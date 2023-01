Gaming: Das sind die Hardware-Highlights 2023

Auf der CES 2023 (Consumer Electronics Show) in Las Vegas sind auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Neuheiten im Bereich des Gamings vorgestellt worden. Hier bekommst du einen Überblick darüber, worauf du dich schon bald freuen kannst.

Highlights von Dell/Alienware

Alienware von Dell hat auf der CES gleich mehrere neue Produkte vorgestellt. Darunter befindet sich ein außergewöhnlicher Monitor: Der Bildschirm will mit bis zu 500Hz einer der schnellsten überhaupt sein. Durch die hohe Geschwindigkeit ist dieser besonders gut für Spiele geeignet, in denen jeder Bruchteil einer Sekunde zählt. Darunter fallen primär Spiele, die eine aktive e-Sport Szene besitzen. Doch auch außerhalb des professionellen e-Sports soll der Monitor punkten. Mit Nvidia G-Sync Funktionalität und RGB Beleuchtung könnte der Monitor in Zukunft tatsächlich das Highlight eines jeden Setups. Jedoch ist der Monitor mit nur 24,5 Zoll recht klein und bietet nur Auflösung in FHD.

Ebenfalls von Alienware gibt es schon bald riesige 18 Zoll Gaming-Laptops. Die sind außerdem nicht nur groß, sondern stecken auch voller Power. Im Gehäuse verbergen sich topaktuelle Prozessoren und Grafikkarten, die für optimale Leistung beim Gaming sorgen sollen. Das Display des Laptops gibt es entweder in 2.560 x 1.600 Pixeln und mit bis zu 165Hz, oder in FHD+ mit bis zu 480Hz.

Das ist der neue 500Hz Monitor von Alienware.

Neue Laptops und mehr von Lenovo

Lenovo stellte auf der CES als Legion eine ganze Reihe neuer Laptops vor. Diese zeichnen sich vor allem durch ihre Ausstattung mit der 40er-Reihe der Nvidia GeForce RTX Grafikkarten aus. Ansonsten handelt es sich bei den Laptops um solide Geräte mit einer Größe von 16 Zoll, die sich jedoch sonst kaum von der Konkurrenz abheben. Legion bringt außerdem drei neue Desktop-PCs auf den Markt, die ebenfalls mit aktueller Hardware und schickem Design punkten sollen.

Natürlich gibt es auch von Legion zwei neue Monitore. Mit einer Größe von 27 Zoll, QHD Auflösung und Bildwiederholraten von bis zu 280 Hz handelt es sich um Monitore, die Gamer überzeugen sollen. Ein Highlight der Monitore ist, dass sie am mitgelieferten Stand komplette Bewegungsfreiheit haben. Dies erlaubt es dir, sie genau nach deinen Vorstellungen einzustellen. Dieses Feature ist bereits von vorangegangenen Monitoren von Legion bekannt.

Der neue Legion Pro 7i ist mit einer 40er Grafikkarte ausgestattet.

ASUS mit neuen Studiobooks

Die ProArt Studiobooks von ASUS sind besonders für Grafikdesigner und Kreative geeignet. Sie verbinden heftige Leistung und ein praktisches Design, um die Zielgruppe direkt anzusprechen. Auf der CES stellt ASUS das ProArt Studiobook 16 3D OLED und das ProArt Studiobook 16 / Pro 16 OLED vor. Das Studiobook 16 3D OLED hat laut Herstellerangaben ein 3D OLED Display mit einer Auflösung von 3.200 x 2.000 Pixeln und 120 Hz. Im Studiobook 16 und Pro 16 ist ebenfalls ein OLED Display verbaut, jedoch ohne 3D Funktionalität. Dafür soll hier jedoch ein Touchscreen verbaut sein. Generell scheinen die Displays das Highlight der neuen Laptops zu sein.

Acer: Neue Technologien im 3D-Gaming

Acer hat auf der CES neben neuen Laptops mit aktueller Ausstattung auch im Software-Bereich Neuerungen angekündigt. Es handelt sich dabei um SpatialLabs TrueGame 3D Ultra, eine Technologie, die 3D-Gaming nochmals immersiver macht. Laut Acer schafft es die Software, eine verbesserte dreidimensionale Darstellung von AAA-Videospielen zu erreichen, die stets von einer Community aus Gamern optimiert wird. Ebenso sollen moderne AAA-Spiele und eine Reihe beliebter Games die Software unterstützen.

SpatialLabs TrueGame verspricht, 3D Gaming zu revolutionieren.

Im Bereich der Hardware können sich Gamer vorrangig auf neue Laptops mit GeForce RTX 40er Grafikkarten und Intel Prozessoren der 13ten Generation freuen. Es handelt sich dabei laut Acer um 16- und 17-Zoll Notebooks, die sich an ambitionierte Gamer richten, die ihre Gaming-Erfahrung verbessern wollen. Auch die Predator-Reihe von Acer soll um neue Modelle mit topaktueller Ausstattung ergänzt werden.

Grafikkarten-Innovation von NVIDIA

NVIDIA hat mit der 40er Reihe der GeForce RTX eine neue Generation der Grafikkarten eingeläutet. Nun gibt es hier weitere Innovationen. Besonders interessant ist für Verbraucher die verbesserte Energieeffizienz der neuen Karten. Laut NVIDIA verbraucht die neue GeForce RTX 4070-Ti nur etwa halb so viel Energie wie die RTX 3090-Ti und ist dennoch bis zu dreimal schneller. Die neue Grafikkarte soll sich besonders gut für Gamer eignen, die ihre 1.440p-Monitore ausreizen wollen und jene, die bei der Videobearbeitung auf der Suche nach einem Boost sind.

Ebenso werden die Laptop-Versionen der 40er Grafikkarten in über 170 Laptopmodellen verarbeitet. Es handelt sich dabei um die RTX 4080, 4070, 4060 und 4050. Erstmals soll es auch eine Laptop-Version der GeForce RTX 4090 geben, die laut NVIDIA mit Leistung und Energieeffizienz überzeugen kann.

Neue PC-Peripherie von Razer

Razer hat auf der CES neues PC-Zubehör vorgestellt. Von einer Webcam, die DSLR Videoqualität verspricht, bis zu einer neuen Soundbar ist hier alles dabei. Die Razer Leviathan V2 Pro Soundbar verspricht dabei, die erste Beamforming-Soundbar mit Head-Tracking-KI zu sein. Durch das Headtracking soll die Position des Nutzers erkannt werden. Anhand dieser Information spielt die Beamforming-Technologie dann idealen Sound für diese Position aus.

Razer läutet eine neue Generation der Razer Blade Gaming Notebooks ein,

Des Weiteren läutet Razer mit dem Razer Blade 16 und dem Razer Blade 18 eine neue Generation seiner Gaming-Laptops ein. Beide Laptops versprechen flüssige Bildwiederholraten bis zu 240Hz, die immersives, nahtloses Gaming ermöglichen sollen. Außerdem gibt es von Razer nun auch VR-Zubehör, das für die Meta Quest 2 konzipiert wurde und den Komfort des Headsets erhöhen soll. Es handelt sich bei dem neuen Zubehör um verbesserte Halterungen für die VR-Brille.

Ankündigungen im VR-Bereich

Virtual Reality hat es trotz zahlreicher Versuche noch nicht geschafft, im Gaming-Bereich Fuß zu fassen. Dennoch versuchen Firmen und Entwickler immer wieder, das Konzept zu vermarkten. Nun, da VR-Brillen immer günstiger und kompakter werden, scheint dies zunehmen zu funktionieren. Auch auf der CES wurden gleich zwei Neuheiten angekündigt. Es handelt sich dabei um PlayStation VR2, ein VR-System, das die PlayStation 5 um eine neue Dimension erweitern soll. Auf der CES wurden Preise und ein Datum zur Veröffentlichung bekannt gegeben.

Des Weiteren bringt auch HTC ein kompaktes All-In-One VR-Headset auf den Markt. Es handelt sich dabei um die HTC Vive XR Elite, die mit der „Meta Quest 2“ und „Pico 4“ konkurrieren soll. Das Headset soll mit klugen Funktionen und kompaktem Design überzeugen, die es für den Verbraucher zugänglich machen. So bietet das Headset beispielsweise eine integrierte Dioptrienanpassung für Brillenträger, damit auch sie komfortabel spielen und scharf sehen können.