Peaky Blinders kostenlos: Microsoft verschenkt 2 Spiele

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im April wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Kostenlose Spiele mit Games with Gold

Jetzt kostenlos: „Out of Space: Couch Edition“

In „Out of Space: Couch Edition“ bahnst du dir deinen Weg durch das Weltall. Jedoch stellt sich dir eine ziemliche Herausforderung in den Weg: Ein tödlicher Alien-Befall breitet sich um Universum aus. Es liegt nun an dir, dein Raumschiff-Haus so sauber und funktional wie möglich zu halten. Du kannst das Spiel auch gemeinsam mit Freunden spielen, sodass ihr euch zusammen um euer Gefährt kümmern könnt. Unter anderem kannst du Aliens recyceln, bestimmte Aufgaben automatisieren und so dafür sorgen, dass euer Raumschiff auch in Zukunft sicher durch den Weltraum fliegt.

„Out of Space: Couch Edition“ ist vom 1. April bis zum 30. April kostenlos bei Games with Gold verfügbar. Normalerweise kostet doch das Spiel 10 Euro. Du kannst auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S spielen.

Kannst du dein Raumschiff Haus so praktisch wie möglich machen?

Bald kostenlos: „Peaky Blinders: Mastermind“

In „Peaky Blinders: Mastermind“ übernimmst du die Kontrolle über die Shelby-Familie. Die Story des Spiels findet in der Zeit vor der ersten Staffel statt und du hast die Kontrolle über sechs wichtige Mitglieder der Familie. Irgendwer versucht, die Familie arbeitslos zu machen und es liegt an dir herauszufinden, was dahintersteckt. Dazu musst du die Schwächen und Stärken jedes Familienmitglieds kennen und clever einsetzen. Möchtest du beispielsweise einen Polizisten bestechen, dann ist Polly die beste Wahl. Fordert eine Aufgabe jedoch pure physische Stärke, dann ist Arthur die richtige Wahl.

In diesem spannenden Puzzle-Spiel reist du durch die Zeit und schaffst es so, die Familie zu vereinen. Normalerweise kostet dich das Spiel 25 Euro, ist jedoch vom 16. April bis zum 15. Mai dank Games with Gold komplett kostenlos. Auch dieses Spiel kannst du auf deiner Xbox One und Xbox Series X/S spielen.