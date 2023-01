Google schaltet Server ab: Hardware bekommt neues Leben

Schon im Sommer vergangenen Jahres gab Google bekannt, dass man den Cloud-Gaming-Dienst Stadia einstellen werde. Die Plattform soll am 18. Januar 2023 abgeschaltet werden. Einen Ersatz gibt es nicht. Google hat sich deswegen auch entschlossen, allen Kunden des Dienstes ihr Geld für gekaufte Spiele und auch für die benötigte Hardware zu erstatten, sofern diese direkt bei Google gekauft wurde. Diese Erstattungen sollten inzwischen bei allen Kunden erfolgt sein.

Rettung für den Stadia-Controller

Bisher war unklar, ob die Stadia-Hardware – also die eigens für Stadia von Google auf den Markt gebrachten Controller – ab dieser Woche in den Elektroschrott kommen. Denn die Controller kommunizierten bisher ausschließlich über ein eigenes Protokoll per Funk mit dem Google Chromecast oder anderen passenden Gegenstellen, über die das Spiel gestreamt wird. Ein Einsatz an einer anderen Konsole wäre nicht möglich gewesen – und das, obwohl der Stadia-Controller Bluetooth an Bord hat. Doch der Bluetooth-Chip war nicht aktiviert. Das will Google nun ändern.

Im Community-Forum teile man mit, man werde Bluetooth auf den Controllern aktivieren. In dieser Woche werde man ein Tool veröffentlichen, mit dem du selbst die Bluetooth-Verbindung aktivieren kann. Details dazu werde man bereitstellen, wenn es so weit ist. Du wirst den Controller dann mit anderen Konsolen verbinden können.

Google Stadia: Neues Spiel zum Abschied

Zum Abschied von Stadia hat das Stadia-Team auch noch ein neues Spiel veröffentlicht. Zumindest für dich als Nutzer ist es neu, für die Stadia-Entwickler ist es hingegen ein alter Bekannter. Denn das Worm Game ist älter als die Plattform. „Das Spiel mit dem bescheidenen Namen „Worm Game“ haben wir noch vor der Veröffentlichung der Plattform 2019 bis 2022 genutzt, um viele Stadia-Funktionen zu testen“, teilen die Entwickler auf der Stadia-Seite mit. Es werde zwar nicht das Game des Jahres werden, „aber das Stadia-Team hat viel Zeit damit verbracht und jetzt möchten wir es mit dir teilen.“ Das Spiel selbst erinnert an den Nokia-Klassiker Snake.

Mit den Worten „Vielen Dank, dass du auf Stadia gespielt hast“ verabschieden sich die Macher. Am 18. Januar 2023 um 21 Uhr deutscher Zeit werden die Server dem Vernehmen nach abgeschaltet.