Pixel-Deal: Hier gibt es das Google-Phone zum Top-Preis

Mit Vertrag gibt es das Google Pixel 4a derzeit im Klarmobil-Knaller-Deal. Das Smartphone aus dem vergangenen Jahr gibt es hier in Kombination mit einem Vodafone-Netz-Vertrag, Allnet-Flat, 5 GB LTE und ohne Anschlusspreis. Einmalig kostet das Handy knapp 60 Euro. Was den Tarif erstklassig macht, ist allerdings die monatliche Grundgebühr. Sie liegt bei 12,99 Euro.

Google Pixel 4a für 12,99 Euro pro Monat

Für die gebotenen Preise gibt es das schlanke Smartphone mit Googles Android in der unbehandelten Version. Updates sind über mindestens 3 Jahre von Google garantiert. Monatliche Android-Sicherheitspatches werden direkt ausgeliefert. Im Angebot ist das Pixel 4a in der Basisversion, nicht in der verwandten 5G-Variante, die teurer ist. Hier findest du alle technischen Daten zum Gerät. Der Klarmobil-Vertrag gewährt jedoch auch noch keinen Zugang zum neuen Netz.

Womit wir beim Thema sind. Was der Vertrag alles bietet und beinhaltet, zeigen wir hier auf einen Blick:

Pixel 4a für 59,99 Euro

Grundgebühr Tarif + Smartphone: 12,99 Euro

Kein Anschlusspreis

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

5 GB Datenvolumen

LTE-Netz von Vodafone

Bis zu 21,6 MBit/s Download-Geschwindigkeit

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Vorteile sind der günstige Preis und ferner das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Kompromisse gehst du etwa bei der maximalen Downloadgeschwindigkeit ein, die „nur“ bei 21,6 MBit/s liegt. Alle gängigen Anwendungen sind damit jedoch ruckelfrei möglich, das Vodafone-Netz bietet obendrein eine gute Verfügbarkeit. Generell richtet sich das Angebot eher an preisbewusste Nutzer, die entsprechend bereit sind, Abstriche zu machen, um auf dem günstigen Preis zu landen.

Rechnerisch nur einen Euro pro Monat

Zählen wir die Kosten zusammen – Versand- und auch Anschlusskosten fallen hier nicht an – landen wir bei 24 Grundgebühr-Zahlungen à 12,99 Euro und den 59,99 Euro Handykosten zu Beginn insgesamt bei 371,75 Euro über die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit.

Derzeit kostet das Pixel 4a, bei MediaMarkt ist es im Angebot, ohne Vertrag mindestens 349 Euro. Ziehen wir diesen Preis von den zusammengerechneten Kosten ab, bleiben noch 22,75 Euro übrig, um den Effektivpreis auszurechnen. Bei 24 Monaten ein Leichtes, wir landen unter einem Euro pro Monat. Genauer: bei 95 Cent rechnerischem Tarifpreis pro Monat.

Warum der Angebotspreis von Klarmobil so gut ist, zeigt sich auch bei der Kostenfalle, die greift, falls du nicht kündigst. Ab dem 25. Monat steigen die Tarifkosten auf 24,99 Euro. Umgedreht ergeben sich hier also monatlich 12 Euro Rabatt für das Angebot. Die Kündigung empfehlen wir ausdrücklich, da nicht nur der Preis von fast 25 Euro für den Tarif zu teuer anmutet; das Handy gilt nach den zwei Jahren Vertrag auch als abbezahlt, sodass du selbst bei Weiterbenutzung hierfür keine Kosten mehr einplanen musst.