’s party time🥳, happy New Year to you! 💕Have a fantastic New Year!🎉

WhatsApp-Sprüche mit Bildern zum Verschicken

Sollte dir ein Bild in der Galerie gefallen, kannst du es sehr einfach herunterladen oder auf deinem Smartphone direkt über WhatsApp mit Freunden und Familie teilen. Such dir einfach ein Bild aus der Galerie aus und …

halte das Bild ein paar Sekunden mit deinem Finger gedrückt, bis sich ein neues Fenster öffnet lade das Bild herunter und speichere es auf deinem Smartphone und versende das Bild danach über WhatsApp an deinen Kontakt.

Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Moritz Knoringer/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Klara Kulikova/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Anna Bratiychuk/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Ethan Hoover/Unsplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Theo Eilertsen/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Kate Hliznitsova/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Jennifer Latuperisa/Unsplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Michael Fousert/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Kraken Images/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Kate Hliznitsova/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Alexander Naglestad/Unplash Silvester und Neujahrs Bilder Quelle: Tim Zankert/Unsplash

WhatsApp-Sprüche: So kommt deine Nachricht an

SMS anstatt WhatsApp und Co.

Wie wäre es mit einer guten, alten SMS anstatt einer Nachricht über WhatsApp und Co.? Neujahrsgrüße per SMS kannst du einfach terminieren, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt abgeschickt werden. Dabei helfen beispielsweise Apps wie „Do It Later – Message Automation“ oder „SMS Scheduler – Auto Reminder“.

Neujahrsgrüße vorschreiben

Alternativ kannst du die Sprüche auch vorschreiben und als Entwurf speichern. Nur darfst du dann nicht vergessen, die Nachricht auch abzusenden. Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann man, indem man gleichlautende Sprüche und Neujahrswünsche per vorab erstellter Empfängerliste auf den Weg bringt. Damit versendet man alle Nachrichten auf einen Schlag.

Broadcast-Nachricht verschicken

WhatsApp ermöglicht etwa Nachrichten an mehrere Empfänger zu senden, entweder als Gruppennachricht oder per Broadcast-Nachricht. Letztere hat den Vorteil, dass die Neujahrswünsche zwar auch an mehrere Personen verschickt werden, die Personen auf diesem Wege aber nichts von den weiteren Empfängern wissen.

WhatsApp öffnen. Im Reiter „Kontakte“ etwas länger auf die jeweiligen Kontakte drücken (max. 50 Kontakte). Im Menü „Neuer Broadcast“ auswählen. Auf „Fertig“ und danach „Weiter“ drücken.

Das gesamte Team von inside digital wünscht dir ein fantastisches 2022 mit hoffentlich bald weniger gewaltigen Einschränkungen. Außerdem möchten wir an dieser Stelle Danke sagen. Danke für ein für uns überaus erfolgreiches Jahr 2021!