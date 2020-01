Galaxy A50 Deal: Samsung-Smartphone zum Bestpreis bei Lidl

Die „Angebote der Woche“ mit dem Galaxy A50 sind ab sofort und bis zum Ende der Woche im Lidl-Online-Store erhältlich. Bei entsprechender Nachfrage können die Smartphones natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Der Galaxy A50 Deal ist nur online erhältlich. In seinen Filialen bietet der Discounter das Smartphone nicht an. An Zahlungsmethoden stehen jedoch nicht nur Kreditkarte und PayPal zur Verfügung. Es kann auch per Rechnung, Überweisung, Lastschrift oder sogar per Gutschein-Karte bezahlt werden.

Das Galaxy A50 führt unsere Liste der beliebtesten Handys an. Kein Smartphone wurde so oft nachgefragt wie Samsungs Mittelklasse-Gerät. Im Lidl-Deal gibt es das Smartphone mit großem 4.000 mAh Akku und 128 Gigabyte Speicherplatz für 269 Euro zum aktuellen Bestpreis. Auch unser Preisvergleich bestätigt: Alle anderen Händler verlangen zumindest ein wenig mehr für das Smartphone. Das Galaxy A50 bei Lidl ist also kein unglaubliches Schnäppchen, aber immerhin ein paar Euro günstiger als bei der Konkurrenz. Als Farben stehen dir Blau, Schwarz und Weiß zur Auswahl. In Coral ist das Smartphone bei Lidl bereits ausverkauft.

Das kann das Schnäppchen-Smartphone

Samsung hat das Galaxy A50 im April 2019 für einen Preis von 349 Euro vorgestellt. Das Mittelklasse-Smartphone konnte uns im Test mit seiner guten Performance und der verbauten dreifach-Kamera überzeugen. Diese bietet eine Auflösung von 25 Megapixeln und macht bei gutem Licht schöne Bilder. Wie bei Mittelklasse-Smartphones üblich rauschen die Bilder jedoch bei schlechterem Licht ein wenig. Für deine Daten stehen 128 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung. Sollte der Speicherplatz einmal nicht ausreichen, kann er per MicroSD-Karte um bis zu 512 Gigabyte erweitert werden. Der Akku ist mit 4.000 mAh relativ groß bemessen. Wie unser Test des Galaxy A50 zeigt, können Wenig-Nutzer sogar zwei Tage mit einer Akkuladung auskommen. Insgesamt bekommst du mit dem Galaxy A50 Deal also ein rundes Gesamtpaket. Alle weiteren technischen Daten findest du in unserem Datenblatt:

Samsung Galaxy A50 Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9610 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 6000x4000 (24,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 166 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Orange Einführungspreis 349 € Marktstart März 2019

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.