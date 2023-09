Jetzt über 300 Euro günstiger: Großer Batteriespeicher mit 13 Steckdosen im Preisrutsch

Beim Hersteller BLUETTI selbst gibt es gerade einen Sommer-Sale mit einigen interessanten Angeboten rund ums Thema Energie, Solar und Speicher. Wir schauen uns einen der Top-Deals genauer an.

BLUETTI AC200P: Große Batterie mit 13 Steckdosen

Zum Preis von 1.199 Euro – somit mit 300 Euro Rabatt – gibt es die BLUETTI AC200P. Die Powerstation bietet eine Batteriekapazität von 2.000 Wattstunden und spuckt eine Leistung von 2.000 Watt aus. Damit lassen sich die allermeisten Elektrogeräte normal betreiben. Beim verbauten Akku handelt es sich um einen LiFePO4-Akku nach aktuellen Standards, der über die Box auch mittels Solar-Panels aufgeladen werden kann und so als Solarkraftwerk fungiert.

Angedockt werden Geräte hier über insgesamt 13 Möglichkeiten. Darunter fallen zwei Haushaltssteckdosen (230V), insgesamt 5 USB-Slots (4 X USB-A, 1 X USB-C), zwei Flächen für kabelloses Laden und einige weitere Stecker wie Zigarettenanzünder (10A) und drei verschieden starke DC-Steckdosen.

Gesteuert wird alles via App oder das kleine Touch-Display auf der Vorderseite. Die BLUETTI AC200P wiegt 27,5 Kilogramm. Mit zwei robusten Tragegriffen ist sie zwar gut zu transportieren, wirklich tragbar ist sie allerdings durch ihr Gewicht nicht.

Alle Anschlüsse der BLUETTI AC200P.

Aufgeladen wird die AC200P via Netzstrom – sogar mit zwei Steckern parallel möglich – oder Solar. Unterwegs geht’s auch via Zigarettenanzünder vom Auto. Mit angeschlossenen Solarpanels liegt die maximale Ladeleistung bei 700 Watt, was eine Aufladedauer von knapp drei Stunden zur Folge hat. Übers Netz sind 1.000 Watt drin. Kombinierst du Netzstrom und Solar, kannst du die Powerstation mit bis zu 1.200 Watt aufladen.

4 Jahre Garantie und 300 Euro Rabatt + exklusiver Gutschein

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen solchen Batteriespeicher – ob als verlässliche Energiequelle für unterwegs oder als Notstromspeicher – zuzulegen, kann bei BLUETTI einiges sparen. Derzeit gibt es 300 Euro Rabatt auf die Powerstation, sodass sie statt 1.499 Euro nur noch 1.199 Euro kostet.

Wir haben bei BLUETTI außerdem noch einen Gutschein herausgehandelt. Gibst du den Code „inside“ (ohne Anführungszeichen) im Warenkorb ein, senkt das den Preis nochmals um 3 Prozent und du zahlst nur noch 1.163,03 Euro für die Powerstation.

Ein weiterer Vorteil beim Kauf über den Hersteller direkt ist die längere Garantie. Während du bei Amazon und Co. zwei Jahre Garantie erhältst, bekommst du im Online-Shop von BLUETTI selbst sogar 4 Jahre Garantie auf den Kauf des Batterie-Generators.

BLUETTI AC200P mit Rabatt kaufen (Extra-Rabatt-Code: inside)

Übrigens: Auch mit passenden Solar-Panelen ist die Powerstation im Angebot. Zusammen mit drei PV-Platten des Typs BLUETTI PV200 (mit jeweils 200 Watt Spitzenleistung, kombiniert also 600 Watt), zahlst du aktuell 1.999 Euro (statt 2.996 Euro). Mit unserem Extra-Rabatt-Code streichst du nochmal knapp 60 Euro von der Rechnung.