Chromebook + Microsoft 365 zum Hammerpreis unter 200 Euro

Ein Chromebook für 199 Euro und dazu gibt‘’’s noch Microsoft 365 für knapp 20 Euro – dieses tolle Bundle gibt es aktuell bei Saturn im Angebot!

Chromebook und Microsoft 365: Das wird dir geboten

Das Acer Chromebook 15 verfügt über ein 15,6 Zoll großes Touchscreen Display und besitzt 4 GB Arbeitsspeicher sowie 64 GB Speicherplatz. Angetrieben wird das Gerät von dem Intel Celeron N4120 Prozessor, als Grafikkarte wurde die Intel UHD Graphics 600 verbaut. Dadurch sollte das Chromebook genug Power für den Büroalltag oder das Surfen im Netz haben. Mit einer Akkulaufzeit von rund 12,5 Stunden kommst du dabei auch ohne Netzteil durch den Arbeitstag. Damit du auch direkt loslegen kannst, wird das Chromebook übrigens mit Google Chrome OS ausgeliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Bei Saturn gibt es das Acer Chromebook 15 aktuell für 199 Euro.

Mit Microsoft 365 Single wird dir als empfohlene Kombination zusätzlich ein 12-monatiges Abonnement der bekannten Microsoft Anwendungen rund um Word, Excel und Co. geboten – und das für nur 19,99 Euro! Bei einem UVP von eigentlich 69 Euro sparst du also massiv. Hinzu kommen noch viele weitere Vorteile, wie beispielsweise 1 TB Cloudspeicher mit OneDrive.

Doch Vorsicht: Die Desktopversionen der Programme sind auf einem Chromebook nicht nutzbar. Über die Web-Apps (mehr dazu beim Microsoft-Support) kommst du aber trotzdem in die Vorzüge der Apps von Microsoft 365. Außerdem ist das Abonnement auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig verwendbar.

Alternative: Chromebook mit Google Chromecast

Solltest du kein Interesse an Microsoft 365 haben, gibt es aber zum Glück noch eine gute Alternative: Anstelle des Software-Pakets von Microsoft kannst du nämlich auch einen Google Chromecast mit Google TV als Beilage zum Acer Chromebook 15 wählen. Der Streamingplayer in Schneeweiß lässt dich ganz einfach auf die verschiedenen Anbieter wie Netflix oder Disney+ zugreifen und streamt in 1080p. Dabei kannst du den Chromecast sowohl auf dem Chromebook, als auch auf deinem Fernseher verwenden und diese dabei sogar verbinden. Dank der mitgelieferten Fernbedienung ist die Steuerung ebenfalls super leicht. Besonders cool: Wer schon Google Assistant-Lautsprecher und -Displays zu Hause hat, kann den TV dann auch per Sprachsteuerung bedienen.

Eigentlich kostet der Google Chromecast bei Saturn 39,99 Euro, im Bundle mit dem Acer Chromebook 15 sparst du jedoch ordentlich: So gibt es den Chromecast nämlich einfach umsonst dazu! Wenn du das Chromebook also lieber zum Streamen verwenden möchtest, könntest du dir dieses Bundle zulegen.