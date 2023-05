Bundesliga-Finale im Live-Stream von Sky: Hier kannst du es günstiger sehen

Wer die Bundesliga live im Fernsehen sehen will, kommt an Sky und DAZN nicht vorbei. Seit zwei Saisons gilt: Samstags ist Sky an der Reihe, freitags und sonntags zeigt DAZN die Spiele live. Am letzten Spieltag wird nur am Samstag gespielt, sodass Sky an der Reihe ist. Wie aber kommst du jetzt noch an einen Sky-Receiver samt Abo?

Meisterschafts-Finale im Livestream

Die Lösung liefert der Streamingdienst von Sky, der auf den Namen WOW hört. Hier kannst du alle Sky-Sender – je nach Abo auch die Sport- und Bundesliga-Kanäle – live sehen. Dazu gibt es zahlreiche Video-on-Demand-Inhalte. Direkt in der App, ohne Fernseh-Anschluss. Die App funktioniert auf Handys, Tablets und Smart TVs.

Einzelspiel, 9er-Konferenz oder in diesem Fall sogar die Meisterkonferenz nur mit den Spielen Dortmund-Mainz und Köln-Bayern kannst du bei WOW live streamen. Dazu gibt’s auch die spannenden Entscheidungen im Abstiegskampf zu sehen.

33 Prozent günstiger im Jahresabo

Das Abo ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Zwei Möglichkeiten gibt es: die monatlich kündbare Variante für 29,99 Euro monatlich – bei direkter Kündigung also einmalig. Oder du bindest dich direkt 12 Monate an den Sky-Dienst. Dann zahlst du 19,99 Euro pro Monat – jedoch auch über die fußballfreie Zeit. Der Rabatt entspricht 33 Prozent und gilt für die gesamte Mindestvertragslaufzeit. Danach steigst du wieder auf den Regelpreis, kannst aber auch flexibel aussteigen.

Dafür lohnt sich der Sky-Streaming-Account noch

Bist du auf den Geschmack gekommen, hast du am anstehenden Wochenende gleich mehrere Sport-Highlights, die du bei WOW exklusiv streamen kannst. Am Sonntag steigt nämlich auch das Finale der 2. Bundesliga inklusive Entscheidungen über Auf- und Abstieg. Ebenfalls am Sonntag zeigt Sky die Formel 1, deren Rennen es ebenfalls nicht mehr im Free-TV zu sehen gibt. Da findet dieses Wochenende das Rennen in Monaco statt.

Welches Abo soll ich mir holen?

Bist du sensationslüstern und möchtest nur am Wochenende live sehen, wie die Bayern zum ersten Mal seit Jahren – womöglich – nicht Meister werden? Oder umgekehrt – willst du Zeuge davon sein, wie Borussia Dortmund im letzten Match alles verspielt? Dann reicht die monatliche Variante mit anschließender Kündigung aus – selbst, wenn sie 10 Euro teurer ist als das Jahresabo. Dafür zahlst du auch in den Folgemonaten ohne Bundesliga nicht.

Willst du jedoch ebenfalls in der kommenden Saison Bundesliga oder 2. Liga live sehen? Dann lohnt es sich, auch aufs jetzt günstige Jahresabo zu gehen. Allerdings: Angebote mit entsprechenden Rabatten kommen immer wieder. Gerade zum Start der neuen Saison im August dürften Sky und WOW wieder auf Kundenfang gehen und entsprechende Deals schnüren.