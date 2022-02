DSL von 1&1: Jetzt 10 Monate gratis surfen, 400 Euro sparen und Wechselservice genießen

Vor kurzem wurde die TKG-Novelle zugunsten der Kundinnen und Kunden verändert. Eine der Änderungen: Wenn sich dein Mobilfunk- oder Internet-Vertrag nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit automatisch verlängert hat, kommst du neuerdings schneller wieder aus dem Vertrag heraus. Denn innerhalb eines Monats kannst du dann deinen Anbieter einfach wechseln. Diese Neuerung ist für viele Nutzer ein guter Grund zum Wechsel. 1&1 bietet jetzt einen zusätzlichen Anreiz.

DSL-Vertrag: Die ersten zehn Monate ohne Grundgebühr – Wi-Fi 6-Router gratis

Schauen wir uns einmal den 1&1-DSL-Tarif „DSL 50″ mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s an. Hier zahlst du für die ersten zehn Monate aktuell keine Grundgebühr. So sparst du knapp 400 Euro. Im Anschluss an die zehn kostenfreien Monate zahlst du 39,99 Euro pro Monat. Außerdem ist eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von 47,40 Euro fällig. Du benötigst einen neuen Router? Dann bekommst du bei 1&1 ein hochwertiges Modell aktuell ebenfalls in den ersten zehn Monaten kostenfrei dazu. Erst ab dem elften Monat zahlst du dann den regulären Preis. Wenn du dich für einen Router entscheidest, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Geräten. Mit dem 1&1 HomeServer+ kostet dich das Tarifpaket im Anschluss 46,98 Euro pro Monat. Die Monatspauschale für den Router beträgt regulär also 6,99 Euro. In der Variante mit Router sparst du insgesamt somit sogar knapp 470 Euro.

Zur Router-Auswahl stehen dir drei Geräte. Der 1&1 HomeServer bietet dir Highspeed-Internet mit zusätzlich 50 Gigabyte Cloud-Speicher (1.-10. Monat 0 Euro, danach 4,99 Euro/Monat). Der 1&1 HomeServer+ und der 1&1 HomeServer Speed+ kommt mit Wi-Fi 6-Technologie. Der erste bietet zusätzlich 100 Gigabyte Cloud-Speicher (1.-10. Monat 0 Euro, danach 6,99 Euro/Monat) und der zweite 150 Gigabyte Cloud-Speicher (1.-10. Monat 0 Euro, danach 9,99 Euro/Monat). Der Router trägt zwar das 1&1-Label, ist im Falle des HomeServer+ technisch jedoch identisch mit der FritzBox 7530 AX von AVM.

DSL-Wechsel ohne Frust – dank 1&1 Wechsel-Service

Der DSL-Anbieter 1&1 macht dir den Wechsel besonders leicht. Dank praktischem Wechsel-Service musst du dich beim Umstieg zu 1&1 um nichts kümmern. 1&1 kündigt für dich deinen bisherigen Internetvertrag und garantiert einen einfachen Wechsel ohne Internet-Ausfälle. Auch die alte Festnetz-Rufnummer nimmt der DSL-Anbieter für dich mit – sofern vorhanden. Und auch darüber hinaus unterstützt dich 1&1. So helfen dir Mitarbeiter auf Wunsch auch bei der Einrichtung deines Routers und du sparst dir Ärger.

Das Angebot, bestehend aus zehn Monaten ohne Grundgebühr und Wechsel-Service, beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Tarif „DSL 50″. Es gilt auch für Tarife mit einer Downloadgeschwindigkeit von 100, 250 oder 1.000 MBit/s. Die Kosten nach Ablauf der zehn Monate sind hier entsprechend höher. Alle DSL-Verträge beinhalten außerdem eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Zusätzlich interessant: Du bekommst aktuell auf Wunsch kostenfrei einen WLAN-Verstärker zu deinem DSL-Anschluss dazu.