So bekommst du bei verschiedenen Drillisch-Marken ab sofort einen klassischen DSL-Anschluss mit 16 Mbit/s im Down- und 1 Mbit/s im Uptream schon für 19,99 Euro monatlich. Andere Anbieter berechnen hier deutlich mehr. Zwar wirbt beispielsweise der Mutterkonzern 1&1 mit DSL ab 9,99 Euro monatlich, doch gilt dieser Preis gerade einmal sechs Monate. Danach fallen teure 29,99 Euro an. Nach einem ähnlichen Prinzip verfahren auch andere Anbieter. Die neuen Tarife, die du unter anderem bei SIM.de abschließen kannst, eignen sich also vorrangig dann, wenn du dich nach dem Buchen im Prinzip nie wieder um deinen Anschluss kümmern möchtest.

DSL für unter 20 Euro

Selbstverständlich hat Drillisch nicht nur Anschlüsse mit 16 Mbit/s im Angebot. Auch Anschlüsse mit 50, 100 oder 250 Mbit/s im Downstream sind verfügbar. Je Tarifstufe fallen 5 Euro mehr an, sodass der 50er-Anschluss für 24,99 Euro und der 250er-Anschluss für 34,99 Euro monatlich zu haben ist. Der Upload liegt beim 50er-Tarif bei 10 Mbit/s bei den beiden anderen Tarifen bei 40 Mbit/s. Preislich spielen die 1&1-Discouner bei allen Anschlussklassen ganz vorne mit.

Enthalten ist in allen Tarifen außerdem eine Flatrate für Telefonate ins deutsche Festnetz. Gespräche zu Handynummern sind mit 19,9 Cent pro Minute vergleichsweise teuer. Dafür bekommst du zehn Festnetz-Rufnummern.

Zu beachten ist: Für die Bereitstellung des Anschlusses fallen einmalig 67,40 Euro an – auch wenn du von einem anderen Anbieter wechselst. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwei Jahre. Danach kannst du wie gesetzlich inzwischen vorgeschrieben monatlich kündigen. Die Drillisch-DSL-Anschlüsse werden von 1&1 realisiert. In der Regel kommen dabei DSL und VDSL-Leitungen der Telekom zum Einsatz. Dort, wo Glasfaserleitungen der Telekom oder eines anderen Anbieters liegen, kann keine Leitung geschaltet werden.

Einen passenden DSL-Router von AVM (FritzBox) kannst du dir für 2,99 Euro monatlich mieten. Achtung: Hier verlängert sich der Mietvertrag um ein Jahr, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Du kannst aber auch einen eigenen, kompatiblen DSL beziehungsweise VDSL-Router einsetzen.

Welche Geschwindigkeit dein Internetanschluss haben sollte, verraten wir dir in einem Ratgeber.

Stand: 3.1.2022 DSL 16 DSL 50 DSL 100 DSL 250 Downstream bis zu 16 MBit/s bis zu 50 MBit/s bis zu 100 MBit/s bis zu 250 MBit/s Upstream bis zu 1 MBit/s bis zu 10 MBit/s bis zu 40 MBit/s bis zu 40 MBit/s Monatliche Kosten 19,99 Euro 24,99 Euro 29,99 Euro 34,99 Euro Einmalige Kosten 67,40 Euro 67,40 Euro 67,40 Euro 67,40 Euro Laufzeit 24 Monate, dann monatlich kündbar 24 Monate, dann monatlich kündbar 24 Monate, dann monatlich kündbar 24 Monate, dann monatlich kündbar Router auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete auf Wunsch 2,99 Euro monatlich zur Miete Telefon-Flatrate Festnetz-Flatrate enthalten Festnetz-Flatrate enthalten Festnetz-Flatrate enthalten Festnetz-Flatrate enthalten Mobilfunk-Gespräche 19,9 Cent/Minute 19,9 Cent/Minute 19,9 Cent/Minute 19,9 Cent/Minute hier bestellen hier bestellen hier bestellen hier bestellen

