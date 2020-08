Zum Neustart der UEFA Champions League bietet Sky interessierten Kunden jetzt attraktive Neukunden-Rabatte an: Für 17,50 Euro im Monat (1-Jahres-Abo) siehst du die Champions League und weitere Sport-Highlights zu Hause – in bester HD-Qualität.

Wenn ab dem 7. August der Ball in der europäischen Königsklasse wieder rollt, kannst auch du mit Sky live dabei sein. Der Pay-TV-Sender schnürt zum Restart einige Angebote, die auch im Hinblick auf die im September startende, neue Bundesliga-Saison durchaus ihren Reiz haben.

Sky Sport für 17,50 Euro; Sport und Bundesliga für 30 Euro

Wer Sky jetzt noch bucht, erhält sein Starter-Paket pünktlich zum Start der Champions League am Freitag (7. August). Im Sport-Paket für 17,50 Euro Grundgebühr im 1-Jahres-Abo gibt es Live-Sport aus Champions-League, Premier League, Formel 1, Handball, Golf, Tennis und vieles mehr – alles in HD. Du bekommst den Sky Q Receiver und Zugang zu Sky Go zum Streamen für unterwegs. Je nach Kosten-Option auch weitere Receiver, UHD-Optionen und Sky Go+ für mehrere parallele Streams. Besonderes Schmankerl für Kurzentschlossene: Aktuell kannst du von der Trikot-Aktion profitieren und erhältst ein Original-Trikot deines Lieblingsvereins gratis zur Bestellung dazu.

Wenn du ebenfalls die Bundesliga mit ins Programm nehmen willst, gibt es ein attraktives Kombi-Angebot von Sky: Sport- und Bundesliga-Paket kosten zusammen 30 Euro pro Monat statt je 17,50 und 25 Euro (Preis für nur das Bundesliga-Paket). Wenn im September die neue Saison beginnt, bist du also auch hier live mit am Start.

Die Abos sind dann für 12 Monate aktiv. Danach steigt der Preis leicht – dann aber mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit. Aber: Wenn du den Vertrag direkt um weitere 12 Monate verlängerst, bleibst du auf dem günstigeren Preis. Das Angebot ist also überaus flexibel.

→ Sky-Abo hier zusammenstellen und bestellen

Jetzt weiterlesen Sky-Q-Receiver: Diese 12 Tricks solltest du kennen

Neben den exklusiven Sport- und Bundesliga-Übertragungen gibt es dazu zahlreiche weitere Sky-Sender aus den Bereichen Entertainment, Doku und Co. Mit dem Sky Q Receiver wird dein Fernseher außerdem zum Smart TV. Du kannst Sendungen aufnehmen, Apps – zum Beispiel Netflix, DAZN oder die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen – installieren und hast eine eigene Benutzeroberfläche. Willst du die komplette Welt von Sky sehen – dann sind auch Filme, Serien und ein Netflix-Abo eingepreist – kostet dich das 47,50 Euro Grundgebühr pro Monat.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.