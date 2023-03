Nur für kurze Zeit: Dieser Gamesstore schenkt dir 3 geniale Spiele

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “The Silent Age“ und „Tunche“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 6. April um genau 17:00 Uhr werden die Games dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Tunche“

„Tunche“ nimmt dich mit auf ein spannendes Abenteuer im Dschungel. Das Wesen großer Macht namens Tunche ist verrückt geworden. Du vermutest jedoch, dass hinter seiner Wut mehr steckt, als es scheint. Die charmante Rumi und ihre Freunde versuchen nun, die wahren Motive von Tunche aufzudecken. Nur so können sie den Frieden im Amazonas wiederherstellen.

Das Spiel kostet dich normalerweise 20 Euro, doch diese Woche ist es für kurze Zeit kostenlos. Das Angebot geht jedoch nur bis zum 6. April, also sicher dir das Spiel schnell.

Jetzt im Angebot: „The Silent Age“

Bei „The Silent Age“ handelt es sich um ein point-and-click Abenteuer, das dich in eine post-apokalyptische Welt entführt. Um dich herum sind plötzlich alle Menschen verschwunden, doch du weißt nicht warum, oder wo die Menschen überhaupt hin sind. Es liegt also an dir, dieses Geheimnis zu lüften. Um zu erfahren, was sich auf der Erde ereignet hat, reist du in eine dystopische Zukunft und suchst nach Hinweisen. Auf deiner Reise tauchst du in eine spannende Geschichte ein, die dich tief in eine Welt führt, in der die Menschheit kurz vor ihrem Ende steht.

„The Silent Age“ kostet normalerweise 8 Euro. Aktuell ist das Spiel jedoch komplett kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Das Angebot läuft allerdings nur eine Woche lang und endet bereits am 6. April.

Schaffst du es, die Menschheit zu retten?

Bald im Epic Games Store Angebot: „Blazing Sails“

„Blazing Sails“ lässt dich in die rasante Welt der Piraterie und Schifffahrt eintauchen. Hast du je davon geträumt, auf hoher See in epischen Schlachten zu kämpfen? Wenn ja, dann ist dieses Spiel genau das, wonach du suchst. Du kannst dein Schiff und deine Crew ganz an deine Wünsche anpassen, dich mit anderen Spielern zusammentun und gemeinsam verschiedene Spielmodi entdecken. Außerdem schaltest du im Laufe des Spiels verschiedene Schiffstypen frei, die dir in Schlachten von Vorteil sind.

„Blazing Sails“ erscheint am 6. April im Epic Games Store und ist ab dann völlig kostenlos verfügbar. Mit verschiedenen Add-Ons kannst du deine Spielerfahrung zudem noch umfangreicher machen.